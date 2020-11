Cuando la derecha no tiene bandera a la que agarrarse, agita el trapo de sus fantasmas. Ahora son los presupuestos de ETA y la muerte del español en Cataluña, antes fueron el matrimonio gay, el Estatut o el aborto, el caso es encontrar una sábana que atar al palo con el que atizar a la izquierda, perdón, al gobierno socialcomunista bolivariano proetarra y filoindepe. Pero debajo de los fantasmas, ya se sabe, no hay nada, nada más que miedos con los que azuzar a los suyos. Los fantasmas no existen como no existen los presupuestos de ETA porque ni ETA existe afortunadamente ni se va a destinar dinero a los etarras.

