Cinco Lobitos: llamarás a tu madre después de verla

Volvemos con “Sesión Continúa”, el monográfico de cine y series de Carne Cruda,de la mano de Marta Medina. Entrevistamos a Alauda Ruíz de Azúa que con su ópera prima, “Cinco Lobitos”, ya ha hecho historia en el cine español. Una película sencilla y emocionante que ha sido una de las grandes sorpresas del año, triunfadora en el Festival de Málaga.

La película reflexiona sobre los roles de madres, hijas, esposas, sobre las dificultades de la conciliación y la vuelta al hogar. De una mujer que acaba de ser madre y vuelve a convertirse en hija. La protagonista es una treintañera asfixiada por el ritmo de vida de Madrid, que acaba volviendo a casa de sus padres después de que su novio tenga que irse fuera a trabajar.

Además, repasamos las películas y los premios del último Festival de Cannes, de donde acaba de regresar Marta Medina.

Y vuelve la sección de Carne Cruda y TCM Now, el nuevo servicio de contenido bajo demanda de TCM, con un especial de cine LGTBIQ en el mes del orgullo. Hablamos de algunos de algunos títulos clásicos y otros más recientes disponibles como la mirada tierna y transgresora en “Hedwig and The Angry Inch”(2001); la francesa “120 pulsaciones por minuto” que retrata la crisis del SIDA que vivió Francia en los años 90; “Reflejos en un ojo dorado”, una película de 1967 con Elizabeth Taylor y Marlon Brando, que interpreta a un coronel del ejército que reprime su homosexualidad, o “¿Víctor o Victoria?” (1982), un musical que habla de homosexualidad y travestismo en el París de los años 30.

Y para saber cómo ha cambiado la representación del colectivo en el cine y la televisión, hablamos con Arantxa Echevarría, directora de “Carmen y Lola”, la historia de amor entre dos gitanas lesbianas“.