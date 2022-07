Albacete disfruta de una cata didáctica de vinos de Castilla-La Mancha

Las catas recorren durante estos días toda la región con el objetivo de iniciar en el mundo del vino a 2.000 personas de cualquier edad, aunque con la vista puesta en los jóvenes. Un ambicioso programa de catas que han lanzado la Consejería de Agricultura a través de la Fundación Tierra de Viñedos junto a la Organización Interprofesional del Vino de España.

Se trata de un programa ya veterano pero que este año pretende llegar a un público más amplio y por eso las catas se van a celebrar en localidades más grandes de la región, ya que, si el pasado año el número de asistentes era de unos 40 en cada cata, en esta ocasión serán al menos 80 asistentes en cada una de ellas.

Este jueves 22 de julio era el turno de la ciudad de Albacete donde decenas de personas se han reunido para saborear vinos de Castilla-La Mancha. La cata se llevaba a cabo en D·Origen Espacio Gourmet del Parque Empresarial Campollano, un establecimiento que cuida la cultura del vino.

La degustación de vinos comenzaba con las palabras de Diana Granados, directora de la Fundación Tierra de Viñedos donde ha destacado la importancia del consumo de vino siempre moderado. “El vino es un producto esencial para Castilla-La Mancha, para la economía, para el crecimiento social y para el medio ambiente. Hay que trabajar para difundir la cultura del vino”.

Además, el delegado provincial de Agricultura en Albacete, Ramón Sáez ha querido estar presente en la segunda cata de la provincia de Albacete donde trasladaba los importantes valores del vino como uno de los productos más internacionales de la Dieta Mediterránea, y ha agradecido la implicación de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Unas catas que resaltan los productos de Castilla-La Mancha por lo que se probaban cinco vinos de la región, de variedades autóctonas. “Vinos de calidad que, últimamente, estamos poniendo en valor a través de la campaña ‘Campo y Alma’. Se trata de difundir todos los productos agroalimentarios de la región, con el fin de que se conozcan a nivel nacional e internacional”, comentaba el delegado.

Asimismo, Paqui Ciges, enóloga de la D.O de Almansa ha sido la encargada de conducir la cata de vinos junto a representantes de cada Denominación de Origen. La degustación comenzaba con un vino blanco de uva Macabeo de 2021 de la D.O Manchuela; le seguía otro vino blanco de uva Chardonnay de barrica de 2018 de la D.O de Almansa; el tercero, un vino tinto de la variedad Monastrell de 2021 de la D.O Jumilla; después llegaría el turno de la D.O Méntrida donde ofrecía un tinto de Garnacha de 2017. Por último, la cata ponía su punto y final con un Tempranillo, un tinto de crianza de 2017 de la D.O La Mancha.

Además, cada cata ha sido acompañada de un bocado gastronómico para aprender también sobre el maridaje de los vinos a cargo de D·Origen Espacio Gourmet.

Una agradable velada donde los asistentes han disfrutado de los aromas de algunos vinos de Castilla-La Mancha. Todo ello con un lenguaje muy sencillo, fácilmente accesible para todos los jóvenes con el fin de normalizar el consumo de vino siempre moderado y llegar a todo el mundo con un lenguaje que se entienda.

Están programadas otras 3 catas más en la provincia de Albacete que tendrán lugar el 29 de septiembre en Almansa, el 20 de octubre en Hellín y 10 de noviembre en La Roda.