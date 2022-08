ASAJA carga contra el Gobierno de Castilla-La Mancha en los incendios por señalar al sector agrario: “Han mentido”

El secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresenda, y el presidente de APAG-ASAJA Guadalajara, Juan José Laso, ha cargado este miércoles contra el Gobierno de Castilla-La Mancha al que acusan de “generar malestar” entre el sector castellanomanchego.

Aludían a las sucesivas ampliaciones de la resolución de 15/07/2022 de la Dirección General del Medio Natural para evitar trabajos con riesgo de incendios -entre ellos los relacionados con la agricultura y la ganadería- y las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que el pasado jueves advirtió que acudiría a la Fiscalía en casos de incendios provocados por “algo más que una negligencia” y añadió su intención de abordar una normativa específica con los agricultores sobre el uso de maquinaria porque “no hay que esperar a que haya ola de calor”. El contexto entonces fueron los numerosos incendios forestales activados en apenas tres días, en plena alerta por riesgo muy alto o extremo de incendios y, en algunos casos, con indicios de que el origen estaba en las labores agrícolas o ganaderas.

Hoy en rueda de prensa, ASAJA cree que “se ha jugado con los agricultores provocando dudas y miedo” y que “alguien ha mentido diciendo que estaba prohibido cosechar cuando no lo estaba para generar titulares”. Fresneda ha añadido que “si el presidente de Castilla-La Mancha no hubiera realizado esas declaraciones esta rueda de prensa no se hubiera producido”.

ASAJA Guadalajara acusa al Gobierno de la falta de gestión forestal

Para el presidente de APAG-ASAJA Guadalajara y miembro del comité ejecutivo regional de la organización agraria Juan José Laso la resolución de la Junta castellanomanchega y sus sucesivas prórrogas “son un auténtico atentado a la agricultura de esta provincia”.

Afirma que en Guadalajara los agricultores están cosechando una media de 2 o 3 horas diarias y la cosecha lleva un retraso de unos 15 días. “Esto ha ocasionado graves problemas tanto para los agricultores como en nuestras empresas de cosechadoras, ya que la cosecha no se puede dilatar en el tiempo”. Y se ha referido a pérdidas de grano por fauna silvestre y por las especies cinegéticas, pérdidas por desgranado, posibles pérdidas potenciales de cosecha por fuegos, pedrisco, así como las pérdidas en forma de salarios o, comidas para las empresas cosechadoras.

En referencia a las declaraciones del presidente de la región, Laso ha asegurado que “en esta provincia ningún agricultor, ni ninguna cosechadora se ha saltado ninguna prohibición ”a la torera“ y ha querido dejar claro que ”una chispa de una cosechadora no es una negligencia; es un terrible accidente en el desarrollo de un trabajo. Por eso nuestras cosechadoras cumplen todas las medidas de seguridad y poseen un seguro por los daños que puedan provocar“.

En este sentido ha aludido directamente al presidente regional incidiendo en que “lo que es una negligencia -y usted es responsable- es tener miles de hectáreas de esta provincia colonizadas por especies arbustivas como la jara, retamas, aliagas, etc…

“Son especies que medran con el fuego, sin ninguna gestión, sin ningún manejo; produciendo fuegos incontables, voraces y cada vez más agresivos y peligrosos. Un ejemplo de esto es el reciente incendio de Valdepeñas de la Sierra”, aseguraba.

El presidente de APAG ha manifestado “y así lo constatan nuestros agricultores”, decía, que las cunetas de caminos y carreteras, regueros, barrancos, cauces de ríos y arroyos, “no tienen ningún tipo de manejo, ni gestión; y esto produce una acumulación de biomasa que hace sean auténticas autopistas para la trasmisión del fuego. Un ejemplo de ello es el incendio de Cerezo de Mohernando”, ha dicho.

José María Fresneda ha insistido en que la resolución publicada “no habla de prohibir, en ningún caso, pero la manipulación que se ha hecho de ello se ha convertido en algo muy negativo y creemos que el deseo de la Junta hubiera sido prohibir”. Y añadía que “el daño que se está haciendo confundiendo a la gente, diciendo que la prohibición, la Fiscalía, etc.., es grave, porque al agricultor le da miedo ir a su explotación”.

Fresneda ha insistido en que “los grandes incendios no tienen que ver con la agricultura, sino con que se ha reducido la cabaña ganadera, la despoblación se ha convertido en una aliada para el fuego y por el celo de no molestar al campo, no se hacen cortafuegos, no se hacen balsas, no se mantienen los caminos, se impiden trabajos tradicionales de mantenimiento de bosques, y por lo tanto, blanco y en botella; y por eso responsabilizamos a este modelo de administración conservacionista de los fuegos que están ocurriendo, porque no lo evitan”.

“Nosotros somos los primeros interesados en que no haya fuegos, ha remarcado, porque los agricultores se juegan su vida, su rentabilidad y sus medios de trabajo y son al mismo tiempo las verdaderas víctimas al perder su suelo, su cosecha etc...”, añadía.

Valoran recurrir la resolución regional y denunciar daños patrimoniales

Los responsables de ASAJA ha anunciado que los servicios jurídicos de la Organización están valorando la posibilidad de recurrir esta resolución “ya que estamos en plazo para presentar el recurso correspondiente y a su vez los correspondientes daños patrimoniales como ya hicimos el año pasado y estamos a la espera de sentencia”.

Por último, han agradecido a los servicios de extinción de incendios “su enorme trabajo” para controlar los fuegos y a todos aquellos agricultores que “voluntariamente, poniendo en riesgo su vida y patrimonio han cogido sus tractores para realizar todo tipo de cortafuegos. Sois un auténtico ejemplo y estamos orgullosos de vosotros”.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han declinado pronunciarse sobre esta cuestión a preguntas de elDiarioclm.es.