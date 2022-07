Extinguido el incendio declarado en una pedanía de Humanes que ha quemado 1.600 hectáreas

El incendio forestal que se declaraba en la tarde del lunes en la pedanía de Cerezo de Mohernando (Guadalajara), vinculada al municipio de Humanes ha sido extinguido a las 19 horas de este jueves, después de mantener “en jaque” durante tres días a 81 medios, 15 de ellos aéreos, y a 458 personas que han trabajado para apagar el fuego.

Se evacuaron las localidades de Espinosa de Henares y fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ayer por la noche se retiraba de la zona. Los vecinos desalojados volvían también anoche a sus casas, sin que ninguna haya resultado dañadas, según explicaba el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

Este incendio ha quemado 1.600 hectáreas y su origen está en los trabajos agrícolas realizados en la zona a una hora, las tres de la tarde del lunes, en la que la Junta había recomendado evitar usar maquinaria debido al riesgo extremo de incendios ese día.

El caso llegará a los juzgados de Guadalajara y hoy el presidente regional, Emiliano García-Page ya anunciaba que su gobierno se acudirá a los tribunales después de unos días de numerosos incendios forestales en los que las investigaciones apuntan en unos casos a que puedan ser intencionados y en otros a negligencias.

La alcaldesa de Humanes (Guadalajara), Elena Cañeque, ha indicado a Europa Press que en Cerezo de Mohernando, pedanía de esta población en la que se originó el fuego que irrumpió después con fuerza hacia Espinosa de Henares, los vecinos están ya más tranquilos.

La mayor parte de los daños que han sufrido han sido monte bajo y algún terreno agrícola, pero también han sufrido daños en un paraje de monte con arbolado, ha señalado Cañeque poco después de regresar del Puesto de Mando Avanzado desde el que se controlaba el fuego durante la mañana de este jueves.

En Humanes este verano han sufrido algún pequeño susto por los fuegos pero, sin duda, tal y como reconoce su alcaldesa, “ninguno de las dimensiones del actual”, que llegó a alcanzar el nivel 2 y que ha mantenido en vilo no solo a su pueblo sino a otros como Espinosa de Henares, Alarilla o Copernal, donde algunos de sus vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas por temor a que llegaran las llamas.

Y el alcalde de Espinosa de Henares Eduardo Navarro ha mostrado su “agradecimiento” a todos los que durante estos días han estado ahí porque “no hay nada más heroico que jugarse la vida por los demás” y “el esfuerzo no ha sido en vano”. A través de un comunicado remitido a los medios, y cuando el fuego ha quedado extinguido, ha agradecido el “infatigable trabajo” de cientos de bomberos, decenas de dotaciones terrestres y medios aéreos, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil, decenas de agricultores, trabajadores municipales y vecinos luchando “todos, hombro con hombro” para sofocar este incendio.

Desolado por ver hoy que gran parte de su término municipal haya amanecido calcinado como consecuencia de un incendio que amenazó con llegar a las casas, sin embargo, este alcalde prefiere quedarse con lo bueno, y ahí incluye la respuesta de una “evacuación ejemplar” y la reubicación de los vecinos en el Polideportivo de Jadraque, residencias, casas tuteladas de la zona y casas particulares, donde han permanecido hasta ahora.

“A todos los que habéis dado lo mejor de vosotros por salvarnos y defender a nuestro pueblo de las llamas, recibid nuestro eterno agradecimiento. No hay nada más heroico que jugarse la vida por los demás, pero vuestro esfuerzo no ha sido en vano. Por horribles que hayan sido las consecuencias para nuestro entorno, hubieran sido catastróficas si no hubierais conseguido pararlo a tiempo”, añade en el comunicado.

Otros cuatro incendios activos

A las 19.30 horas de este jueves permanece activo pero controlado el incendio declarado en Almadén (Ciudad Real) el lunes. Desde ese día también está activo y sin control el que se declaraba en Piedrala, entidad menor adscrita a Malagón en la misma provincia que tuvo origen en una instalación ganadera, según los primeros indicios aportados por el Gobierno regional. Han ardido unas 2.800 hectáreas.

Además, el fuego declarado también el lunes 25 en el Parque Natural de las lagunas de Ruidera, en la provincia de Ciudad Real, sigue también activo aunque fue controlado ayer y está a expensas de poder ser extinguido. La Junta ofreció el dato de que han ardido 400 hectáreas.

Finalmente en Sartajada (Toledo) el incendio declarado también el lunes en el paraje La Ladera sigue activo y sin control a esta hora.