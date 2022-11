Los ganaderos hacen acopio de piensos ante el anuncio de un nuevo paro de transportistas: “Tenemos los silos llenos”

Los ganaderos están “inquietos y preocupados” por el paro convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por carretera para el próximo lunes, que podría afectar a la alimentación del ganado, pero también a la recogida de la leche en las explotaciones que se dedican al ordeño.

CEOE de Castilla-La Mancha se desmarca en bloque de los paros de transportistas liderados por Manolín Hernández

Saber más

El paro convocado por esta plataforma que encabeza el albaceteño Manuel Hernández no es nuevo. En marzo se prolongó durante dos semanas y logró paralizar el país. Tanto es así que la industria láctea de Cantabria avisaba: “Si no se arregla la huelga del transporte los ganaderos tendrán que tirar la leche”. En Castilla-La Mancha hubo que habilitar convoys de cientos de camiones con pienso, escoltados por la Guardia Civil desde el puerto de Cartagena, para garantizar el alimento de los animales en las granjas. Hubo actos violentos y el Gobierno de España acusó entonces a la ultraderecha de fomentarlo. Un temor que se repite ocho mes después con la nueva convocatoria de la que se ha desmarcado la patronal.

Para evitar situaciones como aquellas, cuando algunas explotaciones se encontraban el límite y no podían seguir alimentando al ganado, los ganaderos se están asegurando de enfrentarse a la próxima semana con los silos llenos.

El paro del pasado marzo fue un destrozo en ciertas zonas. No había manera de alimentar a los animales y hubo que restringir el alimento José María Miguel — Responsable de Asociación Frisona de Castilla-La Mancha, AFRICAMA

Así lo han señalado varios ganaderos a elDiarioclm.es, entre ellos José María Miguel, responsable de Asociación Frisona de Castilla-La Mancha, AFRICAMA, que tiene su sede en Talavera de la Reina (Toledo) y donde se concentra al vacuno de leche de la región. “Ante esta incertidumbre hacemos acopio. Alguna compra se ha hecho a propósito previendo lo que va a pasar”, asegura.

Esta semana se va seguir comprando para almacenar alimento en las explotaciones para asegurarse de no tener problemas y “para que la semana que viene no tengamos que depender del transporte, y de ahí que se estemos haciendo ese acopio para adelantarnos a lo que pueda pasar, vamos a almacenar un poco más para eso”.

Señala, no obstante, que en las granjas pueden almacenar alimento para unos diez días. De hecho, esta comarca fue de las que más problemas tuvo durante el paro de marzo y de aquí salieron camiones en los convoyes organizados por la Consejería de Agricultura castellanomanchega con el fin de traer materias primas para los piensos. “Aquí no llegamos a tener graves problemas, pero en ciertas zonas si fue un destrozo, no había manera de alimentar a los animales y hubo que restringir el alimento”, recuerda.

Actualmente, la cabaña ganadera de Talavera de la Reina concentra el cincuenta por ciento de ganado vacuno tanto de carne como de leche de Castilla-La Mancha. Estos animales comen principalmente “forrajes que nosotros sembramos, sobre todo maíz, de la reciente la cosecha de verano; a eso, en función de las necesidades se le añade alfalfa, pulpa de remolacha, semilla de algodón y sobre todo el pienso que es indispensable, es el concentrado que aporta todos los nutrientes, todas las carencias que puedan tener lo animales”, señala. “Una vaca de leche en alta producción viene comiendo entre 10 y 15 kilos de pienso al día y multiplicado por 100 cabezas en una explotación se consumen mil kilos mínimo diarios”, apunta.

Preocupación por el abastecimiento de leche de oveja destinada al queso manchego

También Santiago Taballa, responsable de la Cooperativas Talabar ubicada en Valverdejo (Cuenca), está preparado para la próxima semana. Su preocupación no es tanto por el alimento del ganado sino por la leche de ovino manchego que produce y que hay que recogerla todos los días para llevarla a Albacete.

“Nosotros preocupación siempre tenemos por si acaso, y por si los que vienen a recogernos la leche no pudieran llegar o los piensos no nos los sirven”, asegura. Y la recogida es importante, detalla, porque la leche de ovino manchego no solo cotiza este año a buenos precios en los mercados, sino que es la que se utiliza para la producción del queso manchego.

En el paro de marzo, dicen, no tuvieron problemas para la recogida de la leche ya que se ordeña tan temprano que cuando comenzaban las movilizaciones de los transportistas el producto ya estaba en destino.

Actualmente tienen una explotación de ganadería ovino manchego, en extensivo, con unas mil ovejas. Sin embargo, la alimentación la tienen asegurada ya que son también agricultores. “Tenemos la ventaja de que en verano llenamos nuestras naves de yero, de veza, de avena y cebada, lo que más o menos traemos de fuera es mezcla para el ordeño (mezclas especiales que hace el nutrólogo) y cebadilla, pero más o menos si hay un paro mi ganado tendría comida. Lo único, los piensos especiales para el ordeño, ahí sí que podríamos tener, pero de momento tenemos para 10 o 15 días”, asegura.

En cuanto a la recogida de la leche, sólo podrían aguantar dos días con el tanque de 1500 litros que tienen. “Eso sí sería un problema muy grande porque esa leche la tendríamos que tirar y ahora que parece que va un poco en condiciones en precio, aunque han subido los piensos, pero tenemos la ventaja de la leche está un bien”.

En la huelga anterior tampoco tuvimos graves problemas porque “más o menos nos anticipamos, solo hubo algo de problemas con las mezclas y las cebadillas, estuvimos algunos días sin cebadillas, pero fuimos trampeando”, asegura.

Los ganaderos de la sierra “siempre estamos preparados”

En la serranía de Cuenca están acostumbrados a prever situaciones, por eso se aseguran en invierno de tener los silos llenos. Así lo afirma a elDiarioclm.es Vicente Caja de Buenache de la Sierra. “Yo en mi caso tengo los silos llenos, tenemos pienso por si acaso, nosotros normalmente de cara al invierno en la serranía de Cuenca hay que tener alimento porque puede pasar esto, pero puede venir otra Filomena o, en fin, puede haber una incidencia climatológica que nos puede afectar”.

Vicente Caja gestiona una explotación de 1500 cabezas de ovino y tiene aprovisionado alimento mínimo para un mes y pico o dos. “El proveedor viene con regularidad, cuando ves que un silo se va a vaciar llamas al camión y siempre te queda otro de reserva”, señala.

Los ganaderos de su zona tienen la misma dinámica. “En esta zona, con los ganaderos que hemos hablado parece que no hay mucho problemas porque normalmente los que pasamos el invierno aquí arriba estamos aprovisionados con paja, forrajes, y los pocos trashumantes ya han iniciado el viaje para irse hacia abajo”, afirma.

Espera también que este año haya más lluvias y así los animales “tengan comida en el campo y no tengan que gastar mucho pienso. Los precios sí que son es un disparate. Aquí no ha llovido nada en todo el verano, un año muy malo en la Serranía de Cuenca ”, asegura.

No obstante, espera que, si hay parón de los transportistas “pongan servicios mínimos sobre todo en lo que repercute a la ganadería porque son seres vivos y tienen que comer”.