Los trabajadores de la hostelería se pasan a la logística: agobio en el sector por la falta de mano de obra

El sector de la hostelería se enfrenta a un problema generalizado de falta de mano obra en todo el país y en Castilla-La Mancha, pero en especial en la provincia de Guadalajara y en zonas de Toledo debido a la abundancia de oferta de mano de obra para las empresas de logísticas del Corredor del Henares.

Según señalaba el presidente de la Federación Provincial de Turismo, Juan Luis Pajares, esta situación se está convirtiendo en un verdadero problema para restaurantes, bares y hoteles de Guadalajara que en muchos casos tiene que restringir horarios o cerrar más días ante la imposibilidad de hacer rotación de personal.

En declaraciones a Agroalimentariaclm, Pajares asegura que esta situación, que se replica en todo el país, “es un poco más acuciante en Guadalajara y en algunas localidades del Corredor del Henares hasta el corredor industrial de Toledo porque esos corredores industriales se llevan muchísima mano de obra para la logística y otro tipo de industrias”.

Falta personal en todos los segmentos del sector, tanto personal de cocina, como de sala, limpieza, ya que “la gente prefiere trabajar de mañana o de tardes y librar los fines de semana y no en la hostelería donde, lógicamente, cuando más trabajo tienes es sobre todo los fines de semana, y la gente prefiere no trabajar el fin de semana y divertirse”, asegura.

Esta situación es más preocupante más en momentos como el verano donde hay más afluencia de clientes, más turismo y más celebraciones como bodas o bautizos y no se encuentra personal “ y tiene que decir no a determinados servicios porque sabes que no vas a encontrar personal”, señala Juan Luis Pajares.

Ante este problema, muchos establecimientos están abriendo sólo en determinados momentos o cerrando más días para poder adaptarse al personal del que disponen. “Se está optando por, si antes cerrábamos una semana o quince días en vacaciones, ahora se opta por cerrar un periodo más largo de tiempo y dar vacaciones a todo el mundo y no tienes que estar sustituyendo gente, o restringiendo el horario. Así hay establecimientos que antes abrían todo el día y ahora abren de mañana o de tarde, cada uno ajusta las soluciones a su propia realidad”.

El sector no encuentra soluciones ya que a juicio del responsable del sector hostelero en la provincia, no es un problema de sueldos bajos, sino más bien de horarios. “Es un problema que está ahí y no vemos una solución. Aunque se dice que es porque se pagan salarios malos, y en algunos casos no decimos que no sea así como en todos los sectores, pero en general es bastante digno y acorde con el trabajo que se realiza, pensamos más bien que no es cuestión de salario, o no solamente, sino es más bien de decir: tengo que trabajar un viernes tarde noche o un sábado y a mí me gustaría estar al otro lado de la barra”, asegura. A su juicio, “la motivación del trabajador no es tanto que me pague más o menos, que si fuera sólo eso no tendríamos este problema, es más una cuestión de disponibilidad de tiempo, de horarios”.

Este ha sido uno de los temas principales que se ha tratado en el II Foro de Hostelería de la provincia de Guadalajara que se celebraba el pasado lunes en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo de Guadalajara, una jornada técnica que se hace coincidir, en cercanía, con la celebración de la patrona, Santa Cecilia, el próximo 29 de julio, y en la que también se analizaban los distintos recursos que tiene la provincia en la materia con la presencia de un centenar de personas entre hosteleros y técnicos de turismo de toda la provincia de Guadalajara.