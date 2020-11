Arranca el plazo para solicitar concurso de traslados de 6.025 plazas vacantes del SESCAM

Este viernes, y durante un mes, se abre el plazo para solicitar concurso del traslados para la provisión de plazas de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en las categorías de Facultativo Especialista de Área y de Atención Primaria y de Personal Sanitario de grado/diplomado y sanitario técnico, así como de personal de gestión y servicios. Contempla un total de 6.025 plazas vacantes y otras 15.865 con sistema de resultas.

Así consta en las resoluciones que publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la que se indica que del total de plazas incluidas en este concurso, 1.103 corresponden a personal facultativo, de las que 597 son de facultativo de Atención Primaria; 3.522 corresponden a personal sanitario de grado/diplomado y técnico; y 1.580 a personal de gestión y servicios.

El Gobierno regional ha informado de que la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha aprobó el pasado 28 de octubre por unanimidad las bases y plazas del concurso de traslados correspondiente al año 2020. La presentación de solicitudes de participación se realizará de forma telemática y con registro electrónico, a través de la página web del Sescam (http://sescam.castillalamancha.es) accediendo al apartado "profesionales", "concurso de traslados", cumplimentando y registrando el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de participación.

El personal estatutario fijo del SESCAM y el personal estatutario fijo de otros servicios de salud -siempre que este último se encuentre desempeñando algún puesto en los centros o instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha- deberán utilizar como forma de acreditación el código de acceso de usuario. Por su parte, al personal participante perteneciente a otros servicios de salud se le facilitará un código de acceso para lo cual deberá registrarse a través de la aplicación informática soporte del concurso de traslados.

Críticas del CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al SESCAM que se publique la totalidad de las plazas vacantes en este concurso de traslados. Ha valorado la convocatoria pero lamenta “la exclusión dentro de este proceso de movilidad voluntaria de la totalidad de las plazas". Según afirma, las vacantes “no son todas las existentes dentro de la plantilla orgánica cuando el deber de la Administración es convocarlas todas".

"No existe ninguna justificación para que no se convoquen todas estas plazas a no ser que la Administración quiera reservarlas. De hecho no son plazas vacantes de libre designación y por tanto deben ser puestas a disposición de los trabajadores", ha indicado la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez.