Castilla-La Mancha sigue sin plantearse más restricciones COVID “ni a corto plazo”

“No nos vamos a plantear hoy ni en corto tiempo para cambiar la normativa de restricciones porque somos coherentes. Exigimos sacrificios en la misma medida en que son necesarios”.

El presidente de Castilla-La Mancha mantiene su intención de no endurecer las medidas ante el avance de los contagios, en particular entre la población más joven, en una región cuya incidencia acumulada, según los últimos datos es de 127 casos por 100.000 habitantes en 14 días, la más baja de España. Eso sí, con los casos entre jóvenes de 12 a 29 años en riesgo extremo de contagios.

“Cuando ha hecho falta ponerse muy duros lo hemos hecho” y en este punto García-Page aprovechaba para referirse a Cuba.

“Nosotros hemos tenido que soportar manifestaciones y me parece razonable. Ojalá fueran más habituales y masivas en Cuba. Ahí inevitablemente va a haber cambios. Más vale que se adelanten a negociarlo y a pactarlo y que no se convierta en una segunda revolución. Sería el mejor futuro que puede tener una sociedad tan verdaderamente extraordinaria como la cubana en la que tenemos tantos intereses económicos y empresariales que hay que cuidar con prudencia para no exagerar las cosas en el momento que estamos viviendo”, decía.

De ahí ha vuelto, en su discurso, a la situación de la pandemia en la región. “En este momento vamos con cifras, y no somos una isla, que celebramos con mucha prudencia porque nadie nos dice que no puede empeorar”.

En concreto ha comentado que en las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos a causa del virus. “En Talavera se va a cumplir un mes sin fallecidos”, por esta causa, explicaba.

También celebra el estado de las dosis de vacunas administradas. “Vamos casi tres semanas por delante que la media en vacunación”, aseguraba. “Hoy hemos sobrepasado en cinco puntos la inmunidad de rebaño en los mayores de 40 años. Un 75% está ya con pauta completa”. Unas declaraciones que se producen en el día en el que los expertos ya aconsejan vacunar a más población para esquivar la variante delta, al menos al 90% para conseguir esa inmunidad de grupo.