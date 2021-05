Podemos Castilla-La Mancha: “Yolanda Díaz es el referente para seguir siendo una fuerza progresista en el país y el gobierno”

Podemos Castilla-La Mancha ha recibido la noticia de la marcha del líder nacional con naturalidad. Hablan de la “coherencia” de Pablo Iglesias: el objetivo de derrocar a la derecha no se ha conseguido y es “consecuente” en su decisión.

“Es un momento histórico”, dice el coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón en una entrevista con elDiarioclm.es este mismo miércoles.

En el horizonte más próximo está la celebración de un Consejo Ciudadano Estatal en los próximos días, “acompañados” de Pablo Iglesias, para abordar la nueva etapa. “Es importante que esté acompañando y señalando el camino progresista”.

Lo primero es preguntarle cómo valora el resultado electoral en Madrid porque Podemos ha mejorado resultados…

Sí, hemos mejorado y además casi en un 50% de voto. Cambia la tendencia allí donde más necesitamos reforzarnos que es en los territorios, en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Eso se debe al impulso que ha dado Pablo Iglesias a la campaña, con su liderazgo, el equipo y el programa electoral.

Lamentablemente la izquierda en su conjunto no ha conseguido el objetivo. Con la coherencia de Pablo Iglesias, ha tomado la decisión. No hemos sido fuerza transformadora. Eso le honra: su humildad y ser una persona totalmente consecuente.

¿Entiende que se marche?

Yo entiendo todas las decisiones Pablo Iglesias. Ha sido valiente, coherente y líder desde el primer hasta el último día. Al no conseguir el resultado deseado ha entendido que no tenía sentido. Le agradecemos esa manera de estar. Es un referente ético y político para todos y todas.

Creo que Pablo Iglesias es historia viva, forma parte de ese conjunto de líderes y lideresas de Europa que ha renovado las izquierdas recuperando la capacidad ganadora, la fuerza y la coherencia porque los partidos socialdemócratas y progresistas de Europa habían virado hacia posiciones neoliberales de derechas.

Lideró el cambio político del 15M y gracias a él hemos conseguido cambios muy importantes. Por ejemplo, un sistema de partidos más plural, acabando con el bipartidismo. Consiguió echar del Gobierno central al PP de la corrupción que desarrollaban medidas muy reaccionarias contra la mayoría social, los derechos públicos y las libertades. Ha llevado las demandas y lenguajes de las calles a las instituciones, regenerando las instituciones y que una opción nítidamente progresista entre en el Gobierno de España por primera vez en la historia moderna de nuestro país.

Hay logros claros en año y pico de gobierno que son históricos y muestran el camino en la defensa de los derechos de las mayorías frente a los privilegiados: el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesionales, leyes medioambientales, leyes LGTBI o feministas y desde luego los ERTE impulsados por Yolanda Díaz con Pablo Iglesias. La destrucción de la economía ha sido mucho menor con un modelo frente a la crisis diferente.

Ha dado la cara y expuesto su vida incluso para defender a la mayoría social.

Y su decisión, ¿abre incertidumbres en la estabilidad del Gobierno central?

Creo que no porque hay un acuerdo de Gobierno y una correlación de fuerzas que surge de las últimas elecciones generales y un equipo sólido. Están desarrollando políticas para mejorar el día a día de la gente.

En el caso de Yolanda Díaz está logrando ampliar los derechos laborales en un contexto histórico en el que se estaban degradando con modelos de precarización laboral. Lo hace con los sindicatos y rascándole acuerdos a la patronal como nunca antes.

Es la mejor ministra de Trabajo de la historia, tiene un apoyo electoral y social importante y es el referente para seguir siendo una fuerza social progresista en el país y el gobierno de cara a 2023, incluso para disputar la Presidencia de nuestro país.

¿Hay partido sin Pablo Iglesias?

Nosotros y nosotras siempre vamos a vivir con la referencia de Pablo Iglesias, pero somos un espacio político fundamental y necesario en el espectro progresista. Con la valentía y coherencia que nos ha enseñado somos una fuerza política indispensable en España y en Castilla-La Mancha.

Creo que España ya no va a permitir nunca que no haya una fuerza nítidamente progresista en las instituciones y en los gobiernos

¿Cuál es ahora el escenario en el partido?

Ya lo dijo el propio Pablo: lo mejor es que hubiera una nueva etapa en el partido, que se construyese con tiempo suficiente y en los próximos días se va a ir transitando esa nueva etapa. En Castilla-La Mancha lo apoyaremos para que salga lo mejor posible y para reforzar al partido.

¿Y este nuevo escenario descoloca el de Podemos Castilla-La Mancha que también anda en su propia refundación?

Estamos en esa tarea sí y en diez meses estamos desarrollando varias líneas: hacer partido en municipios y a nivel provincial, participar con la sociedad civil para construir un bloque progresista en oposición al gobierno neoliberal de Page y su mayoría absoluta de recortes sociales y privatizaciones.

El objetivo final es construir alternativa que pueda defender desde las instituciones los derechos sociales, el feminismo y el ecologismo.

Podemos no ha logrado el objetivo de desplazar al PP del Gobierno de Madrid. Su victoria ha sido aplastante…

Es incontestable. Ha habido una alta participación, pero es una mala noticia que la derecha trumpista que se basa en mentiras, en falsos eslóganes y en impulsar una política neoliberal, corrupta y de recortes bajo un barniz folklórico y basándose en la provocación, haya tenido éxito.

Pero se circunscribe solo a la Comunidad de Madrid.

¿No lo extrapola al ámbito nacional?

Pues no porque nuestro país es muy amplio y diverso. Esto es diferente a las Elecciones Generales. Creo que ahora mismo el bloque progresista de los Presupuestos y del Gobierno tiene una solidez y un apoyo electoral muy amplio en nuestro país.

Estoy convencido de que, en estos dos años, con la reconstrucción a través de los fondos europeos, se va a reforzar esa mayoría.

¿Y cómo ve el resultado de Ciudadanos?

Se ha demostrado que surgió claramente a nivel nacional para acabar con Podemos y lo que la sociedad ha decidido es que con quien había que acabar era con Ciudadanos.

Eso pasa cuando un partido político no tiene un proyecto en sí, sino que su único objetivo es acabar con una fuerza política que vino a cambiar las cosas. Era el Podemos de derechas, entre comillas, una operación del Ibex 35 para impedir que nuestra fuerza tuviese carácter transversal, bueno… Al final ellos acaban y nosotros y nosotras continuamos.

¿Le ve consecuencias para la formación en Castilla-La Mancha?

Sí, ellos están en las instituciones y sería un actor menos. Podemos es actor fundamental del bloque progresista que aleja al PSOE y sobre todo a Page de su tendencia a pactar con la derecha de Ciudadanos.

Ahora mismo Page es cómplice del golpe de estado electoral que dio Cospedal eliminando la pluralidad de nuestro sistema político con la reforma de la Ley Electoral. Él, con la mayoría que teníamos en la legislatura pasada no quiso cambiarlo, y ahora con mayoría absoluta y con mayoría en el Senado, tampoco. Creo que hay que levantar la voz y exigirle que cambie la Ley Electoral y el Estatuto de Autonomía para que nuestro sistema político regional sea igual de plural y democrático que en otras comunidades autónomas.

Hoy precisamente, Page ha dejado caer que ahora se atisba una vuelta al bipartidismo en España. ¿Qué opina?

Justo lo contrario. El hecho de que el PSOE haya sacado sus peores resultados en Madrid demuestra que la sociedad española está convencida de que una apuesta nítidamente progresista en fundamental en las instituciones. En Castilla-La Mancha es Unidas Podemos.

El bipartidismo murió en 2011, a partir del 15M, y espero que no vuelva nunca porque limita la posibilidad de que la ciudadanía se exprese con libertad y empobrece la democracia. Era un sistema en el que todo cambiaba para que no cambiase nada.

¿Cómo interpreta el sorpasso de Más Madrid al PSOE y sus resultados muy por encima de los de Unidas Podemos?

La lectura que hago es que el principal problema en Madrid es que el bloque de la izquierda en conjunto no ha conseguido superar a la derecha. Está claro que, aunque hayamos subido, ha habido otros que no lo han hecho y por eso la izquierda no ha logrado el cambio en Madrid.

Ahí hay un espacio muy amplio que supera con creces al del PSOE.

¿El ‘efecto Más Madrid’ es extensible a otros territorios?: “Quedó claro en las Elecciones Generales. Se intentó y fracasó”

¿Ha hecho mejor campaña Más Madrid que Unidas Podemos? ¿Quizá le han entendido mejor los madrileños?

Creo que el mensaje principal que a Podemos le dejan estas elecciones es que hay que seguir arraigando nuestro partido en el territorio. Aunque teníamos el mejor candidato de la izquierda, el mejor programa electoral y un equipazo, creo que nos ha afectado eso: la necesidad de reforzar la base territorial.

¿El ‘efecto Más Madrid’ se puede extender a otros territorios como Castilla-La Mancha?

Creo que quedó claro en las Elecciones Generales. Se intentó y fracasó. El espacio amplio progresista lo encarna Unidas Podemos a nivel nacional. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo.

¿Vería factible un acercamiento entre Unidas Podemos y quienes se agruparon en torno a Ganemos en la región para configurar ese bloque progresista del que ustedes excluyen al PSOE en la región?

Creo que esa es la vocación de la confluencia en el espacio de Unidas Podemos. Es lo que hay que seguir trabajando y sumar. En ese camino estamos. Entran todas las fuerzas progresistas de la región, políticas y sociales, porque el PSOE está traicionando los valores progresistas con sus hechos.