CCOO advierte de una accidentalidad laboral "desbocada" y exige cumplimiento "real" de la Ley de Prevención para evitarla

CCOO de Castilla-La Mancha ha exigido "el cumplimiento" real de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al empresariado ante la accidentalidad laboral "desbocada" en la región. “La aplicación real de la gestión preventiva en las empresas salva vidas y evita enfermedades de origen laboral”, ha aseverado Raquel Payo, secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral del sindicato.

La sindicalista ha señalado que la crisis sanitaria de la COVID-19 es "gravísima" pero ha advertido de que los esfuerzos en prevención contra la siniestralidad laboral "no pueden centrarse solo en luchar contra el virus", ya que también hay que prevenir "todos" los riesgos laborales o las situaciones que puedan provocar un accidente laboral. "En tiempos de COVID-19 no podemos olvidar el resto de riesgos que siguen estando presentes en las empresas, no podemos descuidar el resto de aspectos de la gestión preventiva”, afirmó Payo.

Desde el sindicato han señalado que a pesar del año "absolutalmente atípico" con un "importante parón laboral" por el confinamiento ,se han registrado 42 accidentes laborales mortales, 17 más que en el mismo período del 2019. Es por ello que desde el sindicato insisten en que "no puede haber una relajación" en materia preventiva y exigen que se cumpla la Ley de Prevención para garantizar centros de trabajo seguros y saludables.

Prioridad en la prevención

Payo ha querido hacer hincapié en que para CCOO la prevención, la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras “es una prioridad”. El sindicato sigue haciendo un importante esfuerzo de información y asesoramiento en materia preventiva de COVID-19 y del conjunto de riesgos laborales, con el objetivo de aumentar la cultura preventiva. Desde enero a septiembre, el sindicato ha ofrecido asesoramiento a unos 3.000 trabajadores y trabajadoras y a sus representantes en distintos centros de trabajo de la región, "reforzando el asesoramiento en estos complicados momentos de crisis".

Así, desde el inicio de la pandemia el sindicato ha redoblado sus esfuerzos en materia de salud laboral, poniendo en marcha una línea telefónica 900 y un servicio especial de asesoramiento whatsapp. El sindicato ha impulsado diferentes campañas específicas #VueltaAlColeSegura, para atender las dudas del personal docente y auxiliar de los centros educativos; y #SectorSociosanitarioSeguro dirigido al personal de centros sociosanitarios.

Además, han creado diverso material informativo, como una guía de sobreesfuerzos, riesgos laborales del trabajo a distancia y cartelería sobre las obligaciones de las empresas para proteger a las y los trabajadores frente a la COVID-19. Y es que, explicó Raquel Payo, los sobreesfuerzos fueron el año pasado la primera causa de accidentes, con 8.988 accidentes laborales. En cuanto al trabajo a distancia para CCOO es "imprescindible" abordar la gestión preventiva de los puestos de trabajo, evaluando los riesgos ergonómicos y psicosociales.

En cuanto a las obligaciones de las empresas para proteger a las y los trabajadores frente a la COVID-19, estas tienes que adoptar medidas organizativas y de higiene, dar formación, información, equipos de protección individual, etc. Además, explican que es fundamental la formación en salud laboral, y recuerdan que se han realizado seminarios en materia de coronavirus, en los que han participado unas 300 personas.

Por último, la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral del sindicato en la región ha insistido en la necesidad de aumentar la cultura preventiva, adoptando en las empresas las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas.