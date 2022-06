Concentración de las trabajadoras de limpieza de la UCLM para pedir a su contrata cobrar la nómina completa

Las trabajadoras de la limpieza de la UCLM se han concentrado ante el Rectorado en el campus de Ciudad Real para exigir a la empresa adjudicataria de esta contrata, SERVEO, que les devuelva los tres euros “que les quita cada mes de sus nóminas”, según apunta CCOO. “Aunque pueda parecer que económicamente el conflicto no tiene un gran tamaño desde el punto de vista de la empresa, si lo tiene para las trabajadoras, que parten de salarios muy bajos y en muchos casos a tiempo parcial. Y lo tiene también moralmente; el cabreo que tienen las trabajadoras es muy grande”, ha explicado el responsable de Organización de CCOO-Hábitat de CLM, Alejandro Jiménez.

El sindicato detalla que en octubre de 2021, Portobello Capital, propietaria de SERVEO, adquirió el 75% de Ferroser, la filial de servicios de Ferrovial. Con esta compra, SERVEO se hizo cargo, entre otras muchas, de la contrata de la limpieza de la UCLM, que emplea a 253 personas en sus cuatro campu, la mayoría, mujeres.

La nómina de estas trabajadoras incluye desde hace 14 años un plus de disponibilidad, que todas las sucesivas contratas de la UCLM han respetado, actualizado y abonado puntualmente. Hasta que ha llegado Portobello/SERVEO.

“Sisando tres euros al mes a cada una de ellas, SERVEO maximiza en unos 8.000 euros anuales el valor de esta contrata de la Universidad”, precisa el sindicato. Ahora las trabajadoras quieren cobrar todo lo que venían cobrando y “a lo que legítimamente tienen derecho”. “Eso es lo que más enfadada tiene a la gente, la actitud de la empresa, que no paga lo que debe y amenaza no solo con no actualizar sino con quitar el plus”.

“No se puede tocar ni un solo céntimo”

Añade CCOO que esta empresa no ha sabido comprender “que no se puede tocar ni un solo céntimo” del salario de las limpiadoras de la UCLM, que ya de por sí es muy bajo y que, con la inflación y otras cuestiones en liza (ayer mismo se rompió la negociación del convenio provincial de la Limpieza) están “muy mermados”.

“Esta empresa ha venido a la UCLM a hacer un ejercicio de egoísmo, no solo con no actualizar el plus, sino con la amenaza de ver si lo puede quitar. Y hasta aquí han llegado las trabajadoras. Han decidido plantearse, parar ahí, pedir a la empresa que reconsidere su postura y, si no, incrementar sus movilizaciones, su protesta, y tomar las medidas jurídicas que estimen oportunas”.

Por último, el sindicato destaca que desde la UCLM las trabajadoras siempre han tenido y tienen colaboración y comprensión. “Y es importante resaltar la responsabilidad que ha tenido la plantilla, de no manifestarse hasta que no han finalizado las clases y la EBAU, para no perjudicar ni a los alumnos, ni al personal ni a la propia Universidad”.