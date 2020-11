Boticaria García encabeza una campaña para concienciar a los jóvenes y proteger a los mayores contra la COVID-19

La Diputación de Cuenca ha presentado la campaña 'Yo Me Cuido X Ti', que tendrá su cara más visible en la divulgadora belmonteña Boticaria García, con el objetivo de concienciar a los jóvenes de la importancia de aplicar las medidas sanitarias ante la COVID-19 para proteger a las personas mayores. Esta iniciativa pretende ser un contenedor abierto a la participación de toda la sociedad conquense, que tendrá una parte física con cartelería y actos en institutos con mayores y sanitarios, pero también tendrá traslado en internet a través de redes sociales como Tik Tok e Instagram que se complementarán con una página web.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha agradecido tanto a la empresa diseñadora de esta campaña como a Marian García su predisposición y trabajo para poner en marcha este proyecto que no quiere criminalizar a los jóvenes, sino que busca “animar y convencer” a través de la pedagogía. En este sentido, el presidente ha hecho un ejercicio de empatía hacia los adolescentes porque es consciente de las dificultades que plantea la actual situación para este grupo poblacional, pero también considera que es fundamental que toda la sociedad siga las normas sanitarias para frenar el virus y poder así “salvar vidas”.

El objetivo de la campaña será "ser útil" ante la "grave situación" que se vive, y aprovechar así la posibilidad de divulgar desde la institución provincial. De este modo, pretenden dar "en la diana", aunando la relación entre abuelos y nietos, mientras que potencia las tres actividades básicas para protegernos: lavarse las manos, ponerse la mascarilla y mantener la distancia.

"Que no sea un rollo"

La influencer conquense, Marian García, por su parte, ha agradecido a la Diputación que la hayan invitado y ha destacado que en Cuenca se están poniendo todos los medios para frenar al virus. La divulgadora ha explicado su papel dentro de esta campaña, que consistirá en la elaboración de pequeñas píldoras “que no sean un rollo” y que lo vean las personas jóvenes a través de las Redes Sociales para que apliquen estas medidas. En este punto, García ha desgranado la importancia de elegir una mascarilla homologada o conocer los distintos tipos de gel hidroalcóholico que existe.

La diputada de Servicios Sociales, Lorena Cantarero, ha señalado que desde la Residencia Sagrado Corazón se creó esta campaña para reconvertir los actos programados con motivo del 25 aniversario de la revista El Sargal que se anularon por la pandemia. La responsable del área ha declarado que este proyecto va a llegar a “todos los institutos de la provincia” y ha agradecido a la delegada de Educación en Cuenca, Sonia Isidro que ha estado en la presentación, así como a los equipos directivos, la buena predisposición mostrada.

El creador de esta acción comunicativa ha sido Carlos Martínez quien ha explicado que el carácter “intergeneracional” que tiene esta iniciativa, se basa en el claim Yo Me Cuido X Ti, complementado con mensajes claros “yo me lavo, yo me tapo y yo me separo”. La campaña nace hoy y busca ser un contenedor de ideas que vaya creciendo con las aportaciones de la sociedad.

Las creatividades realizadas para esta campaña, tanto la cartelería como los vídeos, se han realizado gracias a la colaboración de la Unión Democrática de Pensionistas y de jóvenes de Cuenca en lugares emblemáticos de la capital. Además, en esta presentación han estado dos de los actores participantes como son Candela y Herminio que han servido para ejemplificar los grupos poblacionales a los que va dirigida esta campaña.

Redes sociales

Esta campaña tiene una web propia www.yomecuidoporti.com que será donde se alojen todas las opciones comunicativas, además, tendrá acciones en redes sociales propias de la campaña: Facebook, Instagram, Youtube y Tic-Toc donde se desarrollarán concursos en los que participen los jóvenes de la provincia y que serán compartidas y replicadas en las redes sociales de la Diputación Provincial, así como en la web.

Además también habrá cartelería que se distribuirá por todos los institutos de la provincia, donde, siempre que las medidas preventivas lo permitan, se llevarán a cabo charlas de divulgación con personal sanitario y agrupaciones de mayores de los distintos pueblos. En estas actuaciones también se llevarán a cabo la distribución de mascarillas homologadas que potencien la imagen de la campaña.

Esta acción comunicativa tendrá repercusión provincial y regional a través de medios de comunicación en prensa escrita, radio, medios online y televisión.