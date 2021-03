"Entusiasmo" y algo de "incertidumbre" en el arranque de la vacunación al personal de centros educativos en Castilla-La Mancha

Un día después de que se retomara el proceso de vacunación contra la COVID-19 con el suero de Oxford/AstraZeneca, Castilla-La Mancha ha comenzado este jueves a administrar la primera dosis a los aproximadamente 37.700 personas que forman parte del personal docente y no docente de centros educativos no universitarios en la región. Un proceso que se prevé que se extienda durante los próximos siete días y que este colectivo ha recibido con "entusiasmo" pero también con algo de "incertidumbre" tras la paralización que ha habido en la administración de esta vacuna.

En concreto, según ha explicado el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, que ha asistido junto al viceconsejero de Educación, Amador Pastor, al inicio de este proceso en las Urgencias del nuevo Hospital de Toledo, se ha citado primero al personal que trabaja en centros de Educación Especial. En total, se vacunará a alrededor de 500 personas por turno y punto de vacunación (uno en cada capital de provincia y otro más en Talavera de la Reina) con el objetivo de, ha dicho, concluir el proceso con este colectivo antes de que comiencen los días festivos de Semana Santa.

Tras comenzar con el personal de los centros de Educación Especial en las cinco provincias, este viernes será el turno de centros de Régimen Especial, las escuelas infantiles de la Junta, los centros de Infantil y Primaria. Durante todo el fin de semana y hasta el próximo jueves se continuará con la primera dosis para los profesionales de los centros de Secundaria (ESO, Bachillerato y FP) y otros grupos de profesionales, tal y como han recalcado los representantes de la Administración regional en Albacete, donde la vacunación se lleva a cabo en el Pabellón de la Feria, instalación cedida para este fin por el Ayuntamiento de Albacete y que se sitúa frente a las conocidas 'tascas', que precisamente han reabierto este mismo día.

De esta manera, la región finalizará con la inoculación en aquellos grupos que son vacunados en atención a su condición profesional y continuará con el proceso establecido por grupos de edad a la población general. "Está siendo un proceso muy ágil y diligente para vacunar a los 37.700 profesionales en siete días. Chocan las quejas por hacerlo rápido cuando precisamente la gente lo que nos pide es hacerlo lo antes posible. El objetivo clave, no solo de cara verano sino también a la continuidad de la labor educativa, es vacunar lo antes posible", ha recalcado.

Tan rápido ha sido el proceso que entre quienes han recibido este jueves la primera dosis de AstraZeneca, cuyo fármaco prevé la segunda inyección en un plazo de entre 10 y 12 semanas, recibieron el día de antes la citación. Es el caso de Jesús Antonio Galán y Gregorio Nieva, que desempeñan su labor en el Centro de Educación Especial 'Mingoliva' de Madridejos (Toledo), quienes afirman que tenían "bastantes ganas de que llegara este momento". "Somos unos afortunados por poder tener acceso a la vacuna antes que otros colectivos", han recalcado.

"Encantados" a pesar del "precipitado" aviso

A pesar del "precipitado" aviso, ambos apuntan ser conscientes de "la importancia del proceso". "Sí que tenemos un poco de miedo a la reacción que nos pueda dar, más que nada porque mañana tenemos que trabajar y no sabemos si estaremos en condiciones. Es un poco la incertidumbre", agregan no obstante sobre las posibles reticencias que ha podido provocar en el colectivo la paralización de esta vacuna. Sin embargo, señalan que no conocen a ningún profesional de su entorno que haya rechazado que se le administre.

No es el caso de Irene, otra profesional de un centro de Educación Especial de la ciudad de Toledo que manifestaba estar "un poco nerviosa" momentos antes de recibir la vacuna. "Tenemos incertidumbre pero al final que hay que hacerlo por el bien común. Trabajamos con población de riesgo y hay que colaborar en lo que se vaya proponiendo para mantener la salud de todo el alumnado", relata.

Por su parte, Luciano, uno de sus compañeros en el centro de la capital regional, forma parte del personal docente mayor de 55 años que hasta hace escasos días no entraba a formar parte de este proceso de vacunación al restringirse la vacuna a las personas que superaban esta edad. Una recomendación que ha ampliado el arco ahora hasta los 65 años y que le han permitido acudir a la citación "con entusiasmo". "Estoy encantado. Igual que existen dudas sobre la efectividad de la vacuna yo creo que es un dato muy positivo de que se vacune a la mayor cantidad de gente posible", recalca el docente.

"Se han generado expectativas tanto positivas como negativas sobre la vacuna y creo que lo que tiene es más positivo para que haya más gente inmunizada para afrontar la pandemia y poder acabar con el coronavirus", indicaba a este medio Luciano, al tiempo que destacaba que en el colectivo escolar "apenas ha habido transmisión del virus". "Los contagios que hemos tenido venían por el transporte escolar. Entre compañeros y el alumnado apenas ha habido contagios. El protocolo ha funcionado bastante bien".

Sin muestras "significativas de rechazo" y posibilidad de administrar una sola dosis

Cuestionado por el posible rechazo tras los minoritarios efectos adversos más graves que no se han relacionado con la administración de esta dosis, Cortázar ha afirmado que no han encontrado "significativas muestras de rechazo" a este fármaco. "Evidentemente la paralización puede generar cierta confusión o ansiedad en ese aspecto. La paralización se produjo por un principio de prudencia y de cautela, en ningún caso se ha demostrado causalidad entre eventos adversos y la administración de esta vacuna", recalcaba, aseverando que este suero es "seguro porque así lo han dicho las autoridades sanitarias".

Y sobre la posibilidad de no inocular vacunas a quienes hayan sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos meses, el director general de Recursos Humanos indica que tanto a través de la estrategia de vacunación como en diferentes informes sanitarios se está valorando "la posibilidad de administrar solo una dosis, pero es solo una posibilidad". "En todo caso, independientemente de haber pasado la enfermedad, es muy recomendable la administración de la primera dosis porque genera más anticuerpos y se avanza en la vacunación", ha precisado.

Por su parte, Amador Pastor ha valorado "la coordinación" que han mantenido las consejerías de Sanidad y Educación, así como las respectivas delegaciones provinciales y las gerencias de los hospitales del SESCAM, para emprender este proceso con el personal que trabaja en la comunidad educativa. También ha aprovechado para felicitar a los centros educativos por "el trabajo ímprobo que han hecho de facilitar, cribar y filtrar los datos de cada uno de los profesionales". "Lo que queríamos en Castilla-La Mancha era tener una atención directa a la persona y conocer su circunstancia, el perfil profesional que atiende, su situación y tratar los datos no solo como números sino también por la calidad humana de cada uno de los profesionales", ha apostillado.

Además, preguntado por las críticas vertidas por sindicatos como el de UGT, que solicitaba mejorar la información sobre la vacunación del profesorado y ampliar el número de centros habilitados, Pastor ha defendido que han sido "muy diligentes a la hora de recoger todos los datos y tratarlos en la individualidad que representa cada una de las personas".

"Estamos recogiendo incluso las incidencias que puede haber habido en los datos que nos han facilitado los centros. Ante esas críticas quiero anteponer el gesto que se tiene con la comunidad docente en ser vacunado en este tiempo como colectivo profesional esencial en un tiempo récord. El flujo de vacunación que va a tener cada uno de los puntos nos asegura la cobertura de la vacunación de todo el sistema educativo en los próximos días", ha añadido Pastor sobre esta cuestión.