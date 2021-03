Preguntas y respuestas sobre la esperada vacunación del profesorado de Castilla-La Mancha

Si eres profesor, profesora, maestro, maestra o trabajas como personal no docente en un centro educativo no universitario de Castilla-La Mancha, seguro que en las últimas semanas te han surgido muchas dudas. No es para menos. El retraso del inicio de la vacunación para este colectivo debido las dudas sobre la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca ha vuelto aun más confuso el proceso. Lo relevante es que este suero ha vuelto a ser testado, la Agencia Europea del Medicamento y los estudios científicos confirman que es seguro y no se han constatado causas directas entre su administración y los episodios de trombos detectados, por otra parte muy minoritarios.

Con todo ello, Castilla-La Mancha reinicia desde este miércoles el calendario dando las primeras citas. Las vacunaciones se iniciarán el jueves, día 25 de marzo. Aquí resolvemos algunas dudas en forma de preguntas y respuestas:

¿A quiénes se vacuna dentro de este grupo?

La vacuna de AstraZeneca para este grupo comprende a todo el personal docente y no docente de todos los centros educativos, públicos y privados, no universitarios de Castilla-La Mancha.

¿Se vacunará finalmente a los mayores de 55 años también con esta marca?

Sí, el Consejo Interterritorial de Salud que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas ha aprobado su uso hasta la edad de 65 años. Esta es la edad de jubilación en el profesorado, por lo que finalmente se administrará la vacuna a todo este colectivo.

¿Por qué se ha retrasado tanto en esta comunidad autónoma la vacunación al profesorado con AstraZeneca con respecto al resto de comunidades autónomas?

Desde que Castilla-La Mancha comenzó la vacunación de los grupos asignados a la vacuna de AstraZeneca -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y profesorado, entre otros- ha buscado garantizar el suministro de dos dosis tal y como indica su ficha técnica. La vacunación iba a comenzar el día 18 de marzo una vez garantizada esa cantidad. Después, se retrasó de nuevo por la decisión del Gobierno central de que esta marca fuera sometida a una nueva evaluación.

Una vez comience, ¿habrá prioridad de colectivos dentro del profesorado o del personal no docente?

No hay priorización por categorías profesionales pero todas aquellas personas que trabajen en contacto directo con el alumnado serán citadas anteriormente.

¿Qué orden de centros educativos se llevará a cabo?

El proceso comenzará con los Centros de Educación Especial, a los que seguirán los de Infantil y Educación Especial, después CEIP (Primaria) y CRAS (sin distinción de Infantil y Primaria). Finalmente se incorporarán los docentes de Educación Secundaria y centros de régimen especial.

¿Cómo es la pauta de la vacuna de AstraZeneca?

La vacuna se administra por vía intramuscular en una pauta de dos dosis (de 0,5 ml) separadas entre 10 y 12 semanas (70 a 84 días), preferentemente 12 semanas. El intervalo mínimo en base a los ensayos clínicos para que la segunda dosis sea válida es de 21 días. Toda la información sobre esta vacuna puede consultarse en este documento publicado por el Ministerio de Sanidad.

¿Se vacunará este fin de semana o incluso en Semana Santa?

El plan de la Junta de Comunidades es que la primera dosis esté puesta antes incluso de que acabe la Semana Santa, para lo cual realizarán un plan estricto de vacunación, que funcionará los días sábado, domingo y festivos, incluidos. Incluso teniendo en cuenta las vacaciones del personal docente, ha señalado el director general de Salud Pública, Juan Camacho.

¿Qué ocurre con el personal que se encuentre de baja, en excedencia o de permiso?

Será vacunado igualmente cuando sea citado sin ningún tipo de diferencia o prioridad. Los circuitos de datos son diferenciados y serán citados por cualquier vía que estime la Consejería de Sanidad.

¿Y con el personal interino y el de prácticas de Máster y de Grado?

Las autoridades sanitarias y las educativas ya han identificado previamente a las personas en prácticas y será vacunadas igualmente. El personal interino será citado al igual que el funcionario acorde a la recogida de datos de su centro. En el caso de que un interino no esté ya en ese centro, tendrá que regirse por ese primer destino.

¿Recibirán la vacuna las personas en Comisión de Servicios?

En este caso, las que estén fuera del ámbito educativo de atención directa al alumnado no serán citados, pero sí las que pertenecen al ámbito educativo desde el centro en el que están desempeñando su función docente.

¿Habrá algún horario de vacunación, teniendo en cuenta la jornada laboral?

El horario de vacunación será principalmente de tarde y se hará dividiendo por tres los claustros y el personal, según criterios de los centros para evitar que las posibles secuelas y efectos adversos no paralicen su funcionamiento. También será posible la vacunación por la mañana para las personas que trabajen por la tarde.

¿Cómo y dónde será la citación?

La Consejería de Educación ha determinado que sea personal vía SMS o mediante llamada telefónica. El centro o instalación al que deban acudir se determinará en función del puesto de trabajo y no por domicilio, incluido el personal de baja y en excedencia.

¿Cuáles son los puntos de vacunación masiva que se han determinado?

Son el Polideportivo Pabellón de La Feria de Albacete; el Punto de Atención Continuada de Ciudad Real; el Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca; el Polideportivo San José de Guadalajara; el nuevo hospital de Toledo y el recinto ferial del Prado en Talavera de la Reina.

¿Cómo es el proceso de vacunación?

En cada punto de vacunación habrá un equipo médico y cuando los docentes lleguen se les recogerán sus datos, que el médico valorará y se les hará un test prevacuna. Luego se les administrará la vacuna y pasaran a otros espacio en el que habrá un tiempo de postvacunación para la observar toda la sintomatolgía que pudieran tener.

¿Qué planificación habrá para las oposiciones de Enseñanza previstas para este año?

La Administración castellanomanchega ha creado un comité específico para ello que abordará esta situación en unas semanas.