Del escenario teatral al ‘play’ en las aulas para atajar la crisis de las artes escénicas

En Castilla-La Mancha prácticamente toda la programación de espectáculos de teatro, danza y música depende de los ayuntamientos. El Gobierno autonómico no tiene teatros propios y el margen de actuación para ayudar a uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus es “limitado”. Con los aforos tan reducidos, sin apenas tiempo para preparar lo que se programa sobre la marcha y sin poder tampoco llevar presencialmente sus espectáculos a las aulas por los protocolos sanitarios, desde la Administración regional han apostado por introducir esas representaciones en los centros educativos de otra manera: grabadas en vídeo.

El programa ‘CLM Actúa’ nació en esta comunidad autónoma para compensar la suspensión de la programación teatral en el ámbito local, primero por el estado de alarma de hace un año y después por el nivel tres de alerta del inicio del año. Todo ello supuso la entrada en un “estado de incertidumbre” del sector sin apenas tiempo para reaccionar y con los ayuntamientos manteniendo muchas reservas a la hora de programar espectáculos debido a las sucesivas olas de contagios.

La viceconsejera de Cultura, Ana Muñoz, explica que el contexto obligaba a ello. “Había que intentar inyectar dinero a las compañías porque no pueden sobrevivir solo con ayudas. Es un sector con una regulación muy compleja y nos agobiaba mucho que no tuvieran espacios escénicos”, incluso después de que se levantara el cierre sanitario.

Estas circunstancias, unidas a la búsqueda de “nuevos públicos” en la población infantil y adolescente, y puesto que los protocolos tampoco permiten la entrada en centros educativos, originó una solución intermedia: una convocatoria abierta para presentar proyectos de DVD con grabaciones de espectáculos teatrales de las compañías y que el profesorado pudiera exhibir en colegios e institutos.

“Partimos del hecho de que en el ámbito educativo se ha hecho una inversión muy grande en tecnología y todos los centros están equipados para ello. Por eso quisimos aprovechar esa circunstancia para poder contratar a las compañías teatrales de la región y a su vez trabajar en esa necesidad de generar nuevos públicos”, detalla la viceconsejera.

Más de 500 centros comienzan las visualizaciones

Nació así este proyecto y se publicó una convocatoria abierta para presentar proyectos. El Gobierno recibió un total de 186 solicitudes, de las que 150 procedían de compañías castellanomanchegas. Con todo ello, se envió un listado a los centros educativos y al final se seleccionaron más de 800 espectáculos. “Les encantó. No pensábamos que fuera a tener tanta repercusión”, precisa Ana Muñoz. De hecho, esta próxima semana comienzan las visualizaciones de las obras en 539 colegios e institutos de toda la comunidad autónoma.

La Administración autonómica ha sido la encargada de comprar todos los visionados de los espectáculos, con una inversión de 400.000 euros, pagando por cada uno de ellos en función de los cachés de las producciones. Ha habido mucha variedad: teatro, musicales, títeres, danza. “Ha sido muy bien acogida por la comunidad educativa y ha cumplido su objetivo, que los chicos sigan viendo teatro y darle salida y trabajo a las compañías de la región”. En este objetivo celebra el “diálogo” con los colectivos de compañías y con los gestores culturales.

Pero pese a este proyecto, que se podría renovar en el futuro, desde la Consejería de Cultura siguen preocupados por el sector, porque el objetivo es que revivan los teatros.

¿Qué puede hacer la Administración regional si los ayuntamientos no programan? “Hemos ido prorrogando las campañas sin cambiar los contenidos porque los fondos que reciben los ayuntamientos son finalistas y si no los ejecutan, se pierden. También estamos transmitiendo la idea de que el teatro debe y puede seguir. Lo hicimos con el Festival Internacional de Teatro de Almagro y lo hacemos dando ejemplo, yendo a exposiciones, museos, teatros cuando ha sido posible porque estamos convencidos de que no supone ningún riesgo. Se respetan las medidas de seguridad, es seguro acudir y además se nota que la gente tiene ganas de volver a esos espacios culturales”.

Por último, Ana Muñoz expresa su deseo de que en el futuro estos mismos proyectos se puedan hacer pero llevando al alumnado a los teatros o que los espectáculos se puedan representar en los centros educativos “con toda la normalidad posible”. “Hay tantos espectáculos que merecen tanto la pena, que volver a las salas va a ser la mejor noticia que nos podemos dar en el futuro”, concluye.