Cuenca acoge la reunión anual de la Comisión de Desarrollo Local y Regional de la Unión Geográfica Internacional

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades será durante esta semana la sede de la reunión anual de la Comisión de Desarrollo Local y Regional de la Unión Geográfica Internacional (IGU), que se desarrollará entre los días 13 y 15 de octubre.

Presidida por Ines Grigorescu, del Instituto de Geografía de la academia rumana, es una de las comisiones de trabajo de la Unión Geográfica Internacional, una institución que agrupa a reconocidos investigadores del área de conocimiento de la Geografía de todo el mundo.

La reunión ha escogido como tema 'El cambio sociodemográfico y su impacto en las políticas de desarrollo territorial' (Sociodemographic change and its impact on territorial development policies) y acogerá tres ponencias, además de un buen número de comunicaciones sobre distintos temas. La organización del encuentro, coordinado por la profesora titular de Análisis Geográfico Regional, Carmen Vázquez Varela, ha corrido a cargo de la sección del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castillla-La Mancha (UCLM) ubicado en el campus de Cuenca.

Este encuentro contará con tres ponencias marco, la primera de ellas estará a cargo del profesor Jerzy Bański, catedrático de Geografía y miembro de la Academia de Ciencias de Polonia, miembro honorario de la Comisión de Desarrollo Local y Regional de la Unión Geográfica Internacional y autor de obras de referencia en este ámbito como ‘Dilemmas of Regional and Local Development’ que pronunciará una conferencia sobre los movimientos migratorios y el envejecimiento de la población en pequeñas ciudades (The natural and migration movements and population aging in Poland's small towns). El catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Javier Esparcia, investigador principal del Grupo de Investigación de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas -UDERVAL- que impartirá una ponencia sobre despoblación y estructura de la población rural en España que llevará por título Depopulation, a land-use planning challenge: towards a reconfiguration of the rural settlement system in Spain. Finalmente, el profesor Antonio Martínez-Puche, de la Universidad de Alicante, y presidente del Grupo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), que hablará sobre Local development in the Spanish Geography. A view from the Local Development Working Group (GTDL-AGE).

Este encuentro internacional de expertos en Desarrollo Local y Regional se completará con diversas visitas de trabajo a iniciativas de desarrollo rural de la provincia de Cuenca, además de una visita a la Villa Romana de Noheda.

La agenda completa de la Reunión Anual de la IGU Commission on Local and Regional Development puede encontrarse en: