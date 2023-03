El equipo forense ve probado el homicidio en el caso de la mujer que fue calcinada en un pueblo de Cuenca

Los forenses que participaron en la investigación el crimen de la mujer de Valle de Altomira-Garcinarro han visto probado que su fallecimiento fuera un homicidio y han estrechado la hora de la defunción entre las 9:00 y las 14:00 horas del 8 de marzo de 2019.

Durante la segunda sesión del juicio que se ha celebrado durante la mañana de este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca, han testificado diversos forenses y especialistas que participaron en las autopsias, levantamiento del cadáver, análisis de laboratorio y demás pruebas periciales realizadas durante el proceso.

Quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% del cuerpo de la víctima

Entre las conclusiones figura la no presencia en el cuerpo de la fallecida de sustancias que hubiera hecho que la combustión del cuerpo hubiera sido más rápida, como alcohol, gasolina u otras, y que perdió la vida por un fallo multiorgánico a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% de su cuerpo.

En sus uñas también se han detectado sangre de origen humano, que coinciden con los perfiles genéticos tanto del acusado como del viudo, así como fibras de ropa que tanto F.J.M.A. como el esposo de la mujer fallecida portaban.

Han descartado el suicidio primero porque la mujer no fue capaz de moverse, estando el terreno liso sin signos de que se haya removido a consecuencia del dolor de las quemaduras, y tampoco había tierra en sus uñas. Además, tuvo que ser depositada de forma premeditada y estando inconsciente pero viva, porque se ha encontrado hollín y humo en su lengua y vías respiratorias.

Sobre la inconsciencia, las forenses que han comparecido no han encontrado fracturas ni en cráneo ni en otra parte, al igual que tampoco había hematomas ya que el cuerpo estaba carbonizado.

Por eso, apuntan que de haber recibido un golpe, los hematomas se podrían haber borrado por la calcinación, y que otras formas en las que podría haber perdido la conciencia hubiera podido ser por asfixia, que tampoco deja evidencias físicas. Han descartado también la ingesta de fármacos puesto que en su sangre no se halló ningún medicamento.

También han subrayado que la mujer empezó a arder con un foco en la espalda y que las llamas se podrían haber iniciado con una pastilla de encendido. Han calculado que el cuerpo pudo estar en llamas entre una y tres horas, probablemente no sintió nada y no sufrió, y han visto factible que no se oliera el humo ni se viera a una distancia de 10 metros, como estaban las casas de sus vecinos más próximos y que declararon ayer que no vieron nada.

Conclusiones definitivas

Tanto la Fiscalía como Defensa han elevado a definitivas las conclusiones que presentaron al inicio del juicio. De este modo, el Ministerio Público ha considerado acreditado que F.J.M.A. es autor del crimen.

El abogado del acusado ha negado todos los hechos, y pedirá la absolución de su representado.

El juicio continuará este jueves en la Audiencia Provincial de Cuenca a partir de las 9.00 horas con la exposición de las conclusiones de cada parte y entrega del objeto de veredicto a los miembros del Tribunal del Jurado.

Una vez se entregue este veredicto a los nueve miembros del jurado popular, se retirarán a deliberar a puerta cerrada para llegar al veredicto de culpabilidad o no del acusado.