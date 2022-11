Nuevo clamor en Cuenca contra el “coladero” de la moratoria a las macrogranjas

Alrededor de 400 personas de diferentes municipios de la provincia de Cuenca, tal y como han estimado los agentes de la Policía Local, se han movilizado este domingo en la capital conquense para protestar contra las macrogranjas porcinas, especialmente contra el “coladero” de la moratoria aprobada a principios de año. La manifestación, convocada por la Asociación Pueblos Vivos Cuenca ha partido desde la Estación del Tren y ha finalizado en Plaza de España.

“Queremos oler a pino y no a mierda de gorrino”, “Moratoria coladero”, o “Purines y gorrinos no son buenos amigos” son algunos de los eslóganes que han coreado a lo largo del recorrido, en el que han intentado llamar la atención de los ciudadanos conquenses para denunciar que “la moratoria a las macrogranjas porcinas no ha servido para nada”, apuntaban desde la organización. De ahí que el lema escogido para esta ocasión haya sido “Moratoria fraudulenta, Cuenca sigue en venta”.

Si bien, el objetivo principal de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca es reivindicar un modelo de ganadería porcina y avícola sostenible a nivel social y ambiental.

Por quinto año consecutivo, ciudadanos de diferentes movimientos vecinales de Barajas de Melo, San Clemente, Quintanar del Rey, Gabaldón, Cardenete, Priego, Huete, Zarzuela, Almendros o Pozorrubielos de la Mancha, entre otros, han acudido a la capital para protestar.

El movimiento Cuenca ahora también se ha unido a esta manifestación. Tacha de “fraude” la moratoria impulsada desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en contra de estas instalaciones. “No responde realmente al anuncio que, en su momento, fue emitido por el presidente Emiliano García-Page de poner un freno a este tipo de industrias ganaderas”, resaltan.