Itinera Castilla-La Mancha, un festival que acerca propuestas musicales a pequeñas poblaciones

Marcel Marata, director del Festival Itinera, actuó de maestro de ceremonias en la presentación del Festival Itinera Castilla-La Mancha que se une a esta red de festivales que nació hace apenas un par de años con vocación europea y que en la actualidad ya reúne ediciones propias en Catalunya, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, donde en esta edición tienen previsto realizar más de doscientos conciertos en pueblos de menos de mil habitantes. Durante esta presentación quiso resaltar la importancia de la cultura en la felicidad de las personas, “quien está con Itinera es más feliz, porque esta noche tras el primer concierto de Itinera Castilla-La Mancha, todos seremos un poco más felices”.

En este sentido, José Miguel Rodríguez, vicepresidente de la Fundación de Los Maestros y primer patrocinador de la edición castellano-manchega de este festival, quiso resaltar la importancia del ocio y la cultura no solo para luchar contra la despoblación, sino para atraer población, y manifestó el compromiso de esta Fundación con la cultura, no sólo en Tragacete, sino en todas las localidades conquenses que quieran sumarse al movimiento del “optimismo rural”, porque según sus palabras, “los pesimistas no podrán convencernos de dejar de vivir en los pueblos, porque aquí es donde somos felices”.

En esta mesa también estuvo presente Marco Antonio de la Ossa, que además de gestor cultural especializado en la dirección artística de festivales como Estival Cuenca es oriundo de Huélamo, que expuso que Itinera Castilla-La Mancha es una propuesta que acercará a pequeñas localidades de la provincia de Cuenca propuestas escénicas de calidad muy cuidadas en espacios emblemáticos de cada una de las localidades. En este sentido, anunció que los próximos conciertos se celebrarán durante las próximas semanas en Tragacete, Cardenete y Huélamo, ya uno de los objetivos de este festival es programar actividades culturales fuera de la época estival. También anunció que Paula Serrano y Laura Moreno serán las protagonistas de los próximos conciertos.

A continuación, el dúo “De Soprano y Arpa” formado por Quiteria Muñoz y Úrsula Segarra las encargadas de abrir la programación de este festival. Por problemas con el viento, hubo que sustituir el escenario inicialmente previsto en el Mirador de la Laguna de El Hito por la Iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción que también fue un espléndido espacio para acoger al público asistente de la localidad y la comarca, así como a estudiantes universitarias que estos días participan en los Seminarios Permanentes de “Comunicación y Nuevas Ruralidades” y “Comunidades y Escuela Rural”, organizados por la Cátedra de la Diputación de Cuenca de Oportunidades frente al Reto Demográfico en colaboración con la Facultad de Comunicación de la UCLM y la Facultad de Educación de Cuenca, respectivamente.

La arpista Úrsula Segarra y la soprano Quiteria Muñoz presentaron un programa a partir de la pieza “La galana”, una canción sefardita que representa a las mujeres que han ido transmitiendo de manera oral estas canciones generación tras generación.