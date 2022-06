Un maratón de 46 horas, 1.193 cuentistas y 690 cuentos

La música de la Banda Provincial de Música de nuevo puso la nota final al XXXI Maratón de los Cuentos de Guadalajara desde el zaguán del Palacio del Infantado. Después de 46 horas, 1.193 cuentistas y 690 cuentos, la ciudad ha recuperado y vivido un maratón como los de siempre, al calor y el color de los cuentos, de la música, de la ilustración, de las palabras. Una fiesta para todos y de todos, un proyecto colectivo.

En el broche final de esta edición, la presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que organiza el evento se refería a los cuentos como punto de encuentro en los caminos del viaje de la vida. Concha Carlavilla fue la encargada de pronunciar el “colorín colorado del maratón”, pero no del cuento “que continuará el año que viene”.

Desde un decorado que representaba una ciudad de cuento, diseñado por la artista Sandra Illana a partir de las ideas de los alumnos de la Escuela de Arte, las historias, los cuentos, las fábulas, las leyendas de acá y allá, en diferentes lenguas y diferentes acentos, han discurrido sin parar.

El resto de la ciudad se ha impregnado de la narración oral gracias a más de medio centenar de actividades de calle. Las palabras han tomado las calles para ser compartidas y disfrutadas y para no olvidar que Guadalajara una vez más ha celebrado, con más fuerza que nunca, un maratón más que empezó en 1992 y que gracias al empeño de unos, las ganas de otros, el deseo de muchos y la implicación de gente anónima y el apoyo de las instituciones es posible.

Más de 200 voluntarios hacen posible que toda esta maquinaria maratoniana, con sus 46 horas de narración y todas de actividades paralelas programadas, se ponga en marcha cada año para el disfrute de contadores y público, así como que sea posible que se desarrollen otros cuatro maratones paralelos de fotografía, ilustración, radio y redes sociales.

El organizador del evento mira ya hacia el año que viene, no solo para el nuevo maratón, sino con el objetivo de crear una Red Europea de Lugares y Ciudades de Cuento (European Network of Storytelling Sites and Towns ENSST), con la ciudad castellanomanchega como sede. También se trabaja en la creación de la Casa de los Cuentos en la ciudad.