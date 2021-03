Denuncian “graves irregularidades” en la concesión de nuevos regadíos en el Segura albacetense que califican de "antisociales"

La reciente aprobación provisional, a falta de evaluación de impacto ambiental, de la concesión de 7,1 hm³ de aguas subterráneas para “regadíos sociales” en el Segura albacetense ha caído como un jarro de agua fría entre las entidades ecologistas de Albacete. Y es que, según denuncian, se esperaba “el rechazo de buena parte de los mismos ante las notables carencias e irregularidades de los proyectos, así como por afectar gravemente a espacios de la Red Natura 2000”.

Por poner un ejemplo, detallan los ecologistas, “en el expediente CPR-128/2019 -relativo a una regularización de unos regadíos ilegales creados en 2004, y su futura ampliación en Peñarrubia (Elche de la Sierra), se señala claramente que el pozo estaría captando de un acuífero no delimitado ni evaluado en el Plan Hidrológico”.

Stefan Nolte, técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes, asegura que en un primer informe, la Oficina de Planificación Hidrológica “consideró al regadío incompatible con el Plan Hidrológico precisamente por falta de conocimiento científico, pero tras presiones internas emitió un segundo informe en el que se especula con una posible, y no demostrada, transferencia lateral desde el acuífero Gallego y se pasa a tramitar el expediente como si estuviera captando directamente desde el Gallego, aunque el IGME considere que capta de La Horadada”.

Según Nolte, “al no haber sido evaluado en el Plan Hidrológico, no se sabe ni cuánta agua tiene el acuífero ni cuáles son sus demandas ambientales, pero la CHS aprueba la concesión sin más, solamente incluyendo la coletilla de que la concesión se hace “independientemente de que mediante este sondeo se pueda o no se pueda captar la totalidad del volumen que se solicita. Luego dirán que hay déficit y pedirán nuevos trasvases”.

Desde la Plataforma también se señala que en los expedientes de Alcadozo y Nava de Arriba (Pozohondo), que podrían afectar a las fuentes de Aýna y Liétor, “se utilizó una declaración de interés nacional totalmente desfasada, pues data de 2003, y bajo el paraguas del genérico término «otros», en referencia a otros términos municipales, distintos de los citados explícitamente en la declaración”.

Se sabe, por el Plan Hidrológico de 1998, “que en todo caso era de aplicación únicamente a la cuenca vertiente de los embalses del Talave y del Cenajo, y sin embargo -desde la Consejería de Agricultura y la CHS- han pretendido aplicar la declaración de interés nacional fuera de este ámbito territorial, en un clarísimo caso de fraude de ley”, afirman.

Finalmente, denuncian los ecologistas que estos regadíos “tienen muy poco de social, pues apenas crean empleo (1 UTA cada 100 hectáreas) pero sí grandes rentas a los propietarios. Y da la casualidad de que la mayor parte de la superficie transformada pertenece a grandes terratenientes que residen en ciudades o a empresas agrarias con sede en Murcia y Alicante”.

En este sentido, afirman que en el expediente CPR-1/2018, que agrupa a los regadíos de Hellín, la mitad de la superficie “se la reparten entre 6 propietarios con fincas de más de 100 hectáreas”. En este expediente dicen que se produjo “un auténtico cambio de cromos entre populares y socialistas”, pues cada partido apoyaba a un proyecto diferente, alcanzado finalmente un acuerdo “a costa de llevar al límite los acuíferos de la Sierra de Segura”.