Arden entre 15 y 20 chabolas en un poblado de Albacete, sin daños personales

Al menos 15 chabolas se han quemado en el incendio declarado esta madrugada en un poblado de infraviviendas situado en la Carretera de las Peñas de San Pedro en Albacete capital, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

Fuentes municipales han explicado a Albacetecapital.com que el número de chabolas quemadas oscila entre las 15 y las 20, aunque no todas estaban ocupadas. De momento, la causa del fuego es “de origen del incendio” en el que no ha habido que lamentar daños personales. “Se trata de un poblado que no está totalmente ocupado”, indican las mismas fuentes.

El incendio se ha registrado sobre las 5.36 horas de este sábado y los bomberos han actuado hasta las 8.30 de esta mañana hasta que el fuego ha sido extinguido. Actuaron 10 bomberos, 3 autobombas y 2 vehículos de mando en el primer turno.

Hasta el lugar se han movilizado, además de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional y Local, y una ambulancia de soporte vital en preventivo, que no ha tenido que actuar.