El alcalde de Albacete y los temporeros sin papeles: “Si les atendemos en un hospital, deberíamos poder darles cobijo”

El alcalde de Albacete pondrá en marcha instalaciones municipales en un solar ubicado junto al Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar para alojar a los temporeros que lleguen hasta la ciudad este año. Emilio Sáez afrontará así la llegada masiva desde otras zonas de España y desde otros países para trabajar en labores del campo, pero matiza que será solo “para las personas regularizadas”.

Así responde cuando le preguntamos, durante una entrevista, por un problema recurrente en las últimas décadas en la ciudad y que saltó a la palestra nacional durante la pandemia. La situación de precariedad de los temporeros que llegan cada primavera a la ciudad sigue sin soluciones. “Es una de mis asignaturas pendientes y me duele”, asegura.

Y es que la cuestión, reconoce, “es cómo atender a los que no están regularizados. Tanto el empresariado del campo como las administraciones tenemos que asumir que hay que regularizar la situación de toda esta gente. No pueden estar aquí como si no tuvieran nombre”.

Emilio Sáez pone el acento en el hecho de que la ciudad de Albacete recibe unas 800 personas cada año, aunque en realidad pueden ser muchas más, teniendo en cuenta que no todas tienen papeles o contratos. “Solo el 3% trabaja en Albacete. Al resto se los llevan a trabajar a Valencia y les devuelven aquí a dormir. Entran en eso las mafias agrícolas de sus propios países que trafican con estas personas”, lamenta para dejar un mensaje que no es la primera vez que lanza. “Debemos dejar de ser hipócritas en las administraciones y exigir al empresario que contrata para recoger uva, ajo o la cebolla. La Inspección de Trabajo debería ser muy dura y a la vez facilitarle la posibilidad”.

Explica que “como alcalde, si el Estado me lo permitiese, no tendría inconveniente en que la gente que viene a trabajar al campo entre mayo y octubre tuviera un mínimo de documentación, aunque fuera temporal, para darle servicios. Vamos… Estaría encantado”.

El edil cree que pueden habilitarse “espacios temporales para recibirles y darles alojamiento con la mayor dignidad posible. Pero es que a los ayuntamientos nos tienen atados de pies y manos”, asegura. “Igual que les atendemos en un hospital, deberíamos poder darles cobijo. Pero hay que mojarse. Yo no tengo inconveniente, pero debe hacerlo también el Estado definiendo cómo se trata a esta gente además de las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales”.

Esta semana el concejal del PP Manuel Serrano mostraba este viernes su “preocupación” por la proliferación de asentamientos en el barrio de San Pedro Mortero. El alcalde critica su postura. “Cada día me sorprende más. La hipocresía en política es mala. Alguien que ha gobernado esta ciudad y que ha tenido la oportunidad de resolver problemas… No puedes exigir lo que tú no has hecho. Puedes hacerlo, pero no pidiendo soluciones rápidas. Él podría haber sido tan rápido como los demás”, replica.

El “problema” de la oferta de vivienda y la “infravivienda”

Como candidato a alcalde, Emilio Sáez prometió elaborar un censo de viviendas ocupadas de forma irregular para avanzar en la búsqueda de soluciones. Apunta a una inversión de casi dos millones de euros en rehabilitación de viviendas para ponerlas a disposición de personas con necesidades de vivienda. “Ahora hay que definir el parque privado de vivienda para saber cuál es la situación del uso de la vivienda”.

Reconoce que “hay un problema de oferta de vivienda y tenemos que poner cuanto antes a disposición los sectores que la gente pueda acceder a precios asequibles del alquiler”. También asume que en el barrio de Franciscanos hay personas “viviendo de forma masificada” y reclama el apoyo de otras administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Tenemos problemas de infravivienda en las 600, en la calle Burgos, en Fátima o en la zona del Perpetúo Socorro. Hay que poner en marcha una estrategia urbana que no se circunscribe a un solo mandato para cambiar la situación. En algunos casos el deterioro del uso de las viviendas es evidente. Hay que afinar. Son propiedad de la Junta y nos estamos coordinando para saber cómo actuar”.

La ordenanza que multará a los puteros

Sobre la Ordenanza de Convivencia Cívica para que las multas por prostitución recaigan en puteros o en proxenetas el alcalde espera que pueda entrar en vigor antes del final de la legislatura, aunque no ofrece plazos concretos. “Se está hablando con todos los sectores sociales. La Concejalía tiene el borrador bastante avanzado. A ver si podemos llegar. Tenemos otra sobre la mesa también relacionada con la soledad no deseada, sobre todo en personas mayores”.

Los servicios sociales fueron una de las apuestas de su programa electoral en 2019. De hecho, se comprometió a alcanzar el 10% del Presupuesto Municipal destinado al área de Acción Social durante los cuatro años de mandato. “Lo hemos cumplido y superado. También hemos duplicado la partida destinada a emergencia social”.

Sáez también se muestra satisfecho con las iniciativas para mejorar la vida de las personas con discapacidad. “Tenemos calculadas al milímetro el número de aceras rebajadas. Nos faltan 90. Y luego quedan temas de señalética, lectura rápida o bucles magnéticos. Hay mucho por hacer para que el sector de la discapacidad esté más integrado”.

Además destaca su apuesta por la participación ciudadana. “El edificio Ágora será la sede de esa participación vecinal y los presupuestos futuros serán participativos, además de ponerse en marcha foros abiertos a todos los sectores”.