Emilio Sáez, alcalde de Albacete: “Voy a exigir que se ponga presupuesto cuanto antes para la A-32”

A menos de 100 días para el cierre de la legislatura hablamos con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez. La entrevista se produce a través de videoconferencia. El alcalde ha tenido una ajetreada mañana en la que también ha atendido a otros medios de comunicación y entre las preguntas ‘estrella’ están las relacionadas con el caso de presunta filtración de los exámenes de acceso a la Policía local por la que también le preguntamos.

Y hablamos de asentamientos ilegales, de la precariedad histórica de las personas temporeras que llegan cada año a Albacete y hasta de sus expectativas electorales, aunque en esta parte de la entrevista nos centramos en otras cuestiones relacionadas con la gestión del Ayuntamiento.

En el último debate sobre el Estado del Municipio ya hace unos meses usted destacaba la puesta en marcha de las obras de transformación de la almendra central de la ciudad, tras un amplio proceso de participación ciudadana. Peatonalización, zona de bajas emisiones… ¿Qué planes tiene?

Albacete llevaba décadas hablando de peatonalización y de ganar el centro para la ciudadanía. Hubo otros alcaldes que lo intentaron, pero no lo consiguieron. Tomar esa decisión era arriesgada. Y lo fue cuando se tomó porque las empresas podían haber dejado a medias la obra por la guerra y la subida de precios de los materiales. Era arriesgada porque podíamos haber llegado a la Feria sin terminar. Pero lo hicimos y ha salido bien.

Ha cambiado la fisonomía de la ciudad por completo. Es una ciudad más abierta, más dinámica... Hemos ganado el centro para la Cultura y la hemos sacado a la calle. Queremos continuar con esta estrategia. No tenemos mar ni un patrimonio arquitectónico histórico antiguo, pero sí gastronomía y un comercio dinámico y un sector cultural que se puede aprovechar y lo hacemos.

El 80% de la peatonalización la hemos hecho gracias a fondos europeo y hemos desarrollado en su totalidad la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).

En mi proyecto está llevar la peatonalización hasta la calle Gabriel Lodares, porque me lo han pedido los comerciantes de la zona y porque creemos que la Unión Europea, en su estrategia de bajas emisiones, tiene que ver en Albacete una ciudad muy abierta en este sentido.

Hemos ganado muchos solares vacíos para la ciudadanía y arreglado muchas calles que estaban mal. Tenemos demasiada demanda y poca oferta de vivienda. Es cara y no podemos resolverlo todo en poco tiempo, pero hemos dado pasos para recuperar los sectores urbanísticos. Estaban parados desde la crisis de 2008.

El Ayuntamiento aprobó en diciembre una moción para suprimir definitivamente los vestigios de la dictadura del callejero local. ¿Cuándo empiezan a aplicarlo?

Estamos haciendo ya cosas en este sentido. No tengo ningún inconveniente en cambiar lo que no cumple con la Ley de Memoria Democrática. Me consta que la Concejalía del ramo está trabajando y cualquier petición ciudadana, la atenderemos.

¿Faltan árboles en Albacete? Algunos colectivos dicen que hay demasiado asfalto u hormigón y se ha creado incluso una plataforma

La gente que viene de fuera dice que aparte de ser una ciudad limpia tiene muchas zonas verdes: el parque Abelardo Sánchez, el parque de la Fiesta del Árbol que hemos recuperado, el paseo de la Cuba con el parque lineal o la zona de La Pulgosa…

Es cierto que el Abelardo Sánchez es muy antigua y su masa arbórea es muy endeble al viento. Eso nos obliga a hacer un plan director que valore por fases cómo cambiarla.

Recientemente se escenificó en Toledo la firma de un convenio con el Puerto de València para crear la Plataforma Logística y Puerto Seco Eco-Port, pero eso a los vecinos de Albacete cómo les va a beneficiar…

Le pongo un ejemplo. En 1975 cuando se decide abrir Campollano, Albacete tenía 150.000 habitantes. Veinte años después de que se instalarán un millar de empresas, la ciudad había crecido en 20.000 personas. Fue un antes y un después.

La Plataforma Logística Intermodal y el Puerto Seco pueden generar una capacidad de captación de inversiones de la que hoy nadie es consciente de hasta dónde puede llegar.

Albacete tiene la ventaja de estar ubicada entre el levante y Madrid, además es cruce de caminos con Europa a través del eje mediterráneo.

Paco Núñez ha dicho que es mucho mejor un eje logístico con Andalucía o Madrid y no tanto con la Comunitat Valenciana

Paco Núñez tiene una opacidad importante a la hora de ver proyectos de futuro. Por eso no va a ser presidente de Castilla-La Mancha. Para serlo hay que tener miras y pensar en la región del futuro. Él se queda muy corto y no es que tenga un problema de vista.

Pensar que Albacete no ha mirado siempre al levante es algo tan absurdo… Es no conocer la realidad de la ciudad y la provincia. Y encima es de Almansa.

La logística es un sector de ida y vuelta de mercancías que genera un tipo muy concreto de empleo, pero… ¿Cree que atraerá empresas y riqueza a la ciudad? Y por otro lado… ¿Tiene Albacete suelo industrial suficiente?

Tenemos suelo de sobra. Estamos en un llano. Y además no tendremos problema alguno en aprobar planes de singular interés (PSI) para desarrollar cualquier inversión potente que pueda venir. En todo caso, como como ayuntamiento vamos a poner en marcha iniciativas para desarrollar todavía más suelo. Pero insisto, si viene un gran proyecto podemos acogerlo vía PSI.

Si yo fuera un inversor que quiere montar un proyecto y tengo intermodalidad y además el lugar está bien posicionado… No necesito otro lugar. Puedo producir y enviar mi mercancía. A eso se sumará que podamos aprovechar el aeropuerto y las carreteras. Seremos ciudad puntera en Europa.

¿Y se ha avanzado algo para potenciar el aeropuerto? En 2022 pasaron menos de 900 pasajeros y en una cifra que cae de forma sucesiva desde 2019

Hay que tener clara cuál es su función. Una ciudad solo no puede tirar con él adelante. Se tienen que incorporar agentes públicos y privados. Y el aeropuerto no puede ser solo para gente que venga a cazar. Los turoperadores tienen que ver oportunidad de negocios¡: vuelos charter que se puedan llenar. Tenemos experiencias con Egipto y se han vendido rápido.

Deben verlo como oportunidad para charter a las islas y a otras ciudades europeas. Tenemos previsto un encuentro con tres grandes operadores de vuelos para que nos digan si les interesan vuelos con Barcelona. El mes próximo iremos a Sevilla a un encuentro con Turespaña y a ofrecer el aeropuerto al sector.

¿Ve más cerca la circunvalación sur de Albacete?

Lo de la A-32 ya no es una opción. Es una obligación y no solo para los que vivimos en torno a la infraestructura, como Jaén o Albacete. Es para que ir desde Lisboa a Valencia no suponga hacer 100 kilómetros más.

Creo que el Ministerio de Transportes tiene asumido que es una de las prioridades. Vendrá la ministra a Alcaraz en unos días y pone a las claras que es una opción a seguir financiando, pero no nos llamemos a engaño: el proyecto lleva 20 años sin ver la luz. Hace falta una temporalización clara. No podemos estar así sine die. Voy a exigir que se ponga presupuesto cuanto antes.

Vamos a pedir ser Ciudad Creativa de la UNESCO por nuestra gastronomía

Y todas estas cosas de las que habla: plataforma logística, puerto seco, nuevas opciones para el aeropuerto con más turistas, nuevas infraestructuras… ¿En realidad son factibles a corto plazo?

Puedo decirle que en próximas semanas se constituirá la sociedad público-privada de gestión del puerto seco, con dinero sobre la mesa. En cuanto estén a disposición cuatro o cinco millones, va para adelante.

Sobre el aeropuerto tengo una idea en mi cabeza y voy a ver si soy capaz de desarrollarla. Es eso que uno piensa: quiero ser alcalde para esto. En Toledo la gente está harta de ver gente japonesa por allí. Va de suyo y además eso forma parte de una estrategia turística internacional.

Los japoneses y otros turistas asiáticos vienen a España diez días con un itinerario que pasa por Barcelona, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid, Segovia y Toledo. ¿Por qué no incorporar la Ruta del Quijote? En vez de ir de Barcelona a Granada pueden volar hasta Albacete, les podemos llevar a Chinchilla, a la plaza de toros, al Museo de la Cuchillería, a comer la comida típica -porque vamos a pedir ser Ciudad Creativa de la UNESCO por nuestra gastronomía.

Artemio Pérez ha renovado mandato por séptima vez al frente de FEDA. ¿Le sorprende?

Me decía que soy el octavo alcalde que ha tenido. Y para mí es el único presidente. Si está ahí es por algo. Le ha dedicado mucho tiempo de su vida al sector empresarial de Albacete y hay que valorarlo.

Se comprometió hace ya casi cuatro años a estudiar la mejor fórmula de gestión y promoción del Circuito de Velocidad. ¿Cree que ha cumplido?

Se está haciendo la obra para arreglas dos curvas según las indicaciones de la Federación Internacional del Automóvil y mejorar la zona de seguridad. En el segundo semestre podrá haber competiciones.

Se trata de que los aficionados al motor puedan rodar a un precio aquilatado, que pueda haber competiciones y otras cosas que ahora son imposibles. Queremos que sea revulsivo turístico.

¿Y qué hay sobre el prometido Albacete Arena, el pabellón multiusos en el barrio Universidad?

Hemos abonado en torno a 700.000 euros para compra de los suelos aledaños. Vamos a usarlo para la nueva piscina olímpica y el Palacio de Deportes. Haremos además un nuevo parking para caravanas para sustituir al ya existente en la zona del campo de fútbol José Copete.

¿Cuáles van a ser sus prioridades en su nuevo programa electoral?

Tenemos que continuar en el desarrollo de los sectores urbanos de la ciudad porque tenemos un problema estructural de vivienda. Y ese desarrollo está vinculado a una estrategia en la que el suministro eléctrico tiene que quedar claro. Estamos negociando porque fue uno de los problemas por los que se atascaron.

Tenemos que seguir con la regeneración urbana. En breve la lanzaremos para el barrio de Las 500 y para Las Pajaritas, a través de los fondos europeos. Seguiremos con la AB-20, con el puente de Campollano y desbloqueando el problema jurídico con la PR-13.

El IFAB se ha quedado antiguo y hemos de buscar nuevas alternativas congresuales y feriales. El hospital va a buen ritmo y hay que seguir desarrollando proyectos en las pedanías o la estrategia museística potente relacionada con el edificio del Banco de España.