El alcalde de Albacete sobre la presunta filtración de exámenes de acceso a la Policía local: “El PP se ha extralimitado”

No hay fecha para la constitución de la Comisión de Investigación en torno al caso de la presunta filtración de exámenes de las pruebas de acceso a la Policía local de Albacete, en el seno del Consistorio. Lo ha confirmado el alcalde Emilio Sáez en una extensa entrevista con elDiarioclm.es, cuyo contenido completo se publicará en los próximos días.

“Estamos esperando saber cuál es la posición del Ministerio Fiscal que nos consta que está siendo muy ágil en el esclarecimiento de los hechos y en los próximos días podremos conocer su decisión”, decía el edil. En todo caso Sáez confirma que si el pronunciamiento se dilatase en el tiempo “actuaríamos”.

La posibilidad de apertura de una Comisión Informativa Especial la contempla el Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Tendrá carácter temporal y las decisiones que se tomen en el seno de este órgano no son vinculantes.

La que tiene que ver con el caso de la Policía local se aprobó en Pleno extraordinario la semana pasada. Fue acuerdo unánime y el alcalde asegura que “se llegará hasta las últimas consecuencias”. Incluso si la Fiscalía determina que no hay caso. “Cuanto más claro quede el asunto, mejor”.

El alcalde lanza también un mensaje a los opositores. “Vamos a esperar a ver lo que dice el Ministerio Fiscal y a partir de ahí el Servicio de Recursos Humanos clarificará la situación para tomar las medidas que sean necesarias”.

Emilio Sáez explica que, a la espera del pronunciamiento del fiscal, el Ayuntamiento de Albacete respetará los resultados de los exámenes ya celebrados. En este caso los correspondientes a las pruebas físicas. “Ahora lo que tenemos que ver es qué pasa con el examen teórico: si se tiene que repetir íntegramente, parcialmente o que otra decisión se toma”.

En todo caso, recuerda, “ya he dicho que si se abre causa nos personaremos como Ayuntamiento. El nombre de la ciudad no puede quedar en mal lugar”.

El “error” del PP con los mensajes de Whatsapp: “Se ha extralimitado”

Desde que se conociese, la polémica se ha convertido en argumento electoral. El alcalde lamenta que sea así. Cree que es “un error”.

En su opinión, “alguien que tiene espíritu de gobierno o deseo de gobernar la ciudad de Albacete, lo que no puede hacer es generar tensión. Desde mi punto de vista está tomando unos derroteros que no le convienen a nadie”, asegura, para referirse, sin citarlo, a la estrategia del Partido Popular y en concreto del concejal y candidato a la Alcaldía, Manuel Serrano.

“Creo que si te han llegado unos Whatsapp, lo primero que tienes que hacer es ir al Ministerio Fiscal y no incendiar. ¿Ahora qué pasa con el PP? ¿No le vale lo que dice el Ministerio Fiscal? ¿O es que cree que la Fiscalía está de parte? Es extralimitarse”, asegura el alcalde.

El PP tendría que haber tenido más aguante. Hay personas de por medio que están afectadas… Veremos a ver en qué acaba eso

Emilio Sáez cree que el PP se precipitó. “Tendrían que haber tenido más aguante”, dice, para referirse a las intervenciones ante los medios de comunicación mostrando mensajes privados de una red social de mensajes.

“Hay personas de por medio que están afectadas… Veremos a ver en qué acaba eso”, apunta el alcalde, quien durante la entrevista dejaba caer, sin citarlo, la posibilidad de que lo que era una denuncia del PP que insinuaba un presunto caso de corrupción - la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Carmen Picazo, llegó a usar ese término en sus declaraciones- tenga ahora una respuesta judicial o de otro tipo, por parte de las personas vinculadas al PSOE y señaladas en el caso.

El pacto con Ciudadanos, a salvo

Emilio Sáez asegura que en todo este asunto no ha temido por la ruptura del pacto de Gobierno con Ciudadanos. “En ningún momento”. Y es que la formación también anunció que llevaría el caso a la Fiscalía en un comunicado difundido a través de agencia y firmado por varios concejales de Ciudadanos, entre ellos el vicealcalde Vicente Casañ. “Nuestra relación es magnífica”, asegura el alcalde al respecto.

“Los concejales están con nosotros, sin ningún problema. Y la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, si es que lo es, puede tomar las decisiones que considere oportunas. Yo lo respeto”, responde el alcalde que no cree que la aspiración de Carmen Picazo vaya a condicionar el final de legislatura en el Gobierno municipal. “Tengo una relación extraordinaria y la seguiré teniendo hasta el 28 de mayo”.

Sobre el cese de la asesora del PSOE: “El caso se ha archivado, no le daré más pábulo”

El alcalde también se refiere al ‘caso 2’, así lo denomina, que relacionada a una asesora del Grupo Municipal Socialista con la presunta filtración.

“Aparecieron unos Whatsapp entre una asesora nuestra y su marido que vienen del año 2019. En ese momento eran pareja, con una situación compleja, aunque no me compete a mí analizarla”, asegura, para referirse a los mensajes que el PP hizo públicos casi en paralelo a conocerse la presunta filtración de las preguntas del examen. En esos mensajes decía que le iban a pasar unos exámenes.

“Ella ha declarado ante la Fiscalía que se estaba refiriendo a exámenes pasados, ya celebrados, para preparar futuras oposiciones y el caso ha sido archivado porque no se han encontrado indicios de irregularidad”, recuerda.

“No quiero seguir dándole más pábulo. Cuando me preguntan por qué cesé a la asesora digo que era alguien de confianza y cuando salió el caso me tenía que haber informado de si existían esos Whatsapp como alcalde. Fue una pérdida de confianza y por eso la cesé. El resto de cuestiones las tenía que dirimir el Ministerio Fiscal”.

Emilio Sáez sale al paso de las críticas hacia su persona -el PP no ha cesado de recordar que el alcalde era concejal responsable de la Policía local en 2019- y también hacia la concejala de Recursos Humanos y responsable del proceso de selección de persona, María José López.

“Entiendo que pueda ser muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero yo estoy ocupado y preocupado por los problemas de la ciudad. He sido el problema en actuar cuando se me informó de posibles filtraciones. El primero en pedir un informe y en remitirlo a la Fiscalía. Lo que no puedo es ser un pirómano en este proceso”.

Emilio Sáez apela a su “responsabilidad” como alcalde. “No puedo permitir que nadie pueda pensar que presentarse a una oposición en Albacete es fácil porque te pasan las preguntas. Es vergonzante”.

El alcalde circunscribe el problema a “un solo examen concreto de acceso a la Policía local. Tuvimos indicios de presuntas filtraciones de los exámenes. Paralizamos el segundo examen cuando ya se había hecho el primero, el examen práctico. Abrimos una investigación y nos hemos dirigido al Ministerio Fiscal para que valore si hay irregularidades”, insiste.

Sobre si hay que cambiar o no el sistema de oposición se muestra tajante. “La decisión le corresponde la Junta de Castilla-La Mancha. Tendrá que valorar si le interesa o no. No tendré inconveniente en ponerlo sobre la mesa” pero, advierte, “quien quiera hacer sangre con este asunto, conmigo que no cuente”.