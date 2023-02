Unanimidad para una Comisión de Investigación por la presunta filtración en las oposiciones a la Policía de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este lunes por unanimidad la creación de una Comisión de Investigación que arroje luz sobre la presunta filtración de exámenes a las oposiciones de la Policía local de Albacete. Este órgano informativo actuará en paralelo a las diligencias judiciales abiertas por parte del Ministerio Fiscal.

La comisión municipal investigará ahora una de las dos causas que están en manos de la Fiscalía. Y es que al final del pleno, el alcalde anunciaba que se ha archivado una de ellas. En concreto, la denuncia presentada por el PP en la que se implicaba a una asesora del PSOE en el caso como supuesta beneficiaria de la filtración de preguntas del examen.

Se mantiene, en cambio, una segunda causa sobre la que todavía no hay pronunciamiento del Ministerio Fiscal. Se trata en este caso de la presunta filtración de un borrador con 33 preguntas -de las que dos terminaron saliendo en el examen- que había sido elaborado por el presidente del Tribunal de las pruebas de selección. El borrador terminó en un grupo de Whatsapp de los opositores y eso dio la voz de alarma en el seno del Consistorio que suspendió el proceso para aclarar lo ocurrido.

El Pleno municipal debía dirimir hoy si los grupos políticos daban o no su apoyo a la propuesta del PP de abrir una Comisión Especial de Investigación para esclarecer supuestas irregularidades en los procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes.

Ha sido un pleno caótico en su desarrollo - y así lo han criticado varios grupos políticos- y bronco, muy bronco, especialmente entre el alcalde Emilio Sáez y el portavoz del PP Manuel Serrano.

Se ha prolongado durante más de tres horas, con constantes críticas al alcalde por parte de la oposición: le han afeado haber eludido su comparecencia directa para descargar esa responsabilidad en la concejala de Recursos Humanos, María José López.

Una actitud “cobarde e interesada” por parte del alcalde, criticaba la edil de Unidas Podemos Nieves Navarro. “Usted ha de estar a las duras y a las maduras”, le espetaba a Sáez.

La concejala de Recursos Humanos: “Tengo la conciencia tranquila, no voy a dimitir”

Todos los grupos políticos han estado de acuerdo en iniciar la Comisión de Investigación y entonces se ha producido la comparecencia de la concejala, que ha dejado muy clara su intención de seguir en el cargo.

“Los actos de las personas implicadas se hicieron sin mi autorización, consentimiento ni conocimiento. No tuve opción de conocerlos y no pude prevenirlos. Tengo la conciencia tranquila, no he obrado de forma irregular, no he facilitado el acceso de nadie”, aseguraba López para zanjar: No voy a dimitir“.

“Consideramos que los hechos son especialmente graves, independientemente de los delitos porque pueden suponer quiebra de la confianza ciudadana en los procesos selectivos”, decía el concejal del PP Alberto Reina que se ha repartido los tiempos de intervención con el portavoz, Manuel Serrano.

El PP ha calificado de “chapuza” los tiempos y las formas para convocar el pleno y dar explicaciones. “Es intencionado el retraso para acceder al expediente para evitar que formulemos las preguntas sobre la información relevante. ¿Qué tiene que esconder? ¿De verdad quieren aclarar todo lo sucedido?, le preguntaba al alcalde.

“Nos defrauda que Ciudadanos no presente preguntas, sobre todo cuando siempre venden el mensaje de partido de la regeneración democrática”, le decía la concejala de Unidas Podemos a los ediles del partido que gobierna el ayuntamiento junto al PSOE.

Julián Ramón García, concejal de Ciudadanos pedía “ser cuidadosos”, por lo sensible del caso y porque el asunto está en manos de la Fiscalía. “Si hay caso nos personaremos”, aseguraba.

Unidas Podemos reconocía que “el riesgo cero es imposible” pero pedía “extremar las precauciones” con mecanismos que “compliquen” las filtraciones. “Espero que aprendamos la lección y revisemos las normas”. Algo similar a lo que apuntaba la concejala del Grupo Municipal No Adscrito Teresa García Arce quien ha calificado de “necesaria” la Comisión de Investigación para “depurar responsabilidades y saber dónde está el fallo para que no vuelva a repetirse”. Mientras, Rosario Velasco, concejala de Vox recordaba que el acceso a la función pública debe realizarse “con transparencia, igualdad de condiciones y por mérito. Lo ocurrido nos parece grave”, pero pedía tener en cuenta la presunción de inocencia. “Hay que dejar que se investigue” y, de forma posterior “restablecer la confianza de los ciudadanos y los opositores”.

La concejala de Recursos Humanos cargaba en particular contra el Grupo Popular. “Su petición de investigar todos los procesos realizados no alberga ánimo de consenso. Solo pretende alarmar, confundir y enredar. Están dispuestos a hacer causa general por motivos partidistas”.

El edil 'popular' Alberto Reina negaba la acusación. “No comparto que quiera desvirtuar esta comisión diciendo que queremos hacer una causa general”, decía, para reiterar su denuncia sobre la “falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno”.

Por su parte, Serrano ha incidido en sembrar la sospecha ventajista de miembros del PSOE de Albacete en los procesos de oposiciones al Ayuntamiento albaceteño. “¿Está seguro de que no se lo ha pasado a otros compañeros socialistas? ¿Ha sido un denominador común en los procesos selectivos?, le preguntaba al alcalde para reiterar su petición de dimisión para la concejala. ”No puede seguir ni un minuto más“, decía.

Y la edil le replicaba. “No se puede sembrar tanta incertidumbre”. Además, ha rechazado la idea de investigar todos los procesos de selección del Consistorio, tal y como pide el PP. Desde el año 2011 se han producido un total de 82, de los que 77 están terminados y cinco todavía están en proceso. “Solo hay uno con actuaciones no deseables”, refiriéndose al caso actual.

La concejala pide esperar al pronunciamiento de la Fiscalía

María José López ha respondido a una amplia batería de preguntas que no han tenido después réplica de los grupos municipales. Ha seguido un orden cronológico para contar cómo tuvo conocimiento de los hechos su departamento y cómo la investigación interna desveló que el presidente del Tribunal de las oposiciones dimitió tras reconocer que un borrador del examen había terminado llegando a un grupo común de Whatsapp del que forman parte numerosos opositores. “La conversación en ese grupo fue el indicio de la presunta filtración del borrador” del que ha dicho “que no es legible, nada más que la numeración. Hay anotaciones manuscritas también ilegibles y un círculo verde que lo envuelve todo. Estaba arrugado”.

El proceso selectivo está paralizado y López ha anunciado que se prepara un expediente para depurar responsabilidades, en paralelo a la investigación de la Fiscalía. Hasta la fecha, ha explicado, el Ayuntamiento ya ha remitido al Ministerio Fiscal dos informes con los datos internos recabados. “Si hubiera causa el Ayuntamiento se personaría como acusación particular”.

La concejala ha pedido también esperar al pronunciamiento del Ministerio Fiscal. “Adelantar actuaciones sería irresponsable”, aseguraba, porque “existen terceros de buena fe cuyos derechos han de ser respetados”, en relación los opositores.