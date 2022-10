Nuevo incendio en el polémico asentamiento de temporeros que “malviven” en Albacete

Con el comienzo del otoño, desde el Colectivo Sin Fronteras han vuelto a denunciar y pedir soluciones para la situación “infrahumana” en la que se encuentran desde hace más de una década las personas que malviven en los asentamientos de la ciudad. Esta asociación denuncia un nuevo incendio en el poblado ocurrido hace unos días, que se sucede al ocurrido el pasado mes de agosto, aunque en esta ocasión “más virulento”

Según informan, en este último siniestro no se produjeron heridas pero tuvo como consecuencia la destrucción de seis chabolas que no se encontraban habitadas por estas los temporeros fuera de la ciudad.

“Este incidente sigue poniendo de manifiesto las precarias condiciones de vida de las personas temporeras en nuestra ciudad, con asentamientos que levantan con cartón, plástico y madera, materiales que arden con facilidad”.

Abordar la situación “con amplitud de miras”

Colectivo Sin Fronteras recuerda que el pasado 30 de septiembre trasladó su “profunda preocupación” al Consejo Municipal de Inmigración. “Pedimos que se busque una solución profunda e integral, en coordinación con la Junta de Comunidades y el Gobierno nacional, abordando esta situación con una amplitud de miras y continuidad en el tiempo, poniendo a disposición de estas personas un recurso habitacional municipal que les de unas condiciones de vida dignas durante las campañas agrícolas”.

“Las personas temporeras no buscan caridad, buscan vivir dignamente como cualquier ser humano. No consideramos como solución lícita denunciar los asentamientos ante los propietarios de los terrenos sin darles una alternativa, ni queremos que estas personas sean perseguidas policialmente, porque sería injusto y su miedo aumentaría. Las ONG en terreno aseguran que su convivencia es pacifica, y no dan ningún problema”, añaden.

Afirman que el recurso del seminario habilitado para este año ha sido un paso, pero creen que no soluciona el problema, por la limitación de plazas y las condiciones de acceso.

“Hablar de las condiciones de vida y trabajo en la ciudad de Albacete, supone hablar de vivienda digna, y esto por lo pronto es algo de lo que carecen las personas temporeras, a las que se les discrimina de cualquier tipo de solución por su situación administrativa”. Finalmente, agradecen de nuevo el trabajo el trabajo de los bomberos por su rápida actuación en la extinción del incendio.