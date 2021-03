El desempleo tiene "rostro de mujer" en Castilla-La Mancha: las mujeres suponen el 63% de las personas en desempleo

El paro aumenta sobre todo entre las mujeres, que representan el 63% del total de personas en paro en nuestra comunidad autónoma. La situación hace que el desempleo tenga "rostro de mujer", según CCOO, y UGT lamenta también las cifras "especialmente negativas" que presenta el colectivo. Para las mujeres mayores de 45 años, recalcan, supone el 32% del desempleo de la región, lo que supone que hay 62.433 mujeres de Castilla-La Mancha que se enfrentan a una situación doblemente complicada para acceder a un empleo.

"No podemos olvidar a las 94.688 personas que están en paro en Castilla-La Mancha, que tienen experiencia laboral previa pero que no tienen ninguna prestación ni subsidio. Casi 95.000 personas en paro sin ingresos es una cifra que no se puede obviar y que no debe invisibilizarse en las políticas que se desarrollen en los próximos meses", señalan desde el sindicato.

“El empleo de calidad debe estar presente en el diseño de las políticas de futuro de Castilla-La Mancha, solo así se garantizará que la región avance en cohesión social, que sea más inclusiva y resiliente en momentos de crisis y de incertidumbre”, afirma Castellanos.

“No se trata de gastar mucho para hacer crecer los beneficios empresariales, se trata de gastar lo necesario para mejorar la calidad de vida y para avanzar desde la sostenibilidad, pensar solo en grandes proyectos mirando únicamente las ratios empresariales y sin analizar el impacto en el empleo y el impacto social de los proyectos sería un grave error con consecuencias negativas para la mayoría social”.

La Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha, por su parte, ha pedido al Gobierno que cumpla con sus compromisos y, en ese avanzar por las mejoras laborales de los trabajadores, derogue la reforma laboral de 2012 con el fin de que la recuperación sea para todos y no se asiente en la precariedad, temporalidad y parcialidad de los contratos, algo que afecta fundamentalmente a mujeres y jóvenes.

La subida del SMI hasta los 1.000 euros –para seguir luchando así contra la brecha salarial de las mujeres- y el desarrollo de políticas activas de empleo que contribuyan a cambiar el modelo productivo hacia una economía verde, digital y basada en una industria fuerte, sostenible y con empleos estables son otras prioridades que subraya UGT Castilla-La Mancha.