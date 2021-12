‘Me sangran los ojos’, nueva firma de divertidas ilustraciones

Todo comenzó la pasada primavera tras un positivo en Covid-19 y el pertinente confinamiento que llevó aparejado. “Lo aproveché para dibujar. Estuve 15 días sin parar”, cuenta Javier Corroto Velázquez, integrante de la banda conquense Fizzy Soup que se ha embarcado en un nuevo proyecto, ‘Me sangran los ojos’, una original y divertida firma de ilustraciones con un estilo “muy personal”.

“Ya tenía mucho material hecho pero el confinamiento me sirvió para desarrollarlo más”, explica. En aquel momento de fiebre creativa, dibujar era para el joven -de 30 años y nacido en Toledo aunque se siente “hijo adoptivo” de Cuenca, ciudad a la que vino a estudiar Bellas Artes y en la que ya lleva diez años- poco más que un simple “desahogo” para canalizar su vena artística. De hecho, reconoce que, cuando lanzó en redes el pasado mayo el perfil de ‘Me sangran los ojos’, “las expectativas no eran muy elevadas”. Pero se llevó “una grata sorpresa” y empezó a vender sus trabajos e incluso a recibir encargos, “algo que no esperaba”.

Vía de escape

Por ello, se ha decidido finalmente a dar el salto “profesional” con el lanzamiento el pasado domingo 12 de diciembre de una página web en la que irá colgando sus “sangrantes” creaciones y que espera que sea también su “vía de escape”. “Yo vengo de la música y también tengo amigos ilustradores por lo que sé que vivir del mundo artístico no es fácil”, admite. Con todo, justamente ha elegido estas fechas para la puesta en marcha de la tienda en línea con el deseo de que la ciudadanía elija las ilustraciones de ‘Me sangran los ojos’, ya enmarcadas, para hacer sus regalos navideños.

“Es un estilo muy mío, muy diferente. Espero que la gente sienta que está ante algo especial”, confía, concretando que en la mayoría de sus trabajos, sobre papel reciclado de algodón, utiliza técnica mixta. “Me gusta mucho el wash, la tempera acrílica… La tinta china me ha fascinado siempre”, detalla, precisando que últimamente utiliza también mucho rotuladores, “de los caros”, bromea.

Ahora también está digitalizando ilustraciones, lo que le permite duplicar algunas de sus obras. Igualmente, está trabajando la técnica del grabado y tiene en mente hacer series limitadas de algunas de su creaciones.

Por el momento, en la tienda online tiene a la venta ilustraciones, aunque su idea es hacer también en un futuro camisetas y postales, entre otros artículos de la firma ‘Me sangran los ojos’, que cuenta ya con sus propias pegatinas personalizadas. Y los que hagan sus encargos en estas fechas recibirán un calendario de bolsillo de regalo. Además, paralelamente también está haciendo sus primeros pinitos en el mundo del tatuaje con sus propios diseños.

No obstante, no son los primeros trabajos profesionales de Corroto Velázquez en el mundo de la ilustración y el diseño. Así, graduado en Bellas Artes, ha hecho desde logotipos a pinturas murales, así como creaciones para la propia banda de Fizzy Group (donde él es voz, órgano y guitarra). “Desde pequeñito me ha gustado siempre dibujar”, cuenta.

Pero ¿por qué eligió este nombre para su nueva firma? Porque en ella tienen cabida ideas “absurdas” y pequeñas bromas que confluyen en un estilo “nada clásico” que tiene incluso su punto macarra y aires rocanroleros y del mundo del oeste. El resultado es que sus creaciones pueden hacer “que te sangren los ojos”, dice divertido el ilustrador.

Un ejemplo de sus alocados trabajos es ‘Autorretrete’, la imagen con la que el ilustrador presentó el proyecto ‘Me sangran los ojos’ y en la que aparece sentado literalmente en la taza del inodoro. No se asusten, que no se ve nada.