'Empuéblate': "Un punto de encuentro" en Toledo para buscar soluciones a la despoblación

'Empuéblate'. Es el lema elegido por la Fundación Eurocaja Rural para celebrar un encuentro en torno al problema de la despoblación el 22 de octubre a partir de las 9.30 horas en el auditorio de su sede en Toledo. Se trata de un evento presencial y digital, aunque también podrá seguirse de forma telemática a través de la web de la Fundación Eurocajarural, YouTube y Facebook Live.

La Castilla-La Mancha Vaciada se plantea concurrir a las elecciones: "Nos obligan porque nos obvian"

Saber más

El objetivo es “ser punto de encuentro” tanto de entidades públicas y privadas, como de personas emprendedoras y colectivos, que están impulsando proyectos de vida en el medio rural de la España menos poblada, “desde una perspectiva sostenible e integradora”.

En la jornada se pondrá de manifiesto cómo, desde hace algunos años, “la sombra de la despoblación planea en parte del territorio español, en el que sus habitantes, tradicionalmente, se dedicaban a labores agrícolas y ganaderas” y en este sentido se debatirá sobre si existen o no soluciones.

El debate también se trasladará a las redes sociales, mediante el hashtag #Empuéblate, “con el fin de proponer y construir soluciones relacionadas con la calidad de vida, la sostenibilidad y la economía social del medio rural”.

El debate será moderado por el periodista e ingeniero técnico industrial Manuel Campo Vidal y cuenta con la colaboración de la Cátedra del Reto Demográfico y la Despoblación de Next Educación que preside el propio Campo Vidal y que nació con el objetivo de hacer frente y combatir el reto demográfico al que se enfrentan las sociedades en España y en Europa. También cuenta con la participación de la Red de Periodistas Rurales, formada por profesionales del periodismo nacidos en el medio rural.

Campo Vidal ha explicado hoy en Toledo que la iniciativa "surge en el momento oportuno porque venimos de un largo silencio roto en 2019 tras la manifestación celebrada en Madrid que reivindicó los derechos de la España Vaciada, de unos territorios que quieren aflorar, que tienen esperanza, vida y oportunidades".

Tras la inauguración, la jornada se abrirá a las 11 horas con la intervención de Campo Vidal que disertará sobre el ‘Estado de la recuperación y soluciones para el mundo rural’. A continuación se hablará de ‘Soluciones Inteligentes para el mundo rural: territorio Rural Inteligente’ a cargo de Raúl Santos Álvarez, director general de Zwit Project y de ‘ Nuevos Instrumentos Tecnológicos de apoyo al medio rural’ a cargo de Cristina Ruiz Bujedo’ directora de Relaciones Institucionales de Amatech Group.

También se abordará la cuestión de posibles soluciones contra la despoblación, a partir de las 11.45 horas. Antonio Pellón Huélamo, CEO de Aldous Bio hablar sobre ‘Mi vida rural: productos ecológicos que generan empleo’.

Después, Isabel López Resina, CEO de Santa Teresa Gourmet y presidenta de AvilAgro disertará sobre el tema ‘Del campo al mundo’.

A partir de las 12.30 horas, el debate se centrará en ‘La esperanza de los Fondos Europeos’ con un coloquio entre las eurodiputadas Cristina Maestre (PSOE), Isabel Benjumea (PP) y Susana Solís, (Renew Europe, grupo del Parlamento Europeo en el que, entre otros partidos, se inscribe Ciudadanos).

Somos parte importante de la solución, porque una de las vertientes de la despoblación es la exclusión financiera Víctor Manuel Martín López — Director General de Eurocaja Rural

Ya a las 13:10 horas, se hablará de ‘Economía Rural: soluciones para la inclusión financiera’, a cargo de Eurocaja Rural. Precisamente a este aspecto se ha referido hoy el director general de la entidad cooperativa, Víctor Manuel Martín López. "Eurocaja Rural también es voz autorizada y legitimada. De hecho, nació en 1965, justo en la década en que se inicia el éxodo a las ciudades, para fortalecer las pequeñas localidades rurales, al constituirse por iniciativa de cooperativas agrarias y ganaderas, como un instrumento para fomentar y rentabilizar el ahorro y canalizarlo a la inversión productiva. Pero también, y como consecuencia, para generar riqueza y empleo, con especial preocupación por dichas zonas rurales".

Martín López apuntó las críticas consecuencias económicas, sociales y medioambientales que afectan nuestros territorios afirmando que la situación "es muy grave: tres de cada cuatro municipios en España se están despoblando. Las dimensiones del problema -desarraigo, empobrecimiento, abandono y por último olvido del mundo rural- son tales que no es de carácter autóctono, sino que requiere una estrategia europea integral". En su opinión se abre "una oportunidad histórica para revertir este problema si lo sabemos aprovechar y si tomamos decisiones con inteligencia y responsabilidad".

Respecto a esta implicación, indicó que "somos parte importante de la solución, porque una de las vertientes de la despoblación es la exclusión financiera. Un término que significa no poder acceder, en igualdad de condiciones y oportunidades, al asesoramiento financiero, a recibir una atención personalizada de los servicios financieros que una persona necesita, más allá de disponer o no de un cajero automático. ¿Qué ha hecho el sector financiero en este sentido? Nada. Si cabe, agravar la situación, porque la nueva oferta de soluciones digitales no compensa el déficit de la cercanía presencial".

"En Eurocaja Rural hemos desarrollado una estrategia diferente, centrados en el cliente, y no en la rentabilidad. Abriendo oficinas sin despreciar las pequeñas localidades. Desde el inicio de la gran crisis económica de 2007, y en 2011 cuando iniciamos nuestro ambicioso Plan de Expansión, hemos duplicado el número de oficinas abiertas. De hecho, 50 de ellas están en localidades tan pequeñas que no hay otra entidad financiera", ha explicado.

En el acto la entidad también aprovechará para entregar sus Ayudas Sociales Contra la Despoblación y por el Desarrollo Rural. En total, siete, dirigidas a proyectos que en el ámbito rural permitan: fijar población; crear oportunidades para los jóvenes, fomentando el relevo generacional y la creación de empleo; fortalecer y cuidar a nuestros mayores; así como eliminar barreras de conexión y reducir la brecha entre los núcleos rurales y urbanos.