Fallece Carmen Fátima García Castejón, la primera persona en acogerse a la Ley de Eutanasia en Castilla-La Mancha

Los informativos de CMM emiten este miércoles, 12 de enero, el testimonio de Carmen Fátima Garcia Castejón, fallecida este martes en Cuenca tras acogerse a la Ley de Eutanasia, que entró en vigor hace solo unos meses, siendo así la primera mujer que se acoge a esta normativa en Castilla-La Mancha.

La mujer de 50 años y natural de Tribaldos (Cuenca) ha querido que dicho testimonio se emita el día después de su muerte y dejar así constancia de las circunstancias que le han llevado a tomar esta decisión.

Carmen Fátima, licenciada en Psicopedagogía, sufría una enfermedad degenerativa que agravaba la discapacidad que padecía desde su nacimiento; el deterioro físico de los últimos años ha limitado prácticamente por completo su movilidad y le generaba un dolor persistente.

Su testimonio completo quedará reflejado en un programa especial 'En Profundidad', titulado 'El adiós de Fátima', que se emite a las 22.15 horas, en el que participa la periodista Ana Isabel Albares, que mantuvo la conversación con Carmen Fátima en su domicilio de Cuenca unas semanas antes de que tuviera lugar el desenlace.

Una despedida que ya ha hecho llegar a sus amigos y familia a través de esta carta: "Hola mis queridos amigos y familia. Si estáis leyendo este mensaje es que ya no estoy viva porque he pedido la eutanasia y me la han concedido. Solo pido que me recordéis en los momentos buenos que hemos pasado juntos".