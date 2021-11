'En femenino', repaso a la historia para combatir la violencia contra la mujer

Tal día como hoy pero en 1960, las hermanas Mirabal fueron violadas, torturadas y asesinadas por orden de Rafael Leónidas Trujillo. La tragedia de las opositoras a la Dictadura de la República Dominicana dio lugar a que se festeje el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El rostro de las tres mariposas da la bienvenida a una exposición, 'En femenino', que puede verse hasta el 2 de diciembre en el Centro Cultural La Asunción de Albacete.

La comisaria de esta muestra, María Carmen Gil Pertusa, cuenta para nuestros lectores las claves de este trabajo. “Tratamos de enseñar la forma en que las mujeres están oprimidas en todo el mundo, la forma en que las mujeres han peleado para ocupar su puesto en la sociedad, las distintas formas en que las mujeres hoy día se ven sometidas a violencia”, explica la responsable del archivo de la Diputación Provincial de Albacete. Junto a su equipo y con la ayuda gráfica del fotógrafo, Santiago Vico, ha preparado una exposición compuesta por más de un centenar de imágenes, documentos históricos y datos muy relevadores sobre la situación de la mujer.

El 22 % de las mujeres de la Unión Europea declaran haber sufrido violencia física por parte de sus parejas. Cada semana mueren 50 mujeres en Europa por esta causa. Los países con mayor índice de violencia de género de Europa son Suecia, Dinamarca y Francia. En España, entre 2003 y 2021, fueron asesinadas 1.114 mujeres. El año pasado, en Albacete, se registraron hasta 943 denuncias. Datos de una realidad aún doliente.

La exposición es la continuación de otra que pudo verse en marzo y en la que se trataron los oficios y la manera en que la mujer había visto marginados sus derechos a lo largo de la historia. Porque la opresión contra la mujer se manifiesta desde la desigualdad en el salario a la tiranía del concepto de belleza.

'En femenino' se hace un repaso cronológico por las conquistas del feminismo desde la publicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791. Pasando por las reivindicaciones de las primeras sufragistas que se negaban a comer y, a la fuerza, se les introducían los alimentos mediante un embudo. O el homenaje a Clara Campoamor que consiguió el voto para la mujer en España; “su gran pecado mortal”, como ella decía, y que le costó su carrera política. Rostros de mujeres, y también algún hombre, que con sus esfuerzos han ensanchado el tortuoso camino de la libertad.

Gil Pertusa explica que la muestra incluye piezas históricas, cedidas por el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Municipal, en las que se puede apreciar lo difícil que ha sido la vida para la mujer. Especialmente interesante son varios documentos sobre el ejercicio de la prostitución en la ciudad de Albacete a lo largo de los siglos. Ya los Reyes Católicos enviaron una carta para pedir información sobre las mancebías que existían en la villa. “En el siglo XIX se reglamenta la prostitución; mirad, un ejemplo, en 1901, en la calle Concepción, 11, existía uno de estos negocios, la ama se llamaba África, tenía 40 años y era natural de Granada y tenía tres pupilas prostitutas”, narra Gil Pertusa. La historia nos permite comprender que la esclavitud sexual no siempre ha sido interpretada desde la misma manera.

El tiempo ha moldeado ciertas costumbres, otras se mantienen con su crueldad. La trata, la violencia, la pobreza, el trabajo de las niñas, el matrimonio infantil, el papel de la mujer en la guerra o las enfermedades femeninas. La exposición abarca, con un espíritu universal, las problemáticas que siguen afectando a la mujer en el mundo entero. Como relata la comisaria de la muestra, para la preparación de esta retrospectiva se ha trabajado durante meses en la adquisición de imágenes, lectura de libros y consulta de archivos.

Es así como la exposición incorpora retratos de todo el planeta. Desde las niñas secuestradas por Boko Haram hasta la ciudad de México, el pasado 8 de marzo, cuando en el muro que se instaló frente al Palacio Presidencial por temor a una manifestación feminista, acabó pintado con el nombre de las cientos de víctimas de la violencia machista.

Imágenes de procedencia muy variada como Unicef, el Congreso de los Estados Unidos o un misionero español en Nicaragua que antes de fallecer de COVID cedió gratuitamente para la exposición sus instantáneas. La auténtica investigación histórica genera debate, rompe tabúes y enciende el pensamiento.

La exposición 'En femenino' también es capaz de emocionar. La foto que ilustra el cartel, tomada a principios de siglo XX en España, muestra a una chiquilla vestida con ropa negra roída, con la mirada ausente y descalza. La niña representa el destino en penumbra al que desde pequeñas están condenadas muchas mujeres en el mundo. En la lucha por la eliminación de la violencia aún quedan demasiadas batallas que librar. Tomar conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor es un primer paso y eso es lo que propone esta exposición. Nacer mujer no puede seguir siendo un delito y conviene no olvidarlo. No solo hoy. Todos los días.