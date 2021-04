Fernando Tejero: “Si todo va bien rodaremos una película en Cuenca este verano y se estrenará en octubre”

“Soy un actor de raza”, así se define el reconocido actor Fernando Tejero (Córdoba, 1967) que esta semana acercaba su experiencia en la interpretación a los futuros guionistas y productores de la Facultad de Comunicación. Aunque esta no ha sido la primera vez que Tejero ha visitado Cuenca y tampoco será la última puesto que, tal y como ha avanzado, tiene previsto rodar una película titulada ‘El virtuoso’ junto al director de cine conquense, Juanra Fernández.

Sobre la película que rodará con Juanra Fernández, ¿qué nos puede adelantar?

Si todo va bien rodaremos este verano aquí en Cuenca el guion de una película llamada ‘El virtuoso’. Un proyecto que quiero hacer sí o sí y me encantaría finalmente poder llevarlo a cabo. Se rodaría totalmente en Cuenca y, en principio, está prevista estrenarla para octubre pero, todavía no podemos contar mucho más.

¿Cómo surge la relación con Juanra Fernández?

A Juanra le conozco porque él me llamó para trabajar en una película suya y no la pude hacer porque tenía otros proyectos en el calendario. Hemos creado una relación muy bonita porque hay admiración mutua y creo que puedo aprender mucho de él. Es un tío que se le ve la pasión que tiene por el cine y eso es muy de agradecer.

¿En qué otros proyectos está inmerso?

Tengo pendiente una película para finales de año que se llama ‘Últimas voluntades’ que se rodará en Murcia junto a un director novel e igual en junio tengo el rodaje de otra pero aún no hemos firmado nada y no es seguro. Además me gustaría hacer teatro, en concreto, una función junto a Pedro Larrañaga, el marido de Maribel Verdú y hermano de Luis Merlo, pero eso ya será de cara al año que viene.

Centrándonos en su faceta como actor, si tuviera que elegir ¿se quedaría con el cine, las series o el teatro?

A mi lo que me incita a ser actor es el teatro porque cuando yo leo por primera vez ‘La casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca es cuando decido que quiero dedicarme a esto. Me encanta leer teatro, me encanta verlo y representarlo porque es donde más a gusto me siento. De hecho, empecé haciendo teatro y me descubren para hacer cine y televisión sobre un escenario. Creo que no hacen falta más argumentos, aunque siempre lucharé por la cultura en general y a parte por el cine y la televisión, pero el teatro para mí siempre será especial.

A causa de la COVID-19 está más centrado en cine y televisión, ¿hacia dónde cree que se dirige el sector?

Lo que hay que desear es que ojalá este virus pase pronto y se vaya a tomar viento fresco para que todo vuelva a ser como antes. El teatro antes de la Covid estaba en un momento buenísimo porque iba muchísima gente a ver representaciones e incluso ahora, con las restricciones de localidades por la pandemia, sigue acudiendo mucho público. Lo ideal es que se siga haciendo cine, televisión y teatro para que trabajemos todos porque, especialmente, el sector teatral lo está pasando francamente mal, aunque quizá están tomando protagonismo las plataformas digitales.

Más allá de ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’, series por las que es más conocido, ¿quién es Fernando Tejero como actor?

Es un actor en toda regla. No soy solamente el actor de estas dos series porque yo en proporción he hecho mucho más cine y teatro que televisión. Pero sí es cierto que he hecho dos series que han sido muy mediáticas. Además, la tele es una plataforma de entretenimiento gratuita porque solo tienes que encender un botón mientras que para el cine o el teatro hay que pagar una entrada. Yo soy un actor para lo que me echen, de raza y creo que lo soy prácticamente desde que era pequeñito.

¿Ser actor le ha permitido cumplir algún sueño?

Sí, ser actor me ha permitido algo tan bonito como dedicarme a lo que realmente me gusta. Además me ha traído mucha satisfacción y bienestar porque, al fin y al cabo, he cumplido mi sueño y esto solo te puede transmitir felicidad y cosas buenas.

¿Qué retos y metas le quedan por cumplir tras toda una vida dedicado a la interpretación?

Me quedan muchas cosas por hacer porque la vida es eso, es luchar siempre por alcanzar algo. Es verdad que, a medida que te haces mayor, lo relativizas todo y a cosas que antes le dabas mucha importancia ahora no se la das. Por eso creo que mi único sueño por cumplir es estar trabajando hasta que yo decida. Había una canción que decía ‘no seré nunca un juguete roto’ y, si el público no decide echarme antes y quitarme del medio, yo estaré ahí hasta que esto me siga ilusionando. El día que eso deje de pasar sentiré que debo retirarme.

Esta semana ha participado en el encuentro con los alumnos de Comunicación Audiovisual, ¿qué tal la experiencia?

Muy positiva, los estudiantes son el futuro y todo lo que pueda hacer por ellos bienvenido sea. Además, ellos me enseñan muchas cosas a mí con sus inquietudes y preguntas. Siempre es bonito comunicarse y estar en contacto con gente que tiene las mismas inquietudes que tú porque hablamos de lo que nos gusta y nos comunicacmos y entendemos a través de nuestra profesión.

Un consejo...

Evidentemente que luchen por sus sueños, que no bajen la guardia y que todo en la vida cuesta. Por ello deben luchar y trabajar duro porque con constancia y esfuerzo pueden lograr todo lo que se propongan.

La conferencia giraba en torno a ‘La construcción del personaje’ pero, ¿cómo trabaja Fernando Tejero cada papel?

Construye al personaje en varios pasos. Comienza con la lectura de guion, intentas entender la historia y dejas la mente libre para que entren ideas. Así poco a poco voy conociendo al personaje que hay escrito. Después, normalmente, intento tender un puente entre la persona que voy a interpretar y yo para poder vivir las circunstancias que él vive. Además, también lo trabajo desde un animal o un condicionamiento físico. Por último, intento conocerlo a través de la música que escucharía, pensando en cómo habla, come o duerme. En definitiva, intento tragármelo.

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil?

Al principio siempre es difícil porque tienes que olvidarte de ti para dar vida a otra persona y eso siempre da un poco de vértigo. Siempre hay un momento en el que piensas que te sientes incapaz de hacerlo y que no vas a encontrar nunca la manera de interpretarlo. Aunque, en toda búsqueda hay momentos así porque, al igual que en la vida, en este proceso pasamos por momentos más difíciles y más fáciles.

¿Volveremos a verlo por la Facultad de Comunicación próximamente?

Sí, cada vez que me llamen vendré. Es cierto que me lo pienso mucho porque soy mal orador, me cuesta mucho verbalizar y enfrentarme a la gente porque soy tímido y me cuesta hablar si no es a través de un personaje. Incluso, contar mis vivencias y mis experiencias personales me cuesta muchísimo. Pero siempre pienso que hay personas, sobre todo a los jóvenes, a las que mis vivencias les pueden servir de ejemplo y eso me anima a repetir.