El Gobierno de Castilla-La Mancha critica la ley de personal interino por "injusta", aunque reconoce no tener toda la información

"No es que se les vaya a hacer fijos, sino que la plaza saldrá a concurso, y a concurso abierto, lo que significa que no se podrán presentar solamente interinos de la misma comunidad autónoma, sino también de otras", explicó el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. Es por esto que la ley, a su juicio y sin contar con toda la información "sólo lo que sale en medios de comunicación", se trata de una normativa que consideran "injusta". "Puede ocurrir que tengamos que solucionar el problema de interinos de otras comunidades autónomas, cuando aquí está delimitado", recalcó Ruiz Molina.

En este sentido, afirmó que existen otras regiones, como Catalunya o Euskadi, en las que se "puede poner restricciones" al acceso de interinos de Castilla-La Mancha, al solicitar un determinado nivel de lengua oficial. "Pero en Castilla-La Mancha no hay lengua oficial. No habrá trabas que lo impidan", explicó en relación a la llegada de personal interino de otras regiones. En conclusión, la ley que anuncia el Gobierno estatal le produce "dudas" y le parece "injusta". "La información de la que dispongo es exclusivamente de los medos de comunicación, pero creo que va a generar más problemas que beneficios tal y como está redactada. Cuando vea la letra pequeña, me expresaré en otros términos", recalcó.

En cuanto a la región, Ruiz Molina recalcó que se ha ido reduciendo la tasa de interinidad "enormemente" y que la situación en Castilla-La Mancha no es un problema como puede ser en otras comunidades autónomas, apuntando directamente a Catalunya. "Que se ha movida de forma muy diferente". "El problema es muy reducido comparado a otras comunidades; no creo que vaya a ser tan fácil y no sé si satisface el acuerdo a los sindicatos, porque se ha hecho con las fuerzas políticas. Si me hubiera gustado que se tuviera en cuenta a las comunidades autónomas, porque somos los que gestionamos sanidad y educación y tenemos importante volumen de funcionariado en administración general. No todo va al mismo ritmo y me hubiera gustado que se contase con nuestra opinión", concluyó.