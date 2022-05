El Gobierno de Castilla-La Mancha entrega por primera vez sus dos Medallas de Oro a dos mujeres

Castilla-La Mancha otorgará por primera vez las tradicionales Medallas de Oro a dos mujeres de la región (normalmente es una a un hombre y la otra, a una mujer). Las galardonadas elegidas son Ángela Vallvey y Eugenia Silva, “Es muy importante visibilizar la importancia que tienen las mujeres de forma individual y colectiva”, recalcó la consejera portavoz, Blanca Fernández, quien presentó los 32 reconocimientos que se entregarán el 31 de mayo en Puertollano. Son, afirmó, más reconocimientos que “nunca”, coincidiendo también con la celebración de los 40 años de Autonomía.

Ángela Vallvey Arévalo Sánchez es poeta, novelista y periodista, nacida en el pueblo ciudadrealeño de San Lorenzo de Calatrava, un “pequeñísimo pueblo”, recalcó Fernández. Su obra “más famosa” es ‘Los estados carenciales’, obra ganadora del Premio Nadal en 2002, que le supuso un gran reconocimiento de crítica y público, aunque ya con ‘A la caza del último hombre salvaje’ había logrado una gran fama y una excelente difusión internacional. En 2008 fue finalista del Premio Planeta de Novela con su obra ‘Muerte entre poetas’.

Es colaboradora habitual en programas de radio y televisión, en medios como RNE, COPE, CADENA SER, Onda Cero y RTVE, Cuatro y Antena 3, y en prensa escrita en ABC, Mujer de hoy, La Razón, Elle, El País o El Mundo. También ha colaborado con el diario ‘La República de Italia’ y fue la primera mujer en obtener el Premio de Periodismo Julio Camba.

Eugenia Silva es modelo y empresaria que ha sido imagen de las principales marcas internacionales en el mundo de la moda. “Toledo fue el hogar de su infancia y adolescencia”, recordó Blanca Fernández. Ha sido imagen de grandes marcas como Armani, Loewe u Oscar de la Renta, y ha trabajado con fotógrafos de gran renombre como Mario Testino, Steven Meisel o Arthur Elgort. También es fundadora de Bliter SL, productora y agencia creativa de consultoría de moda y creación de contenido. También trabaja en proyectos solidarios y ha sido presidenta de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo y se declara una enamorada de la ciudad de sus orígenes.

Hijos adoptivos

Estos son los reconocimientos que se entregarán como 'Hijos adoptivos de Castilla-La Mancha':

-José Álvarez González, por su aportación al desarrollo empresarial de Castilla-La Mancha, muy vinculado al sector aeronáutico. Fernández destacó su papel como persona “clave” en el desarrollo del sector, y al haber impulsado la implantación de la empresa Aernnova en Illescas para ser un “referente” y “tractor” que genera riqueza y empleo.

-José María Alaña Arrinda, también por su aportación al desarrollo empresarial de la región, en las áreas de infraestructuras industriales, logísticas e intermodales.

-Manuel Molés Usó, por su amplia trayectoria en la comunicación del espectáculo de los toros.

-Philippe de Villiers de Saintignon, por su aportación al turismo con la inversión de unos 200 millones de euros en el parque Puy du Fou.

-Usman Garuba Alari, por su trayectoria deportiva con inicio en Castilla-La Mancha. Desde el 10 de agosto de 2021, Usman Garuba Alari se ha convertido en el 17º español en jugar en la NBA. Usman obtiene este reconocimiento por su afán de superación y por los éxitos conseguidos en el baloncesto amateur y profesional.

Hijas e hijos predilectos de la región

-Elena Manjavacas, por su aportación a la comunidad científica. Forma parte de la Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía, cuya finalidad es promover la visibilidad y la participación de las astrónomas en las actividades de la comunidad astronómica española. Solo un 28% de mujeres tiene presencia en la Astrofísica. También reivindica el medio rural. “A veces piensas que tienes menos posibilidades que otras personas de llegar a alguna parte por el hecho de vivir allí, pero no es cierto. No importa de dónde vengas. Si quieres conseguir tu sueño, no importa de dónde vengas”, ha señalado.

-Marián García, 'Boticaria', por su contribución a la divulgación de hábitos saludables de alimentación. “ Por donde va, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, lleva con orgullo el nombre de Castilla-La Mancha y, en concreto, de su provincia, Cuenca, y su municipio, Belmonte, reforzando la promoción de la región como destino turístico de interior, mediante su capacidad para dirigirse a un público muy especializado y con un lenguaje muy directo”.

-Miguel Ángel Moset, a título póstumo por su aportación artística a la pintura contemporánea nacional. Miembro numerario de la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras, fue una importante figura del mundo de la cultura conquense, destacando por su participación activa en la vida de Cuenca.

-Antonio Belmonte, por su contribución a la visualización de la inclusión artística de las personas con discapacidad. Joven músico albaceteño de 21 años, que con dos años de edad fue diagnosticado de trastorno del espectro autista, manifestando desde muy pequeño su gran interés por los instrumentos musicales, lo que permitió a sus padres, Antonio y María José, utilizar la música como terapia en las tareas escolares y relacionales. En 2020 finalizó con éxito las Enseñanzas Profesionales de contrabajo, convirtiéndose en la primera persona que, con autismo y con un 67% de discapacidad, obtiene la titulación oficial de Grado Profesional de Música en un conservatorio español. En la actualidad cursa el 3º grado Profesional de guitarra.

-Daniel Fernández Delgado, por su talento musical y creatividad. Con tan solo 14 años fue seleccionado para representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión Junior, celebrado en Rumanía, y ese mismo año ganó el concurso Ciudad Real Suena. Poco después se integró en el grupo Auryn, que también alcanzó relevancia pública al participar en el programa de televisión para seleccionar a la representación española en el festival de Eurovisión de 2011.

-Fernando Fernández Gaitán, por su trayectoria en el deporte nacional. “Ha sabido compaginar su profesionalidad como atleta con su vocación por la promoción del deporte y su vida familiar. Es un ejemplo de humildad en la práctica del atletismo y en su vida personal”.

-Lorenzo Díaz, por su aportación al periodismo y a la gastronomía española. Es Premio Nacional de Gastronomía (1991) y Premio Alimentos de España (1993). Entre los libros escritos por Lorenzo Diaz sobresale su importante aportación a los estudios cervantinos, publicada bajo el título de ‘'La cocina del Quijote'.

-Manuel Amador, 'El Araña', por su aportación al flamenco y a la música española. Mació en Albacete el 11 de junio de 1964 en el seno de una familia que forma parte de una saga de toreros y artistas. Casado y con cuatro hijos, ha dedicado toda su vida al mundo de la guitarra flamenca.

-Roberto Brasero, por su labor de comunicación y divulgación de la meteorología española. Natural de Talavera de la Reina, trabaja como presentador de la previsión meteorológica en Antena 3 y se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión española por la manera de contar la actualidad, con un estilo fresco, directo y dinámico.

-Tomás Fernando Flores. “Su talento, su dedicación al mundo de la radio, la promoción de un sector vital para nuestro país como el de la cultura y su forma de llevar el nombre de nuestra tierra allá donde va, lo hacen merecedor del título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha”.

Placas al mérito regional

-Adriana Cerezo, por ser una referencia entre la juventud y del deporte español.

-Aitor Saraiba, por su contribución a la innovación y diseño de la artesanía regional.

-Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha, por su trayectoria social en la protección de la infancia y adolescencia.

-Almacenes Jarlins, por su trayectoria en el desarrollo del comercio tradicional.

-Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes de Alcaraz, por mantener secularmente la tradición popular a la Virgen de Cortes.

-Hotel Gastronómico Cañitas Maite, por su contribución a la innovación de la gastronomía regional.

-Centro Nacional de Hidrógeno, por su contribución a la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energías renovables.

-D.O. Miel de la Alcarria, por su trayectoria en el desarrollo de la industria agroalimentaria regional.

-D.O. Queso Manchego, por su emblemática significación entre los alimentos de Castilla-La Mancha.

-Fátima Gismero, por su contribución a la innovación de la gastronomía regional.

-Francisca Muñoz Oliver ‘Kika’, por su contribución a preservar la biodiversidad y el medio rural.

-Grupo Tello Alimentación, por su aportación al desarrollo de la industria agroalimentaria de nuestra región.

-María José Moreno Sánchez, por su contribución a la incorporación de la mujer en el cooperativismo agrario.

-Quesos García Baquero, por su contribución a la industria agroalimentaria de nuestra región.

-Restaurante Coto de Quevedo, por su contribución a la innovación de la gastronomía regional.