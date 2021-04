Los homenajes a la II República continúan con la "dignificación" de quienes murieron "por tener pensamiento republicano"

La fosa común de Almansa, recuerda el arqueólogo Enrique Gil, fue una de las primeras de España en dignificarse. Mucho antes de la Ley de Memoria Histórica, mucho antes de contar con fondos para ello. Fue el esfuerzo de un grupo de familiares de quienes estaban ahí enterrados, lo que permitió en 2004 los sondeos y las excavaciones que permitieron entonces localizar dos fosas y colocar una escultura y un muro con el nombre de las 118 víctimas. Los asesinatos ahí ocurridos se corresponden con fusilamientos ocurridos en junio de 1939.

Enrique Gil explica que los homenajes a las personas represaliadas en la localidad siempre se realizan alrededor de la fecha de celebración de los aniversarios de la Segunda República, porque están directamente relacionados. "Muchos de ellos murieron por tener pensamiento republicano", reflexiona el ahora presidente de la Asociación Pablo Iglesias de Almansa. Pablo Iglesias, recalca, en recuerdo al fundador del Partido Socialista Obrero Español, afirma. Y es que entre las víctimas también se pueden contar maestros, por ejemplo.

Por ello, el objetivo es no olvidar. Y de este modo, la Asociación ha organizado un nuevo acto este sábado 17 de abril, que debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus no podrá acoger a tantas personas como este año y facilitará también la retransmisión de los actos por internet. El único año que no ha habido homenaje, recuerda, fue el del "aciago" año 2020. Se realizará un acto conjunto, en memoria de las personas fusiladas en el cementerio de la localidad, debido a la represión franquista y también para celebrar la II República que la organización describe como "un ideal por el cual aquellas personas dieron su vida entre 1939 y 1943". En el acto cuentan con la colaboración de los grupos locales del PSOE, Izquierda Unida, el PCE, Podemos, UGT, CCOO, CNT y el Ateneo Republicano. Será este mediodía a las 12.00 horas en el cementerio.

Almansa no será la única localidad en la que se acogerán homenajes por el 90 aniversario de la proclamación de la II República. Otras localidades como Madrigueras han organizado un acto con la inauguración de un mural en la calle Tejar a las 20.00 horas. En Villarrobledo también se realizará un acto homenaje, a las 19.30 en el Cubo,

En Cuenca se ha organizado una ofrenda floral en recuerdo a las víctimas del franquismo en el Memorial del cementerio de la ciudad, a las 11.15 horas y a las 12.30 se ha convocado una concentración en la Plaza de España. En Ciudad Real, este domingo se celebrará también un homenaje en el cementerio de la ciudad en recuerdo de los represaliados republicanos que "dieron su vida en la lucha contra el fascismo".