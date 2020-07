"Lo más impactante es llegar a salas de Salamanca o Madrid y agotar entradas"

Empujado por los amigos del colegio, Javier Rostra decidió comprar su primera guitarra hace doce años, desde entonces y de forma autodidacta se ha adentrado en el mundo de la música hasta llegar a compartir clases y formación con grandes figuras del panorama musical como, por ejemplo, Manolo Mejías, bajista de Leiva.

Una buena carta de presentación que unida a tocar en varios festivales le llevó a coincidir con los que ahora son sus compañeros, también amigos, los jóvenes integrantes del grupo ciudadrealeño de pop-rock conocido como Estrellados.

Un proyecto musical que ha comenzado a despegar durante este último año y que prevé tener largo recorrido gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación de sus integrantes. “Desde 2019 hemos empezado a hacer giras nacionales, ganar concursos y mucha gente ha empezado a seguirnos”, cuenta Rostra.

El conquense a cargo del bajo toca junto al cantante y guitarrista, Javier Medrano, al teclista, Luis Amaro y el batería, Charli Merino, cuatro jóvenes que han colgado el cartel de sold out en diferentes puntos de la geografía española. “Lo más impactante es llegar a una sala de Salamanca o Madrid, agotar entradas y que el público se supiera todas nuestras canciones”, destaca.

El lanzamiento de su nuevo single titulado ‘Bergerac’ lleva detrás meses de trabajo y es que, según adelanta el conquense: “la canción llevaba compuesta más de dos años”. Además, el lanzamiento del nuevo tema va ligado a un videoclip que grabaron justo antes de la llegada de la pandemia. “Es el trabajo audiovisual más grande que hemos hecho, estuvimos veinte horas seguidas grabando”, apostilla. Una canción basada en una obra de teatro que lleva el mismo nombre y que narra el triángulo amoroso entre Roxane, Cyrano de Bergerac y Christian de Neuvillete y que desde Estrellados transmiten y cuentan como si fueran “antiguos románticos que ven como se les escapa el amor”, confiesa Rostra.

Las letras compuestas por el cantante, Javier Medrano, pasan un largo proceso hasta que consiguen el producto final, un camino complejo en el que intervienen todos los integrantes y el productor, “al final es maduración, el trabajo necesita tiempo”.

Con influencias personales de grupos como Foo Fighters, Sidecars o Tequila se decanta también por nuevas bandas emergentes porque gracias al grupo ha descubierto nuevos estilos. “Soy muy friki de la música y no le hago ascos a nada, si que es cierto que lo que más he escuchado en mi vida ha sido metal”, explica. Sin embargo, el estilo de Estrellados encaja dentro del pop mezclado con rock and roll.

Por ahora, proyectos en solitario no se plantea, aunque si ha hecho composiciones propias anteriormente. “Compuse unas canciones, las grabé yo mismo, me presenté al concurso de maquetas de Radio Kolor y gané; me ofrecieron grabar un disco en estudio, pero nunca lo hice”, comenta. Su relación con los grupos del panorama conquense siempre ha estado ahí, y es que ha formado parte de grupos conquenses como Fizzy Soup, aunque también ha colaborado con orquestas y ha hecho versiones en su canal de YouTube.

Música durante la pandemia

Aunque todos los componentes trabajan y el tiempo del que disponen para ensayar no es mucho, se toman su proyecto musical en serio. En especial, durante la pandemia han estado separados como habitualmente, pero si que es cierto que Rostra ha compaginado las composiciones y los ensayos individuales con su trabajo de enfermero. “He intentado estudiar y practicar todos los días, sacar un hueco y mover las redes sociales del grupo porque soy el encargado de ellas”, aclara. Implicación que ha dado resultados y que empiezan a notar con el impacto de ‘Bergerac’ en el público.

Nuevo disco

“Gracias a la gente de Estrellados he vuelto a descubrir la ilusión por un grupo que sea de temas propios, siento que es mío también”. Con una gran lista de conciertos cancelados para este verano, esperan invertir su tiempo en el nuevo EP que van a grabar en los próximos meses. Disco que esperan vea la luz en el mes de marzo, aunque adelantarán pequeñas dosis en los próximos meses.