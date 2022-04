Julio Retamosa (CSI-F): “No va a haber más remedio que movilizarse, porque no se está consiguiendo nada”

“Lo más importante en el ámbito público y privado es mejorar las condiciones laborales. Es nuestra razón de ser”. Son palabras de Julio Retamosa, el presidente de CSI-F Castilla-La Mancha, que asegura que es eso lo que “nos mueve a ser un sindicato”. La organización se manifestará el próximo 28 de abril para denunciar la falta de talante negociador por parte de la Junta de Comunidades. “Nosotros somos un sindicato de negociadores, no de barricada o de huelga. Concentraciones nada más que cuando no queda más remedio”, afirma.

Pero, afirma, “ahora no va a quedar más remedio que movilizarse, porque no se está consiguiendo nada”. “Este gobierno no negocia, no nos da nada. Vemos como ellos no se privan de nada, pero al trabajador, que es el que saca las castañas del fuego no se le da nada. Por eso llega un punto en el que hay que decir basta, tenemos que pensar en la población, en que estén bien atendidos”, explica el sindicalista.

La organización, recalca, es “moderna y de corte europeo”, con sus cuentas transparentes. “Cualquiera que quiera puede verlas, desde hace nueve años”, puntualiza. CSI-F ha criticado en reiteradas ocasiones las subvenciones que otras organizaciones como CCOO, UGT o CECAM recibe, y por eso Retamosa ha querido aclarar que la organización es “independiente, sin tinte político”. “Lo que nos preocupa son los trabajadores y mira qué pronto te lo he resumido, porque de verdad es lo más importante”, señala. Pero también aclara que cree que “no es justo” que se destinen subvenciones a otros sindicatos. “Yo no soy de UGT, ni tampoco de Comisiones. ¿Por qué tenemos que pagar? Lo vemos injusto”.

Pérdida de poder

Desde la crisis de 2008, recuerda el sindicalista, los trabajadores en general, y los de la función pública en concreto, han perdido una “serie de derechos que no han podido recuperar”. Por ejemplo, señala los salarios. “Los trabajadores públicos han perdido un 22% de su salario, y la inflación está subiendo todos los días mientras que los sueldos están siempre por debajo de la inflación, y cada vez los trabajadores somos más pobres”.

Pero no es la única pérdida, afirma Retamosa. “También teníamos otros derechos como la carrera profesional, que no hemos recuperado y que queremos para todos los colectivos de la función pública”, explica. Igualmente, lamenta que las mejoras que sí se han conseguido, han sido en base a acuerdos firmados a nivel nacional, como puede ser la jornada de 35 horas, la tasa de reposición o que “no nos quiten dinero de las nóminas cuando tenemos la desgracia de tener una baja laboral”. “No es que queramos que haya más empleados públicos de la cuenta, pero tampoco ni uno menos de los necesarios”, insiste.

Las personas que trabajan en lo público no son sólo los funcionarios que “están todos en oficina y ponemos las cosas difíciles para quien no ha traído un papel”, sino que son el personal sanitario o policía, incluso el personal de Correos. “Todas estas personas son trabajadores públicos, sean funcionarios o no”, recalca. “En el sindicato tenemos las puertas y las ventanas abiertas de par en par. Pero cada uno debe correr con sus gastos”, y añade: “quien quiera tener un sindicato, debe pagarlo, no toda la ciudadanía”.

“Ganamos sentencias a la Junta por todas partes”

A CSI-F acuden personas que quieren mejorar su situación laboral, o a formarse para afrontar una oposición, pero también con un problema laboral. “Uno de nuestros servicios es el de las asesorías jurídicas, tenemos 18 abogados en Castilla-La Mancha que está cumpliendo un papel esencial para el sindicato donde hemos ganado sentencias a la Junta por todas partes”, concluye.