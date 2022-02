‘Moset Íntimo’, homenaje sin precedentes en la ciudad a un artista conquense

Les unían más de 50 años de amistad y no podían dejar pasar la muerte de su amigo y excepcional artista sin un homenaje a la altura de su figura. Luis del Castillo y Antonio Garrote lo tenían claro, Miguel Ángel Moset debía de recibir un gran homenaje en su ciudad natal, “su querida Cuenca”, y para ello era crucial el empuje de un tercer compañero, Ramón Pérez Tornero, y, por supuesto, la complicidad de la familia del artista, su viuda, Mª Jesús Molina Torrijos, y sus hijos, Marta y Javier. Más de un año de gestiones han tenido finalmente su resultado y ese “más que merecido homenaje” ya es una realidad, ‘Moset Íntimo’.

PALABRAS CLAVE | Miguel Ángel Moset: en el fluir del tiempo

Cuatro exposiciones simultáneas, patrocinadas por el Gobierno regional, y la edición por la Diputación de un libro en torno a su figura, conforman ese reconocimiento de la ciudad de Cuenca a un artista polifacético como él, que transcendía las fronteras no solo a nivel nacional, sino también internacional. Un “homenaje sin precedentes en la capital a un artista conquense”, tal y como resalta Garrote, con el que se ha querido acercar al gran público la “amplia, magnífica y variada” obra pictórica de Miguel Ángel Moset.

Comisariada por Luis del Castillo y Antonio Garrote, esta macroexposición, que permanecerá hasta el 6 de marzo, muestra de manera simultánea en cuatro escenarios distintos –Sala Iberia, Centro Cultural Aguirre, Salón de Actos de la Diputación y Sala Princesa Zaida del Museo de Cuenca– una selección de 187 obras pictóricas procedentes de la colección privada de la familia, con la que se ofrece un recorrido por gran parte de la trayectoria artística de Moset; en concreto, las últimas cuatro décadas, desde los años ochenta hasta la actualidad. Pero si ya de por sí es totalmente inusual exponer a la vez tantas obras de un solo artista, no lo es menos el hecho de que muchas de ellas sean totalmente inéditas para el público en general al no haber sido nunca expuestas. Y es que, tal y como subraya su viuda, “a lo largo de los años, cuando nos gustaba algún cuadro, no lo dudábamos y le decíamos a Miguel, éste nos lo quedamos”. Así se fue conformando una impresionante colección pictórica, de la que “solo se muestra una pequeña parte en estas cuatro exposiciones, pero que sirven para hacerse una idea general de su dilatada y variada trayectoria”, explica.

De hecho, con ‘Moset Íntimo’ el público puede disfrutar de óleos, acrílicos, acuarelas, dibujos, cuadernos de apuntes, cerámicas y objetos decorados de este genial pintor, dibujante, grabador y serígrafo, que vienen a reflejar “esa inquietud que le caracterizaba y le hacía no cesar de experimentar con soportes y técnicas de todo tipo en busca de una constante renovación e innovación”, según recuerda María Jesús, quien remarca que “de ahí que se puedan contemplar en estas exposiciones obras en tabla, óleo, lino, cristal, papel e, incluso, plancha de serigrafía, entre otros muchos”.

"Emoción contenida"

Los amigos de Moset y comisarios de esta impresionante exposición, Luis del Castillo y Antonio Garrote, no dudan en mostrar su satisfacción por ver hecho realidad este proyecto y aseguran haber disfrutado “muchísimo” con todos los preparativos y el montaje. Pero, eso sí, en todo momento con los sentimientos a flor de piel, lo que les ha llevado a “soltar alguna lagrimilla que otra en ciertas situaciones”. Y es que, segun reconocen, son muchos los recuerdos compartidos durante más de medio siglo de amistad y mutua admiración con “Míguel”, como les gustaba llamarle, que afloran sin control al ver algunos de sus trabajos.

Aun así, dicen haber vivido este último año con una constante emoción contenida, que “probablemente explote ahora, cuando ya hemos logrado cerrar e inaugurar este obligado homenaje a uno de los mejores pintores que ha dado Cuenca y, a su vez, una gran persona”. Y es que, tal y como subrayan, Moset era “ante todo, un hombre humilde, de verdad, siempre estaba donde se le necesitaba y no dudaba en implicarse en todo lo que supusiera un impulso a la cultura conquense y, por supuesto, a su querida ciudad”. Un “gran tipo” que, sin lugar a dudas, merecía un homenaje de tal envergadura, un homenaje sin precedentes.