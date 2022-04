Movilización de CSIF el 28 de abril contra el “abandono” y el “maltrato” a los empleados públicos

Movilización contra los “recortes”, el “abandono” y el “maltrato” de la Junta de Comunidades hacia sus empleados públicos. Así ha anunciado el sindicato CSIF, que realizarán la movilización el próximo 28 de abril frente al Palacio de Fuensalida. Julio Retamosa, presidente de la organización sindical ha señalado que este abandono y maltrato no sólo lo sufren los empleados públicos, sino también los de la empresa privada. “Desgraciadamente sólo nos queda la movilización para intentar llegar a unos acuerdos”, ha señalado.

“Llevamos muchos años sufriendo recortes con los derechos congelados y muchas promesas incumplidas. El último acuerdo de la Mesa General de la Función Pública fue en 2016, han pasado seis años sin ninguna negociación. Esto es porque no interesamos en absoluto los empleados públicos”, afirmó Retamosa, quien criticó que la Junta lo que hace es “dejar claro” que no quieren negociar. “No quieren ninguna mejora, todo lo que se ha conseguido para los empleados públicos ha sido fruto de acuerdos a nivel nacional”, explicó, y mientras Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda.

“La Junta no nos ha dado nada, no ha tenido una sola iniciativa, se han limitado a cumplir acuerdos que se hicieron a nivel nacional y tampoco los han terminado de cumplir como los fondos adicionales, que nunca han pagado”, recalcó Retamosa. De este modo, recalcó que hay todavía otros aspectos como la carrera profesional, que se suprimió en 2012 y todavía no se ha recuperado. Una carrera profesional que, señalan desde el sindicato, debe ser para “todos los colectivos”, no sólo los sanitarios.

Pérdida de poder adquisitivo

El sindicato afirma que la pérdida del poder adquisitivo del funcionariado ha sido de más del 20%. “Si partimos desde le 2010 en el que Zapatero nos quitó un 5% de las nóminas, que no hemos vuelto a recuperar”, afirmó Retamosa. Además de esto, señaló que la región, y en concreto Toledo, son de los lugares “donde más se ha disparado” el Índice de Precios de Consumo. En el caso de la empresa privada, el sindicalista explicó que las personas trabajadoras sufren por el empleo precario, y la tendencia estacional del empleo. “La mayor pate de los contratos, prácticamente no hay ninguno fijo, continúa habiendo mucho paro, se ha recortado pero es insuficiente”, zanjó Retamosa.

En general, desde CSIF no tienen más que críticas para la gestión del Gobierno regional, desde que han “regalado” el dinero a CCOO, UGT y a CECAM hasta el que consideran elevado número de altos cargos. “Se han duplicado y sólo en salario se llevan más de nueve millones de euros al año. No se les exige titulación ni oposición, como se nos exige a los empleados públicos pero ganamos cuatro veces menos que los asesores”, recalcó Retamosa. “Están usando la mayoría absoluta como un rodillo, no se está gobernando para todos”.

Victoria Ortiz, vicepresidenta del sindicato, ha insistido en la carrera profesional. “Lo único a lo que podemos aspirar es ocupar el hueco de una persona que se jubila. Si esa persona no se jubila, no podemos ascender, porque no hay hueco”, lamentó. Esto, explicó, se debe a que la Ley de Empleo Público no se ha desarrollado en la región, y eso ha hecho que las personas empleadas públicas no tengan “ninguna carrera profesional”. A la par, ha criticado que quienes forman parte del funcionariado y son nombrados como altos cargos sí pueden subir al escalafón más alto. “Es algo que indigna a todos los empleados públicos”.

“El 90% de los empleados públicos se van a quedar en el escalafón más bajo, porque no hay oportunidad”, recalcó Ortiz, que también criticó que no se reconozcan las titulaciones que sí se exige para poder presentarse a las oposiciones. “Por eso decimos maltrato y no nos lo inventamos, lo decimos por eso. Y abandono porque llevamos desde 2016 sin negociar”.