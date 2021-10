Page se ausentará de los actos del 12 de octubre para estar en Bruselas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page no acudirá este martes 12 de octubre a los actos organizados en Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional al que habitualmente acuden los presidentes de las comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para participar tanto en el desfile militar como en la posterior recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

La razón estriba, según han explicado fuentes de la Presidencia regional a elDiarioclm.es en que este martes mantendrá una reunión con el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso Alonso, "sobre la posición común que ha impulsado y coordinado la región" para proteger y regular las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) industriales y artesanales.

Entre otras IGP se encuentran la cuchillería de Albacete, la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, las espadas y el damasquinado toledano, los encajes de Almagro, los mimbres de Cuenca o Priego y el oficio de Lagartera.

El de mañana no será el único acto de la agenda del presidente en Bruselas. Ya el miércoles, hará entrega a primera hora de la mañana en la sede de la Comisión Europea de la posición común de las comunidades autónomas y ciudades españolas sobre la protección de las indicaciones geográficas industriales y artesanales.

Pese a no acudir a una de las citas que no suele perderse, García-Page ha aprovechado hoy un acto en Toledo donde ha entregado los premios anuales al sector artesano regional, para recordar que "mañana es el día de la Virgen del Pilar y se conmemora el Día de Hispanidad" y ha pedido que la celebración “sea incluyente”. En opinión del presidente de Castilla-La Mancha, los españoles no “debemos competir entre nosotros, debemos presumir de riqueza cultural”, ha apuntado.