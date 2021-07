Page critica las declaraciones de Garzón sobre el consumo de carne: "En Madrid se dicen muchas 'tontás'"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este jueves las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha pedido a los españoles que consuman menos carne para proteger su salud y la del planeta. "En Madrid se dicen muchas 'tontás' por parte de la clase política, que no termina de enterarse de lo que pasa en este país", ha dicho el presidente regional.

Alberto Garzón pide a los españoles que coman menos carne: "Perjudica a nuestra salud y a nuestro planeta"

Saber más

"Quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque ya tenemos un ministro que se está inventando su cargo todos los días y dice que no hay que comer carne, con lo que eso implica para miles de puestos de trabajo del sector cárnico en esta región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación en la localidad toledana de Torrijos de la nueva flota de ambulancias del Grupo de Empresas 'San Román'.

"Y mañana irán con el vino, y pasado con el queso; no sé el futuro que tienen como dietistas, pero si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente", ha dicho García-Page.

En este contexto, ha defendido la colaboración entre empresas y administraciones públicas, frente a los que pretenden "suprimir" todo tipo de empresas prestadoras de servicios a las instituciones. Así, ha rechazado la dinámica de "agresividad" contra el sector privado y lo ha alabado como motor económico y extensión de la mejora de los servicios públicos.

IU: "La propia Comisión Europea en su Plan contra el cáncer ya recomienda reducir el consumo de carne"

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha reprochado las palabras del Presidente autonómico y ha criticado que esté en contra de que los españoles puedan tener unos hábitos de vida más saludable.

El coordinador regional de la formación, Juan Ramón Crespo, ha cargado contra Page diciendo que "parece que el presidente vive en una dimensión paralela", ya que "estamos hablando de mejorar los hábitos de consumo de la población, hacia unos más saludables y más ecológicos".

"Lo que se está poniendo encima de la mesa es algo que la comunidad científica lleva años explicando: el consumo excesivo de carne empeora la salud en términos de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer", ha señalado Crespo.

El ministro Alberto Garzón presentó este mismo miércoles una campaña planteando un debate sobre los efectos del consumo de carne en la salud y en el planeta, llamada "Menos carne, más vida".

Además ha explicado que "la propia Comisión Europea en su Plan contra el cáncer ya está recomendando una reducción del consumo de carne, además de que es lo mismo que está diciendo la OMS, otras instituciones e incontables científicos que son expertos en esta materia".

"Lo que tiene que entender Page es que nosotros no estamos diciendo que haya que dejar de comer carne, lo que hay que hacer es ajustarla a las recomendaciones sanitarias" ha añadido Crespo, quien achaca estas desafortunadas declaraciones del presidente autonómico a "un gran desconocimiento sobre este asunto".

Por último, Crespo también ha contestado a la "falacia" de la pérdida de puestos de trabajo: "La ganadería tradicional y extensiva, que siempre defendemos, es parte de la solución, es sostenible ecológicamente y genera empleo, además de producir carne suficiente para un consumo saludable. Y este modelo está siendo destruido por uno intensivo de macrogranjas de grandes empresas que contaminan el territorio y apenas crean empleo".