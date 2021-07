Menos carne, más ruina

No, señor ministro de Consumo, menos carne no es más vida, como pregona su campaña institucional. Menos carne, señor Garzón, es menos trabajo, menos movimiento de negocio, menos empleo, menos economía para los que somos ganaderos y, directamente relacionado, más ruina.

Somos un sector de gente humilde, que trabajamos de sol a sol para que nuestras explotaciones estén perfectamente cuidadas, para que el consumidor, el último escalón de esta cadena, reciba un producto de primera calidad. Y eso, señor ministro Garzón, cuesta mucho sudor, mucho dinero y mucho esfuerzo de ganaderos como yo que nos dejamos la piel para sacar adelante a nuestras familias.

Me dirijo a usted, señor ministro de Consumo, porque es el responsable directo de la campaña de ataque directo #MenosCarneMásVida. No conoce nuestro trabajo, no sabe qué es madrugar para ir a la explotación, cuidar a los animales y tener todo en perfecto estado porque al final, todos esos detalles son los que se plasman en la calidad de la carne que ofrecemos al consumidor.

Pero no quiero quedarme solo con su responsabilidad, que es mucha. No quiero dejar pasar la ocasión para recordarle al señor Page, presidente de mi región, que no ha hecho absolutamente nada por evitar que esto ocurra. Nada más allá de unas declaraciones que, como todos sabemos, quedan en papel mojado y detrás están huecas y vacías.

Lo que más me duele de este triste episodio en el que han atacado a todos los que vivimos del sector cárnico es que usted, señor Page, no fuese capaz de levantar la voz donde hay que hacerlo, en las Cortes Regionales, cuando el PP le otorgó la oportunidad de hacerlo. Usted señor Page, pudo reprobar al ministro Garzón, pudo señalarlo como el culpable del ataque a nuestro trabajo y nuestra forma de vivir, pero no lo hizo.

Seguimos esperándole, señor Page, el sector ganadero y cárnico regional sigue esperando algo más que un titular de prensa, algo más que una simple declaración porque, señor Page, con eso nosotros no comemos.

Para finalizar, quiero darle las gracias al presidente regional de mi partido, a Paco Núñez, que sí haya tenido la sensibilidad que requiere el sector, que nos haya escuchado y haya llevado a donde se toman las decisiones, a las Cortes Regionales, nuestra afrenta contra el ministro Garzón, que se ha echado encima un sector que da de comer a miles de personas en nuestro país.