El pasado mes de febrero se aprobó una ley sobre el complemento de pensiones por maternidad en las pensiones contributivas con el argumento “para la reducción de la brecha de género”. Este decreto cambia de forma sustancial los pequeños beneficios que las madres tenían anteriormente. Con esta nueva ley, el complemento se elimina y se aprueba una cantidad de 27€. ¡Sí, 27€ al mes! por cada hijo, para las madres con un hijo hasta un límite de cuatro hijos.

A estas alturas, en plena batalla por donde las mujeres luchamos por la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación familiar, este decreto es decepcionante.

Tener hijos es cosa de dos: siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, los hijos crecen en el ámbito familiar. La realidad que hemos de cambiar entre todos es que la mujer ha sido y sigue siendo en mayor medida la que se queda en casa, reduce su jornada laboral o “concilia” perdiendo oportunidades de trabajo y promoción. No olvidemos tampoco que muchas mujeres no han trabajado lo suficiente para acceder a una pensión, pero han criado y educado hijos (ese ha sido su trabajo) junto a sus parejas también que también han contribuido al cuidado de los hijos, sin embargo, no se les reconoce esta aportación, aunque tengan derecho a la pensión.

¿No es ya una ley de apoyo a las mujeres, sobre todos las madres? ¿No se trata ya de un complemento por aporte de hijos? ¿Se han olvidado de que los hijos los aporta la familia y no es cosa de madres solamente?

Al final la familia queda desprotegida, sin el reconocimiento de su aporte de hijos y, además, se insinúa la idea que tener hijos es una decisión exclusiva y excluyente de la mujer.

Aunque sí cabe mencionar de manera positiva el reconocimiento de este complemento desde el primer hijo, dicha aportación solo se reconoce hasta el cuarto hijo (y encima con cantidades reducidas, casi ridículas).

¿De verdad? La supuesta finalidad de la ley choca con la realidad. ¡A MÁS HIJOS, MENOS PENSIÓN! Y sin acceso a este complemento la mujer que no ha podido trabajar fuera de casa o ha decidido criarlos responsablemente con dedicación plena. ¿Dónde queda la igualdad, donde quedan esta mujeres? ¿Dónde quedan las familias?

Si realmente queremos igualdad, hagamos leyes que protejan a todos los miembros de la familia, no solo a uno de sus miembros. Detrás de cada hijo hay siempre una familia con su propia y diferente realidad. Si queremos reconocer a la mujer y proteger a los niños y jóvenes, no discriminemos a los hombres: hagamos medidas de protección a la familia, a todas las familias.

Reconocer los derechos de la mujer no debe ir en contra de reconocer a la familia. NO debemos seguir insistiendo en que el peso de la maternidad es responsabilidad única de la mujer, sino avanzar hacia esa corresponsabilidad familiar.