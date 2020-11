PODCAST | Víctor Guiu: Otro somardo escribiendo del mundo rural

Todos los poetas son niños venidos con algo más que pan debajo del brazo, prefieren dibujar con palabras, o inventarlas, o sencillamente ven mucho más allá que los demás, con vocabulario exacto o inventado. A veces los poetas dejan de escribir poemas, escriben en prosa y se preguntan si lo rural ha muerto. En un ensayo, cuentos episodios, diario o novela corta con pensamiento, lírica y humor ha contado Víctor Guiu su libro Lo rural ha muerto, viva lo rural. Porque como escribe "cuando no nos quede pasado, enterraremos futuro en una caja de presente".

Víctor Guiu de la zona norte de la provincia de Teruel, con un acento más de la ribera del Ebro, ha vivido siempre en el "gran teatro" del mundo rural. Conoce los problemas de la despoblación antes de que pasara de "sainete rancio a drama de culto en programas bien editados", como dice Luis Antonio Sáez en su introducción, de Víctor Guiu "es lo que tiene ser ciudadano sensible y comprometido en el Teruel profano, en el Aragón de polvo, niebla, viento y sol que donde mana agua hay una huerta, y donde hay palabras, fluyen poemas e historias con su rico imaginario".

Lo rural ha muerto, viva lo rural. Otro puñetero libro sobre la despoblación sí es necesario. La gente del medio rural, o los híbridos, dice Víctor Guiu, adolecemos, nos quejamos de que se habla de nosotros, pero pocas veces hablamos desde nosotros mismos, no ponemos negro sobre blanco las cosas que pensamos. Muchas veces también hablamos desde el punto de vista de la cultura normativa, de la cultura imperante. Para ver las cosas de otra manera ha escrito otro "puñetero" libro sobre despoblación.

"Se ha puesto de moda lo rural y viene bien, pero para la gente que vive en el campo o vive en los pueblos siente que se le da siempre la vuelta a los mismos temas", nos cuenta. Hablamos de una especie de mundo rural, "como subsidiario a lo urbanita". No veía la realidad reflejada en todos los libros que se están publicando. En el libro, Víctor Guiu, huye del tópico y escribe con un lenguaje tranquilo.

Tiene mucho de irónico, de divertido, de exagerado y de poético. "Lo que yo he escrito, sobre todo en esta vida, es poesía, quería jugar con eso. Hay una palabra en Aragón cuando hablamos de una persona irónica y que es algo mordaz, la llamamos 'somarda'. Sería un poco la mejor definición, un libro somarda", explica Víctor sobre su libro. Incluye a los jóvenes adaptando anécdotas que ha ido recopilando años atrás trabajando con adolescentes del medio rural. La cultura actual es urbana, es lo que ven en redes. "Los 'zagales' de ahora se parecen más a un niño de Ámsterdam, de París, de Roma, o de Wisconsin, que a mí cuando era pequeño y lo que yo hacía. Digamos que tenemos que adaptar las cosas que teníamos, sabiendo dónde estamos, pero al final, la política del medio rural, los niños, la educación, acabamos hablando como hablan en las grandes capitales", expone Víctor Guiu.

"Lo rural se está perdiendo desde la perspectiva del campesinado, pero más que en los sectores económicos, veo esa muerte en el trato estrecho, que siempre ha habido en el medio rural. Cómo nos relacionábamos, cómo jugábamos, cómo sentíamos las tradiciones y las costumbres", lo explica también en su libro Víctor Guiu. Estamos transformando esta muerte en marca o en eso a lo que llamamos desarrollo rural. "Lo convertimos en puesta en valor. Cuando las cosas y la vida, las costumbres y las relaciones tienen valor en sí mismas o no las tienen", termina.

"Solo somos una creación literaria de algo que queda como recurso artístico o como producto o una sensación que se compra y se vende", escribe Víctor Guiu en su obra. Hemos construido una imagen del medio rural que son dos abuelos sentados en un banco de la plaza dejando que pase el tiempo. "Ahora se ha puesto de moda lo que unos llaman España ''vacía' otros 'vaciada', no es algo que me guste mucho, pero es un tema contra el que no podemos luchar, ahí está el mercado y está la gente". Ese es el mundo que vende. Para los que escriben y publican desde zonas con baja densidad de población les es más difícil llegar a todos los mercados, que se les oiga. "A lo largo de la historia incluso los grandes escritores del medio rural, como Julio Llamazares y los propios cantautores de aquí han escrito desde la melancolía. Se dice que la despoblación se canta en Aragón, como que todo se está perdiendo y toca la fibra, hemos generado un producto. De alguna manera hemos caído en nuestra propia trampa, la trampa de los poetas. Los poetas nos sentimos mucho más identificados desde el punto de vista de la tristeza. Hay que cambiar las impresiones", opina Guiu.