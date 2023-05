Ángel Corpa, candidato de la España Vaciada: “Hay esperanza en lograr un cierto autogobierno conquense”

Hablamos por teléfono. Una entrevista rápida porque cuando terminemos le espera otra. Ángel Corpa reconoce que no ha parado desde que accediese a ser la cara visible del movimiento político de la España Vaciada en Cuenca. La campaña electoral es una “experiencia novedosa” para él, según reconoce.

Son ya cientos de kilómetros en más de una semana que le ha permitido encontrarse con “una provincia espectacular” y con “gente muy harta, de los partidos tradicionales y de sus mensajes”, según nos relata el candidato de +CUENCA Ahora-La España Vaciada.

A este músico, compositor, cantante y actor de doblaje –al que muchos conocen por ser fundador del grupo Jarcha– le preocupa lo mismo que a la gente de los pueblos que ha visitado: la despoblación, la pérdida de servicios, la falta de oportunidades y “que los jóvenes tengan que marcharse de los territorios”. Lo explica en una entrevista en la que habla de este novedoso proyecto político que sigue la huella de otros como Teruel Existe o Soria Ya!

La formación política +CUENCA Ahora se declara ideológicamente trasversal. ¿Y usted?

En este momento no se trata de poner los carnés por delante. Yo no tengo ninguno, pero es un ejercicio sanísimo prescindir de los egos y tratar de empujar en una misma dirección.

Creo que es evidente que en España se ha ido disgregando mucho la población. Se ha potenciado el individualismo y eso resta fuerza a la capacidad de progresar porque cada uno mira a un sitio. El viejo lema de ‘la unión hace la fuerza’ es completamente verdad.

La gente tiene esperanza en que podamos tener un cierto autogobierno conquense sin que nadie desde Toledo o Madrid decida por nuestros asuntos.

Cuando se anunció su candidatura me dijo que se presentaba porque “de nada sirve mirar para otro lado si las cosas no te gustan”. Otros ya lo hicieron antes como Labordeta…

Sí, sí, lo hemos hecho mucha gente. Cuando llegó el momento de la Transición lo mejor de España estuvo empujando del carro de las libertades y conseguimos revertir la situación de tiniebla hacia la luz. Eso es mérito de todos los españoles que en un momento determinado decidieron que había que echar para delante ese carro.

Cuenca ha pedido más del 20% de la población y PP y PSOE no pueden mirar a otro lado. Han sido los únicos timoneles del barco en Castilla-La Mancha

Esto no es nuevo, pero ahora mismo hay una situación en los territorios de la España vaciada que se parece mucho porque se ha ido deteriorando con los gobiernos de PSOE y PP que ha habido en Castilla-La Mancha.

Desde que comenzó la democracia y hasta ahora, la provincia ha perdido más del 20% de su población y ellos - PP y PSOE- no pueden mirar a otro lado. Han sido los únicos timoneles del barco. La situación hay que revertirla. Los que amamos nuestra provincia no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

La palabra libertad está muy ligada a lo político. Usted cantaba a la ‘libertad sin ira’ allá por 1976 cuando salíamos de una dictadura, pero ha llovido mucho. ¿Cómo escribiría ahora sobre la libertad en España?

La palabra libertad es un concepto filosófico que atañe al individuo. Hay gente que es libre o no y no depende de que haya libertades. Ha habido grandes poetas que, desde la cárcel, han dicho que tenían toda la libertad del mundo. No es bueno confundir los dos términos: libertad es una conquista personal y las libertades se conquistan socialmente hablando. Es de lo que habitualmente hablamos en el ámbito político.

Estas libertades, como conquista social, hay que pelearlas. Si queremos tener el control de las políticas que pueden sacar a Cuenca del abandono en el que está, dependerá de cuántos tiremos de ese carro. Yo solo no puedo y por eso tratamos de convencer a la gente para que se sume a poner a Cuenca en el mapa.

Se lo pregunto porque al PP y a Vox les ha dado por hablar de libertad más de 40 años después de aquella Transición, como si se estuviera perdiendo, ¿qué opina?

No me meto en lo que opina esta gente. Creo que desde hace tiempo los mantras que utilizan no tienen mucho que ver con lo que pasa o con la realidad que tenemos. Obedecen a consignas, a planteamientos tacticistas, en función de si les va a dar votos o no.

El fin de los grandes partidos no es otro que perpetuarse en el poder. Si nos da votos le damos luz verde. Si los quita, fuera. Muchas veces no tiene nada que ver con el fin común que ha de buscar el partido gobernante.

Quiere llegar a las Cortes para forzar un Pacto por Cuenca. ¿Es qué le hace falta más a esta provincia que a las otras cuatro?

En Castilla-La Mancha Cuenca es la provincia menos favorecida con muchísima diferencia.

¿Por qué?

Porque es la más olvidada, donde menos se invierte, donde más servicios se van quitando. No salgo de mi asombro con lo del tren Madrid-Cuenca-Valencia. No sé a quién le puede estorbar esa infraestructura que se ha ido dejando morir habiendo incluso ayudas millonarias de la Unión Europea para poner esa línea en condiciones y que fuese realmente operativa.

Se ha dejado morir desde el año 2000 y ahora dicen que ya no es rentable. ¡Bueno! No sé por qué. La decisión de desmantelar la línea está recurrida judicialmente.

Ese Pacto por Cuenca incluye recuperar la línea de tren convencional y en eso coincide con todos los partidos políticos excepto el PSOE. ¿Cuál es la diferencia de su propuesta?

No sé lo que hacen los otros partidos. No me quito el chip de cantautor y estoy mucho más pendiente de lo nuestro que de los otros. Cada uno tendrá su público. Si otros partidos quieren que el tren convencional se reactive, estoy encantado de la vida. ¿Problema? Estoy en contra de las personas que, teniendo tren, han ido dejando que se muera.

Entiendo que los motivos de desmantelar el tren no están en Cuenca. Estarán en Toledo o en Madrid o donde sea. A cualquier conquense que le preguntes… ¿Cómo te va a decir que quiere que quiten el tren?

Desde que la democracia existe en España las únicas fuerzas que han gobernado Castilla-La Mancha han sido PSOE y PP. Estas infraestructuras no se echan a perder de un año para otro. Han sido muchos años de abandono. La práctica inhabilita ciertos mensajes. Ya decía Quevedo que solamente promete mucho el que no está dispuesto a cumplir nada. En campaña electoral no se cortan un pelo: dirán lo que sea conveniente, piensen así o no.

Dice el alcalde y candidato del PSOE en Cuenca que “está fuera de todo lugar que el tren convencional regrese a Cuenca”

Es una decisión desafortunadísima. Entiendo que los motivos no están en Cuenca. Estarán en Toledo o en Madrid o donde sea. A cualquier conquense que le preguntes… ¿Cómo te va a decir que quiere que quiten el tren? Es una infraestructura que lleva pagada 100 años. Lo que pasa es que, si no se mantienen las cosas, se degradan.

Darío Dolz ha prometido una ordenanza para que Cuenca sea una ciudad “libre de purines”. ¿Le hace falta ese blindaje a una capital Patrimonio de la Humanidad?

Me parece un brindis al sol. El líder de su partido, el señor presidente de Castilla-La Mancha es el que está impulsando la creación de este tipo de industrias, las macrogranjas, que son auténticas bombas ecológicas. Su resultado es vaciar de gente los pueblos y un efecto contaminante insoportable en la época en la que estamos. Corre el riesgo grave de contaminarse los acuíferos como ocurre en otros lugares. No podemos consentirlo.

¿Incarlopsa? Todos los imperios nacen y mueren. No podemos pensar que, por muchos puestos de trabajo que dé una industria, esté por delante de la muerte del territorio en el que se asienta

España entró en el mundo de la macrogranja porque había un problema de peste porcina en China que ya se ha solucionado. Allí están haciendo barbaridades. Macrogranjas de varios pisos donde el animal no puede ni darse la vuelta y está vivo a base de medicamentos que luego van con las heces en una mezcla venenosa. Tenemos un ejemplo en el Mar Menor.

Seguimos dando licencias porque la moratoria del PSOE en vez de ser una granja de no sé cuántos miles son más pequeñas, de 1.000 cerdos, que no necesita declaración de impacto ambiental, pero no pasa nada si se pone al lado otra de mil, y otra y otra… Esta es la moratoria de Page.

Su programa es contundente contra las macrogranjas en la provincia, pero de la industria cárnica depende también el sueldo de muchas familias en Tarancón con Incarlopsa. ¿Cómo compaginarlo?

Los que tenemos cierta edad hemos visto cómo se han renovado industrias que parecían inamovibles. Recuerdo el Bilbao de los años 70. Una ciudad gris, oscura… Parecía su única salida hasta que un día montaron, con mucha polémica, un museo con una estructura muy novedosa. Cuando se asentó y expandió su efecto y las cosas tuvieron otro color, todo el mundo hablaba de la maravilla de ciudad. Algo parecido ocurrió al desmontarse los altos hornos de Sagunto. Iba a ser un cataclismo y no pasó nada.

Aquí tampoco pasará nada. Todos los imperios nacen y mueren. Esto caerá algún día. No podemos pensar que por muchos puestos de trabajo que dé una industria esté por delante de la muerte del territorio en el que se asienta.

Otro caballo de batalla para la industria sea o no intensiva y sea o no agroalimentaria es el agua. Todos los expertos nos dicen que será cada vez más escasa. ¿Le preocupa?

¡Hombre! Si no me preocupara sería el hombre más estúpido del mundo. En el mundo ha habido conflictos gordos con el petróleo y hemos vivido miles de años sin él.

En cambio, la Humanidad no ha vivido ni un solo día sin agua. No imagino lo que puede pasar cuando empiece a escasear y a ser objeto de especulación.

No tenemos acuíferos de repuesto ni aire ni tierra de repuesto. La gente que lo pone en riesgo tiene muchos recursos y una enfermedad que se llama codicia. Todo les parece poco. Habría que mandarlos al psiquiatra

En su programa hablan de “expolio del agua del Tajo y del Júcar”. ¿Qué proponen?

Proponemos ser dueños de nuestros recursos. No le veo la gracia a que el trasvase Tajo-Segura que nace del pantano de Buendía tenga a sus moradores muertos de la risa, que haya tierras que podrían ser feraces y que el agua se vaya de la provincia sin dejar absolutamente nada.

O que el agua del pantano de Alarcón se vaya, igual, por la cara, a Valencia. ¿Pero quién firma eso? ¡Es que son cosas absolutamente increíbles! Trataremos de revertir esas situaciones.

Las renovables les gustan, pero no a cualquier precio y rechazan el ATC en Cuenca o el gigantesco basurero de residuos en Almonacid del Marquesado… ¿Cuánta importa el componente ecologista en su proyecto?

Importa mucho. Nuestra existencia desde la noche de los tiempos se basa en poder respirar, beber y pisar una tierra limpia. ¿Cómo no nos va a preocupar algo fundamental que hoy en día está en un grave riesgo de deterioro? Si no tenemos medio ambiente no tenemos nada.

No tenemos acuíferos de repuesto ni aire ni tierra de repuesto. Tenemos lo que hemos heredado y tenemos que transmitirlo en las mejores condiciones para los que nos sucedan. No habría ni que discutirlo. Encima la gente que pone en riesgo todo esto tiene muchos recursos, pero tiene una enfermedad que se llama codicia. Todo les parece poco. Habría que mandarlos al psiquiatra.

La riqueza en los bosques de Cuenca es evidente. ¿Debe convertirse en industria?

El Ayuntamiento de Cuenca creo que es el segundo del mundo con más riqueza en madera. Me contaba no hace mucho el gerente de la Empresa de Maderas de Cuenca que hacen una corta cada 120 años. No me parece mal que se haga una industria de la madera. Me parece peor que se le ponga el término industrial a la ganadería y a la agricultura.

Proponen rehabilitación integral de vivienda en los pueblos y crear un parque público de vivienda. ¿Eso ayuda a paliar la despoblación? Porque en realidad antes hay que llenarlas…

Fíjese si es importante, que en mi pueblo Barajas de Melo no hay ni una sola vivienda disponible si alguien quiere venir. Si queremos que los pueblos se llenen, lo primero es tener viviendas. Estamos a una hora de Madrid, tenemos fibra óptica y no habría problema en que 20 o 30 familias pudieran teletrabajar. Pagarían un tercio menos que en Madrid, con aire limpio y campo. No tiene precio.

Se quiere crear un Consorcio Cultural… ¿Con qué modelo?

El modelo sería el de Albacete. Lo conozco, he trabajado mucho con ellos y creo que es la mejor forma de optimizar los recursos.

¿+Cuenca Ahora es feminista?

No tenemos una dirección ideológica concreta porque somos un partido trasversal. Creo que lo que tenemos es una gran naturalidad hacia ese tema.

En mi opinión, y es la mía, hay cosas que se están sacando de quicio. Cuando algo se descontextualiza… Una cosa es ser feminista y otra feminazi. No estoy por lo segundo. Es muy importante que las mujeres tengan las mismas oportunidades. La nuestra es una candidatura en cremallera y lo hacemos sin exhibición. El debate sobre el feminismo me parece ya pesado y recurrente.

No ha participado en el debate electoral en la televisión pública de Castilla-La Mancha. ¿qué le hubiera gustado decir en el ‘minuto de oro’ final?

La verdad es que no lo sé. No me he puesto nunca en la piel de los contertulios, pero seguro que diría algo muy diferente al discurso tan cortoplacista y tacticista que decía antes.

Las encuestas no les dan escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha. Resulta caro en un Parlamento de tan solo 33 diputados. ¿Esperan dar una sorpresa?

Esperamos lo que dios nos traiga delante. No he hecho ninguna encuesta. No soy un acérrimo de la política, la he contemplado desde cierta distancia y no soy experto. Hay gente que dice que sí sacaremos y otros que no. Ya veremos.

¿Seguiría en todo caso? Por delante hay elecciones generales…

No lo sé. Vivo muy bien en mi casa. Una vez que das el paso y estás tan metido en la política local… No sé, no me quita el sueño. Ahora ya me lo quitan los kilómetros que estoy haciendo.