La carta del presidente del PP a García-Page en el que le acusa de “traidor”

El líder del PP de Castilla-La Mancha ha dirigido una carta al presidente regional en la que le acusa de “traición”. Para Núñez, García Page ha perdido “la poca credibilidad” que le quedaba ante la gente “que pensaba que eras un verso suelto y que ibas a hacer algo para frenar a tu jefe, a Pedro Sánchez”, después de que el martes mostrase durante un acto en la localidad toledana de Ocaña su enfado por la intención del Ejecutivo central de reformar el Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación.

Unas declaraciones de García-Page que ayer por la tarde dijo no compartir el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aunque las respeta y aseguraba que el procés ha acabado por la división del independentismo.

Paco Núñez ha vuelto a aprovechar que García-Page muestre abiertamente sus opiniones personales contra las decisiones de Sánchez. “Se ha consumado la traición al Estado de derecho, al orden constitucional y se ha manoseado y vapuleado a las instituciones, todo ello con tu beneplácito”, asegura en la misiva que ha hecho pública. El PP había pedido a García-Page que rompiese la disciplina de partido en el Congreso y que los diputados socialistas por Castilla-La Mancha - nueve- se opusieran, con su voto, a la propuesta del Ejecutivo central. Algo que no ocurrió.

“Hoy has decepcionado otra vez a todos. Hoy hemos vuelto a comprobar que, en realidad, no eres más que un monaguillo en el PSOE, como tú mismo te definiste hace algunos meses. Obedeces sin rechistar a Sánchez y lo tuyo es pura palabrería”, incide el presidente del PP.

También carga contra el secretario de Organización del PSOE en la región Sergio Gutiérrez, el número 2 del partido que es, además, diputado por Toledo y que como el resto de los representantes del PSOE en la Cámara Baja votó a favor. Núñez le afeaba que “obedezca a las órdenes de Sánchez por encima de las tuyas, no cuela, Emiliano”.

“Buscabas un titular nacional, lo tuviste, pero ahora ¿qué?, eso no ha mejorado en nada la vida de los castellanomanchegos ni de los españoles, nos has vuelto a traicionar dando una imagen que luego no se corresponde con la realidad ni con lo que ordenas que voten”, asegura Núñez.