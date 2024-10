Uno de los diputados del PP que aprobó en el Congreso convalidar condenas en la UE es profesor de Derecho

En la Comisión de Justicia del Congreso que aprobó la ponencia de la ley sobre el intercambio europeo de antecedentes penales en la Unión Europea hubo dos vocales del PP de origen toledano que la avalaron durante su tramitación. Uno de ellos fue Agustín Conde, alcalde de Toledo entre 1995 y 1999, y el otro José Manuel Velasco, actual teniente de alcalde y concejal de Turismo y Vivienda en el Ayuntamiento, que gobierna el PP de la mano de Vox.

Se da la circunstancia de que Velasco es profesor titular de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y fue director general de Universidades e Investigación del Gobierno regional cuando gobernaba María Dolores de Cospedal.

Hoy el equipo de Gobierno municipal ha querido defender a Velasco. No cree que su labor se vea afectada tras ser uno de los tres diputados del PP que no detectaron las consecuencias de la reforma de la normativa, que puede suponer la rebaja de penas a presos de ETA.

“Está haciendo muy buena labor y no tiene por qué afectar absolutamente a nada de lo que pueda hacer en su otra vida política o en su vida familiar y laboral”, ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde.

Dicho esto, ha adoptado el argumentario del PP desde que saltó la polémica, alegando que se trata de “una victoria para Bildu y los terroristas”. “No hay más que engaños y mentiras de un Gobierno que desde que está aquí, con Pedro Sánchez a la cabeza, no ha hecho más que engañar a los españoles, y en este caso nos toca a los toledanos”.

El PP no tomará medidas contra los diputados

Precisamente, la dirección nacional del PP y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya han avanzado que no se plantean tomar medidas con los diputados de su partido -entre ellos el toledano José Manuel Velasco- que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales. Entiende el partido de Alberto Núñez Feijóo que es una responsabilidad “colectiva” y no van a “señalar a nadie en concreto”.

Antes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, había convocado a estos diputados con el fin de recabar información interna ante el “error” cometido por el Grupo Popular. De hecho, el informe de la ponencia de la Comisión de Justicia en la que se incorporó la propuesta de Sumar sobre las penas subraya, como ocurre con todas las leyes, que los ponentes han “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”.

Pero el hecho de que Velasco forme parte de esos diputados del PP que aprobaron la normativa no ha pasado desapercibido para otras formaciones locales de la ciudad. Así lo ha publicado en sus redes el concejal de IU-Podemos, Txema Fernández:

José Manuel Velasco no ha querido, por el momento, realizar declaraciones sobre esta cuestión, tampoco a petición de este periódico. Ni ayer ni hoy ha tenido actos públicos como concejal en Toledo