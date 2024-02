Núñez tilda de “ocurrencia” la oferta de Page de dar créditos a los agricultores y pide “un fondo de compensación”

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de “ocurrencia” y “falta de respeto” que la única solución que el presidente regional Emiliano García-Page haya ofrecido para paliar la falta de rentabilidad del sector primario “sean préstamos para que se endeuden”, en alusión al anuncio del jefe de Ejecutivo regional de abrir una línea de créditos de 120 millones de euros.

De esta forma lo ha expresado Núñez, durante su visita a una explotación ganadera de la localidad ciudadrealeña de Agudo, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Maribel Mansilla, además de por el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

Allí, el líder de los populares en la región ha recordado que los agricultores y ganaderos necesitan varias cuestiones: “Que se garantice el agua; una PAC sin carga ecologista, apartando el Pacto Verde; y un fondo de compensación económica para paliar los elevados costes de producción que se disparan con los precios de los combustibles, el pienso, las semillas o la energía”.

En su opinión, todos ellos son motivos por los que el sector primario “se está volviendo inviable en Castilla-La Mancha”.

Paco Núñez cree que los agricultores, hoy en día, no necesitan endeudarse porque si la situación no mejora no van a poder pagar esos préstamos que Page les ofrece.

Es por eso que ha recordado que el pasado martes viajó a Bruselas. Una visita por la que ha recibido varias críticas desde el PSOE por desplazarse hasta allí “sin agenda” y para dejar declaraciones que son “una tontá”.

Y sin embargo Núñez sostiene que su objetivo fue “defender en el seno de la Unión Europea que se rechace esa PAC ecologista y socialista que redactó Planas y que Page defiende”.

Si Núñez quiere defender el campo que hable con el presidente de la Comunidad Valenciana El PP es protrasvasista hasta que hay que mandar agua a Catalunya Pablo Bellido — Secretario general del PSOE en Guadalajara

Aunque rechaza los préstamos, el líder del PP aboga eso sí por “un fondo de compensación para hacer viables las explotaciones agrícolas y ganaderas” y de otro lado “una defensa férrea del agua”, otra de las cuestiones por las que está recibiendo duras críticas desde el PSOE que le reclama una posición más firme contra el trasvase Tajo-Segura.

Este mismo sábado, y desde Guadalajara, el secretario del PSOE en esta provincia Pablo Bellido le ha dicho que “si quiere defender al campo de Castilla-La Mancha, puede ir mañana mismo a Valencia y hablar con el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, con su socio de partido, y decirles que ya está bien de querer humillar a Castilla-La Mancha”.

En este aspecto, abundaba Bellido, “el Partido Popular, que decía que era protrasvasista, cuando ha tenido que hacerse un trasvase para llevar agua a una parte de España que es Catalunya han dicho que en Aragón ni una gota y que en la Comunidad Valenciana solamente agua desalada de desaladoras del Estado y con uso exclusivo para beber, nunca para uso agrícola”. Es algo, decía, “aberrante, es indecente y podría añadirle algunos calificativos más”.

Las políticas agrarias de la Unión Europea que “dirige y ejecuta” Von der Leyen

Durante la visita Paco Núñez no se ha referido a las declaraciones de la eurodiputada socialista y vicesecretaria del PSOE de Castilla-La Mancha Cristina Maestre quien ayer recordaba que “quien ejecuta las políticas y las dirige en la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, del PP” y que, además, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, pertenece a un partido de “la misma familia que Vox”.

Maestre decía que, frente a las protestas agrarias y a las críticas desde España de PP y Vox a la PAC, el máximo responsable de la Unión Europea en materia agraria “anda desaparecido”. Hoy ese mismo mensaje lo repetía Pablo Bellido en Guadalajara.

El también presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dicho que “Núñez oculta a los agricultores que el precursor de esta PAC es el Partido Popular Europeo, que es el Partido Popular y Vox, que es la derecha y la ultraderecha, los responsables de los problemas que tiene el campo, agravados naturalmente por el cambio climático y por la sequía, pero también por las políticas de la derecha ultraliberal y en algunos casos también ultraderechista, que están perjudicando sensiblemente al campo castellanomanchego y al campo español”.